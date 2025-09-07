אדם אריאל: שואפים להשתלב בפלייאוף העליון

מכבי עירוני רמת גן תפגוש מחר (שלישי, 20:55) את הפועל באר שבע/דימונה, במסגרת בית א' של גביע ווינר סל אותה תארח בביתה - אולם זיסמן. הסגל של רמת גן כולל את דרו קרופורד, ז'ורדן ניקוליס, רונאלדו סגו, סמאג' טיל, אדם אריאל, יונתן אטיאס, אייזיאה אייזנדורף, מייקל בריסקר ועמית אלון.

הסגל של הדרומיים של רמי הדר כולל את : קודי דמפס, אקילי וויינינג, סי ג'יי אלבי , ג'יילן טייט, ברנדון אנג'ל, מייקל פוסטר ג'וניור, נטע סגל, נווה בן שמן, סם איוריו, עופרי שטרית ויואב ויטלם

לקראת המשחק אמר קפטן רמת גן, אדם אריאל: "אנחנו מתרגשים מאד לקראת המשחק הרשמי הראשון שלנו בגביע ווינר. אנחנו כרגע בשלב מאד מוקדם של העונה. בקבוצה יש הרבה שחקנים המשחקים לראשונה בקריירה שלהם מחוץ לארצות הברית ואנחנו כעת בתהליך של למידה והיכרות. הם הגיעו לכאן מלאי אנרגיות, רצון ללמוד, להתחבר ולהיות טובים יותר.

ז'ורדאן ניקולס, רונאלדו סגו, אדם אריאל ושמוליק ברנר (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)

“ככל שהזמן יעבור יהיה לנו יותר זמן ביחד במגרש וחוץ למגרש נתחבר יותר ונשתפר מקצועית. אנחנו שואפים להשתלב בפליי אוף העליון. כרגע, בנקודת הזמן הזאת, המטרה שלנו היא להשתפר ולחבר את כל החלקים, כדי שנהיה קבוצה אחת שתרוץ קדימה".

במשחק השני בבית תארח הפועל ירושלים את העולה החדשה, מכבי ראשל״צ (רביעי, 19:00, פיס ארנה) משחק נוסף שייערך מחר, במסגרת בית ד', יפגיש את הפועל גלבוע/גליל ואת העולה החדשה השנייה, מכבי עירוני רעננה (גן-נר, 18:40)