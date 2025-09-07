אמבפה: לאמין ימאל? לא יכול להגיד עליו כלום

קיליאן אמבפה הוא העוגן המרכזי בפרויקט של צ'אבי אלונסו בריאל מדריד, והצרפתי סקר את הרושם הראשוני שלו בראיון ל’בילד’: "הוא עשה עליי רושם גדול. רואים בחור שרוצה להצליח. הוא מכיר את המועדון בצורה מושלמת כי הוא שיחק בריאל מדריד. כרגע אנחנו פשוט מנסים ליישם את מה שהוא אומר לנו. אנחנו מנסים להבין את תוכנית המשחק שלו עבורנו, ואז נראה מה יקרה".

החלוץ סקר גם את פתיחת הליגה: "התחלנו טוב, עם שלושה ניצחונות, כמובן שזה חיובי מאוד, אבל אנחנו חייבים להשתפר, חייבים להמשיך לעבוד ולהתקדם, כי אנחנו יודעים כמה קשה לזכות בתארים. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו בדרך הנכונה, רק בתחילת המסע הארוך, אבל המטרה תמיד אותה מטרה: לזכות בתארים. לשם כך אנחנו מנסים להתקדם צעד אחר צעד".

לדבריו, הקבוצה הפיקה לקחים מהכישלונות בעונה שעברה: "אני חושב שלמדנו הרבה בעונה שעברה, אבל הגיע הזמן להראות שלמדנו. ברור שזה ייקח זמן. העונה הזאת חשובה מאוד למועדון, אבל גם מונדיאל מתקרב, וזה חשוב לכל השחקנים שרוצים להיות שם, כולל אני".

קיליאן אמבפה (IMAGO)

אמבפה רואה בריאל מדריד מועמדת הבכירה לזכייה בליגת האלופות: "אני תמיד אומר שריאל מדריד היא הפייבוריטית לזכות בליגת האלופות. אבל יש הרבה קבוצות טובות באירופה, הרבה. ראינו ששנה שעברה הייתה נהדרת עם הפורמט החדש. השנה זה יהיה אפילו יותר מעניין. נראה מי ינצח בסוף".

הצרפתי חשף כי קבוצות מהבונדסליגה ניסו לצרף אותו: "הרבה מועדונים פנו אליי. באיירן מינכן פנתה כשהייתי צעיר ויכולתי לעזוב את מונאקו. גם דורטמונד פנתה. וגם לייפציג. אלה שלושת המועדונים שאני זוכר. אולי היו עוד, אבל אני לא זוכר. כולם שואלים עכשיו, אבל זה קצת מאוחר".

בראיון ל־’Telefoot’, ששודר בצרפת, אמבפה דיבר על נבחרת הטריקולור, על ריאל מדריד ועל כדור הזהב. על החזרה לנבחרת: "כן, זה מיוחד, כי אנחנו חוזרים לצרפת לעונה חדשה. לפנינו הרפתקה גדולה, מונדיאל 2026. לכן המוקדמות הן רגע מיוחד. אנחנו מודעים לזה ונחושים לחלוטין".

אמבפה חוגג (IMAGO)

על השאיפות: "כולנו רוצים להיות אלופי עולם. יש הרבה אנשים שרוצים ללבוש את החולצה הזו. אנחנו רוצים לנצח בתחרות הזו, שהיא מאוד מיוחדת. אנחנו רוצים לסיים כאלופים".

על מצבו הפיזי: "אני מרגיש טוב. הייתה לי חופשה, הצלחתי לעבוד כמו שצריך. חזרתי עם ראש צלול, גם למועדון וגם לנבחרת. העונה רק התחילה ואני צריך לשמור על עקביות. אני רעב להמשיך להצליח".

על ההכנה: "היה לי יותר זמן. לא היה לי את זה בשנים האחרונות. אני מרגיש טוב. שמח להיות כאן. עיכלתי לגמרי את המעבר לריאל מדריד. תמיד היה החלום שלי לשחק כאן. יש לי הרבה כבוד לספרד, ואני מרגיש בר מזל להיות שם. המטרה שלי היא לתת את כל כולי ולהיות במיטבי".

נהנה בספרד. אמבפה (La Liga)

מה הוא אוהב בפרויקט של צ'אבי אלונסו? "יש הרבה בהירות במה שהוא רוצה. צ'אבי מאוד תובעני. הוא רעב ומראה את הרעב הזה. הוא מאמן צעיר. כבר רואים שיפורים עם הכדור. כולנו נעבוד יחד כדי להיות במצב הכי טוב להשיג את המטרות שלנו".

על החולצה מספר 10: "הייתי בחופשה. למועדון היה את הרעיון לתת לי אותה, אז הם התקשרו אליי. אמרתי, בסדר (צוחק). זה פשוט ככה".

על כדור הזהב: "אוסמן דמבלה ראוי לזה. מבחינתי כן. אני מקווה שהוא יזכה. תמכתי בו מהתחלה. אחרי זה נראה מה יהיה, כי זה לא תלוי בנו. יש הצבעות. אשרף חכימי גם יהיה גבוה, בזכות כל מה שהראה, הייתה לו עונה היסטורית. לאמין ימאל שחקן מצוין, אבל אני לא יכול להגיד כלום על ברצלונה (צוחק)".

החמיא לימאל. אמבפה (IMAGO)

האם זה חלום שלו? "כמובן. זה חלום של כולם. אבל זה תלוי בעונה קבוצתית טובה. אם אזכה בתארים ואהיה בעונה טובה, אני רוצה לזכות גם בזה. עכשיו אעשה הכול כדי לעזור לקבוצה ולזכות בתארים".

על עזיבתו הצפויה של דידייה דשאן: "אנחנו חייבים לתת לו את היציאה הכי טובה שאפשר. הוא מונומנט של הכדורגל הצרפתי. לא נשארים בצרפת כל כך הרבה זמן עם תוצאות בינוניות. עכשיו, הוא יודע יותר טוב ממני שהעזיבה חשובה יותר מכל מה שעשית. אנחנו חייבים לנסות לדאוג שהוא יעזוב בצורה הטובה ביותר ולתת לו את הכוכב השלישי".