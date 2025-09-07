יום ראשון, 07.09.2025 שעה 23:35
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

אדם אריאל: שואפים להשתלב בפלייאוף העליון

מכבי רמת גן תפתח מחר ב-20:55 את הופעותיה בגביע ווינר מול הפועל באר שבע והקפטן דיבר על המטרות לעונה הקרובה. "המטרה להשתפר כדי שנרוץ קדימה"

|
אדם אריאל (גיא ביטמן)
אדם אריאל (גיא ביטמן)

מכבי עירוני רמת גן תפגוש מחר (שלישי, 20:55) את הפועל באר שבע/דימונה, במסגרת בית א' של גביע ווינר סל אותה תארח בביתה - אולם זיסמן. הסגל של רמת גן כולל את דרו קרופורד, ז'ורדן ניקוליס, רונאלדו סגו, סמאג' טיל, אדם אריאל, יונתן אטיאס, אייזיאה אייזנדורף, מייקל בריסקר ועמית אלון.

הסגל של הדרומיים של רמי הדר כולל את : קודי דמפס, אקילי וויינינג, סי ג'יי אלבי , ג'יילן טייט, ברנדון אנג'ל, מייקל פוסטר ג'וניור, נטע סגל, נווה בן שמן, סם איוריו, עופרי שטרית ויואב ויטלם

לקראת המשחק אמר קפטן רמת גן, אדם אריאל: "אנחנו מתרגשים מאד לקראת המשחק הרשמי הראשון שלנו בגביע ווינר. אנחנו כרגע בשלב מאד מוקדם של העונה. בקבוצה יש הרבה שחקנים המשחקים לראשונה בקריירה שלהם מחוץ לארצות הברית ואנחנו כעת בתהליך של למידה והיכרות. הם הגיעו לכאן מלאי אנרגיות, רצון ללמוד, להתחבר ולהיות טובים יותר.

זז'ורדאן ניקולס, רונאלדו סגו, אדם אריאל ושמוליק ברנר (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)

“ככל שהזמן יעבור יהיה לנו יותר זמן ביחד במגרש וחוץ למגרש נתחבר יותר ונשתפר מקצועית. אנחנו שואפים להשתלב בפליי אוף העליון. כרגע, בנקודת הזמן הזאת, המטרה שלנו היא להשתפר ולחבר את כל החלקים, כדי שנהיה קבוצה אחת שתרוץ קדימה".

במשחק השני בבית תארח הפועל ירושלים את העולה החדשה, מכבי ראשל״צ (רביעי, 19:00, פיס ארנה) משחק נוסף שייערך מחר, במסגרת בית ד', יפגיש את הפועל גלבוע/גליל ואת העולה החדשה השנייה, מכבי עירוני רעננה (גן-נר, 18:40)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */