יום ראשון, 07.09.2025 שעה 13:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

לוקה גדראני נחת בישראל ומצטרף לבית"ר י-ם

כפי שנחשף ב-ONE, הקבוצה מהבירה הצליחה להביא לשחרורו המוקדם של הבלם הגאורגי מקייראט והוא נחת בארץ. הגעתו אמורה להשפיע על הרכב הזרים במועדון

|
לוקה גדראני (אינסטגרם קייראט)
לוקה גדראני (אינסטגרם קייראט)

הבלם הגאורגי לוקה גדראני נחת היום (ראשון) בישראל והוא מצטרף לבית”ר ירושלים. כפי שנחשף ב-ONE, במועדון פעלו בשבועות האחרונים להקדים את בואו של השחקן לישראל אחרי שכבר סוכם כי יצטרף בדצמבר הקרוב. 

לאחר שברק אברמוב נתן אור ירוק לשלם עבור שחרורו המוקדם של גדראני ולאור הרצון של הצוות המקצועי כבר עכשיו להתחזק ולא לחכות לדצמבר, בית”ר פעלה מל קבוצתו של גדראני, קייראט, והצליחה להקדים את בואו. 

הגעתו של גדראני אמורה להשפיע על הרכב הזרים של בית”ר, כשקראבאלי סומן כמי שעשוי לעזוב בינואר אם לא יראה שיפור ביכולתו. בבית”ר עדיין שוקלים להחתים זר נוסף בקבוצה עד תום חלון העברות נוכחי.

