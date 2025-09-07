מרוץ הסרגל השלישי ייצא לדרך ב-10 באוקטובר

מרוץ Winner הסרגל השלישי ברציפות שייערך בעפולה ב-10 באוקטובר, יתקיים לזכר נופלי וגיבורי מלחמת חרבות ברזל ויישובי עוטף ישראל, זו השנה השנייה ברציפות.

המרוץ נערך לראשונה ב־6 באוקטובר, יום לפני שפקד את ישראל האסון. לאור הסמיכות של המרוץ הראשון לשבת השחורה ולמלחמה שפרצה אז ועדיין מלווה אותנו, הוחלט כבר מהמרוץ השני בשנת 2024, כי המרוץ יעמוד תמיד בסימן הנצחתם של חללי מלחמת חרבות ברזל באשר הם, וכמובן בסימן תפילה ותקווה למען שחרור החטופים.

המרוץ יתקיים ביום שישי ה-10 באוקטובר. מדובר באירוע ספורט שלא למטרות רווח, והוא נהגה בתחילה לאור הרצון לקיים באזור העמקים תחרות חצי מרתון איכותית שמציעה מסלול מהיר, מקצועי ומדוד רשמית על ידי איגוד האתלטיקה, זאת לצד מקצים של 5 ו־10 ק"מ, ולאפשר בכך לרצים רבים לקחת חלק באירוע.

השנה יתקיים מקצה מיוחד, מקצה הגיבורים, בו צפויים להשתתף אנשים עם מוגבלות. על פי הערכות המארגנים, צפויים להשתתף במרוץ כ־2,500 רצים ורצות. המרוץ יציע ארבעה מקצים שונים שיוזנקו ויסתיימו בקאנטרי קלאב העירוני בעפולה, פירוט מלא של מסלולי הריצה ניתן למצוא באתר המרוץ כאן.

את מרוץ הסרגל יזם רונן תמים, תושב העיר עפולה שבחר עם פרישתו מצה"ל להתנדב למען מטרות חברתיות שונות בעיר עפולה והעמקים. "הרעיון היה ליצור אירוע ספורטיבי מקצועי ללא מטרות רווח, אירוע חברתי שישלב אהבה ותשוקה לספורט, מצוינות לצד סולידריות, הנצחה והערכה לאנשים היקרים שלנו שנהרגו במלחמה הנוראית שנכפתה עלינו", אמר תמים.

ראש העיר אבי אלקבץ מימין (דוברות עיריית עפולה) (מערכת ONE)

"לשמחתי הרבה נוצר שיתוף פעולה אזורי משמעותי בין עיריית עפולה, מועצה אזורית יזרעאל, מועצה אזורית הגלבוע ומספר תורמים מרכזים ומשמעותיים שתומכים במרוץ גם השנה, ועל כך הערכתי ותודתי". במידה ויש משפחות המעוניינות להזכיר ולהנציח את יקיריהם במרוץ, ניתן לשלוח את הפרטים למייל: marathon.sargel@gmail.com.

אבי אלקבץ, ראש העיר של עפולה אמר: “במרוץ השנה אנו מציינים שנתיים לפרוץ המלחמה שהחלה יממה אחרי המרוץ הראשון. המרוץ, אשר החל כאירוע ספורט מקומי, הופך למסורת שבמסגרתה אנו משלבים ספורט לצד הצדעה והוקרה לחללי צה"ל הגיבורים שהודות להם אנו כאן. אני מברך את שיתוף הפעולה האזורי יחד המועצה האזורית עמק יזרעאל והמועצה האזורית הגלבוע, לצד תורמים נדיבים וכל מי ששותף למרוץ הזה”.

שלומית שיחור רייכמן, ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל, הוסיפה: "מרוץ הסרגל הוא הרבה מעבר לאירוע ספורטיבי. זהו מפגש קהילתי־אזורי שמחבר בין א.נשים, זיכרון והנצחה, כוח רצון ותקווה. בעמק יזרעאל אנו רואים חשיבות עצומה בשותפות עם הערים והמועצות השכנות, ובחיבור בין חוסן קהילתי לפעילות גופנית שמעניקה השראה לכולנו. נמשיך לרוץ יחד - למען החיים, למען הערבות ההדדית, ולמען זכר יקירינו”.

דני עטר מימין (איציק בלניצקי)

דני עטר, ראש המועצה האזורית גלבוע: “מרוץ הסרגל הפך למסורת של ספורט, קהילה והנצחה. עבורנו בגלבוע זו זכות לקחת חלק ביוזמה שמחברת בין מצוינות ספורטיבית לערכים של סולידריות, זיכרון ותפילה לשובם של החטופים. האירוע הזה מסמל את הרוח הישראלית - שילוב של כוח, עמידה איתנה ותקווה לעתיד טוב ובטוח יותר. תודה מעומק הלב למארגנים ולשותפים על ההובלה, ההשקעה והמסירות הרבה”.