יום ראשון, 07.09.2025 שעה 15:28
מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

"אפשר להפתיע את איטליה, לא ניגרר לפרובוקציות"

דובר ההתאחדות, שלומי ברזל, דיבר ב"שיחת היום": "מה שגאטוזו אמר? הוא איש שלום, גם אנחנו. סולומון הכוכב הגדול של הנבחרת, אבל אין היררכיה ואגו"

|
אוסקר גלוך ושחקני נבחרת ישראל חוגגים (ראובן שוורץ)
אוסקר גלוך ושחקני נבחרת ישראל חוגגים (ראובן שוורץ)

אחרי הניצחון 0:4 על מולדובה ורגע לפני המשחק מחר (שני, 21:45) מול איטליה, בצל סכנת הרחקת ישראל מאופ”א, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, עלה לתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ עם גידי ליפקין ואסי ממן ודיבר על המצב.

נחתתם בדברצן, הטיסה המריאה בזמן והכל טוב.
”ב-50 שנותיי לא הייתי בערים בישראל כמו שבדברצן, יש לנו חשבונות בסופר יותר מהבית”.

איזו פעם זאת שאנחנו משחקים שם?
”חמישית או שישית נראה לי, צריך לעשות בדיקה, היינו שלוש-ארבע פעמים בבודפשט לפני 7.10 ומאז פה, וזה עצוב”.

איך האווירה בנבחרת?
”בסדר גמור, היה ניצחון שאנחנו שמחים עליו, היה קשר ברור בין מה שתורגל לבין מה שקרה בפועל, זה דבר בריא מאוד. ברור שהמשוכה יותר גדולה כעת ובמקום להיות בטדי עם 30 אלף או בסמי עופר או בבלומפילד, אז נהיה עם 2,000 אוהדים אולי. יש אולי יותר אוהדים איטלקים, אבל אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו שאפשר לעשות תוצאה טובה, אפשר לשחק את הכדורגל שלנו ועם זה אפשר להגיע לאן שאנחנו צריכים להגיע, כבר בקמפיין הזה, מקום שני, מה שרן בן שמעון הצהיר מההתחלה, צריך לקפוץ דרגה אבל ביחס למשחק הקודם”.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

שמעתי שיש שחקן פאדל חדש בנבחרת.
”הוא שיחק אותה תמים שהוא לא מכיר, אבל מסתבר שבסתר הוא לוקח שיעורים”.

זוארץ אמר שהוא פעם ראשונה ובסוף לקח את כולכם.
”כן, כן, אתה מבין”.

אני מבין ששקט בדברצן, צפויה להיות מחאה או שזה יעבור חלק?
”הכל שקט בהונגריה, עשו פה את המהפכה, גם בבודפשט לא נתקלנו בשום דבר, דברצן עיר מאוד טובה, אין שום דבר יוצא דופן. אני מזכיר שבמשחק מול איטליה אז האולטראס לא קיבל את ההמנון שלנו, יש להם אולטראס שמלווה אותם, אנחנו לא ניגרר לפרובוקציות האלו, גם במשחק הקודם זה התחיל עם שריקות בוז”.

ראינו גם שהמאמן (ג’נארו גאטוזו) התבטא נגד ישראל.
”כן, הוא איש שלום, גם אנחנו. אני מעריך שזה הרבה יותר פשוט מבחינתו כי הוא לא שם בעיניי. העניין הזה הופך להיות יותר רלוונטי בכל מסע”ת ומסע”ת, לא יכול לדמיין את המסע”ת בנורבגיה, יהיה נס אם תהיה שאלה אחת”.

גג'נארו גאטוזו (IMAGO)

האיטלקים מגיעים היום, הם באים לעשות צעד קטן.
”יהיה סיבוב, מבחינתם זו לא טיסה ארוכה, זו לא פעם ראשונה שלהם, אם אני לא טועה בקמפיין נגד אלישע לוי הם גם לא עשו יותר מדי, רק את החובות של פיפ”א ועלו לכר הדשא, אולי נגד נבחרות אחרות הם עושים אחרת”.

יש דרישות נגד נורבגיה? שהם ביקשו שלא נגיע קודם ולא יצליחו לאבטח, יש חידושים?
”לא יודע, אבל יש עוד חודש עד המשחק, אז אם היא תקעה לנו אצבע בעין, לא יודע מה יהיה”.

תהיה ארוחה משותפת?
”אני לוקח חלק בארוחות, אם הם יחליטו שכן אז לא נגיד לא”.

אנחנו יכולים להפתיע?
”אני חושב שכן, המשחק שהפסדנו 2:1 לאיטלקים היינו שם כל הזמן, אפשר להסתכל להם בלבן של העיניים, וגם לקחת נקודות שיעזרו לנו להעפיל לטורניר. אולי עכשיו ל-2026 זה טיפה פחות רלוונטי, כשרק נבחרת אחת עולה ויש נבחרות כמו נורבגיה ואיטליה. אם נהיה באותו מומנטום כמו ביום שישי, רן מתלבט אם לעלות עם אותו הרכב או משנה מערך, הכל יהיה שונה. יש לנו נבחרת מצוינת, השחקנים מפוקסים”.

ראינו את הנאום של דניאל פרץ לפני המשחק, מה מייחד את הנבחרת הזאת מעבר לכדורגל? היא שונה באישיות של השחקנים, לא שגרתי.
”קודם כל למרות שיש כוכב אחד גדול, מנור, כשהוא כשיר זה הכוכב. זו נבחרת שאין בה היררכיה, אין אגו, וזה כל כך בולט והם אוהבים להיות ביחד, יש תלכיד ששמח להיפגש ולבלות הרבה ימים ביחד. כשאין לנו בית אז יש התכנסות של 9 ימים, זה לא פשוט אם אתה לא אוהב להיות עם האנשים, אבל כשאתה אוהב זה אחרת וזה מה שמאפיין. אגיד עוד דבר, חלק לא מבוטל מאמין שהנבחרת מקפיצה אותו כשחקן, כאן הם מרגישים שהם חוזרים יותר טובים, יש תהליך של השבחה שעוזר להם בקבוצות גם, כמות לא מבוטלת של שחקנים שעשו קפיצת מדרגה, זה בולט”.

