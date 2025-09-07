מכה להפועל ב"ש: אליאסי ייעדר לשלושה שבועות

מכה להפועל באר שבע. שוער הקבוצה, ניב אליאסי, שנפצע באימון נבחרת ישראל הבוגרת, סובל מקרע קטן בשריר הירך האחורי וייעדר בין שבועיים לשלושה.

אליאסי כבר עבר בדיקה במולדובה, אך במועדון העדיפו להסתמך על בדיקה בישראל והיא הראתה את אותם הממצאים לצערם של אנשי הצוות המקצועי והרפואי.

המשמעות היא שאליאסי יחמיץ את המשחקים מול הפועל ירושלים, בני סכנין והפועל תל אביב במסגרת ליגת העל, כשאופיר מרציאנו יכנס לשער במקומו.

הקבוצה תחזור היום (ראשון) מחופש בסוף השבוע לאימונים ותחל בהכנות למשחק הקרוב מול הפועל ירושלים. מי שלא אמור לקחת חלק הוא ארנולד גריטה שלא נמצא בתוכניות המקצועיות לעונה הקרובה.