לוקה גדראני נחת בישראל ומצטרף לבית"ר י-ם

הבלם הגאורגי לוקה גדראני נחת היום (ראשון) בישראל והוא מצטרף לבית”ר ירושלים. כפי שנחשף ב-ONE, במועדון פעלו בשבועות האחרונים להקדים את בואו של השחקן לישראל אחרי שכבר סוכם כי יצטרף בדצמבר הקרוב.

לאחר שברק אברמוב נתן אור ירוק לשלם עבור שחרורו המוקדם של גדראני ולאור הרצון של הצוות המקצועי כבר עכשיו להתחזק ולא לחכות לדצמבר, בית”ר פעלה מל קבוצתו של גדראני, קייראט, והצליחה להקדים את בואו.

הגעתו של גדראני אמורה להשפיע על הרכב הזרים של בית”ר, כשקראבאלי סומן כמי שעשוי לעזוב בינואר אם לא יראה שיפור ביכולתו. בבית”ר עדיין שוקלים להחתים זר נוסף בקבוצה עד תום חלון העברות נוכחי.