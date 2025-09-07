"יאניס? שחקן מהטופ 3 בעולם, אבל אפשר לנצח"

אחרי העלייה לשמינית גמר היורובאסקט, הערב (ראשון) נבחרת ישראל תפגוש את יוון בשעה 21:45 במאבק ישיר על מקום ברבע הגמר. עוד לפני כן, מנהל הנבחרת, מוטי דניאל, עלה לדבר בתכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ עם גידי ליפקין ואסי ממן.

שלום מוטי דניאל, מנהל הנבחרת.

”שלום, צהריים טובים”.

נו, איך התחושות רגע לפני שמינית הגמר?

”יודעים שזה אתגר גדול, מבינים את הסיטואציה שאנחנו הולכים לשחק נגד שחקנים מהטופ שיש באירופה, וחלק מהם גם מהטופ שיש בעולם, אבל באים עם הרבה רצון טוב ותקווה, ומקווים לנצח”.

בר טימור. היחיד שנולד לפני הניצחון האחרון על יוון ביורובאסקט (FIBA)

מוטי, אתה היית בנבחרת שהשיגה את הניצחון היחיד על היוונים ביורובאסקט. אריאל בית הלחמי היה אז בן 27, רק בר טימור היה בחיים מסגל הנבחרת הנוכחי. איך אתה רואה את הנבחרת הערב, אפשר לעשות את זה ולהפתיע?

”אני חושב שזה לא יהיה קל אבל זה דבר שהוא אפשרי. ראינו כל מיני מצבים של קבוצות שעל הנייר טובות יותר מפסידות, ראינו דוגמה אחת לכך אתמול בערב (סרביה שהודחה מול פינלנד). אנחנו לא מסתכלים על היסטוריה, יש לנו משחק אחד, צריך לבוא ולעשות את המיטב. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשחק טוב ולתת משחק עם ערך מוסף. בסוף, כל ההכנות וכל הדיבורים, צריך להביא את הכל למגרש”.

הדור הנוכחי מסוגל לעשות דברים גדולים כמו הניצחון על צרפת?

”אני חושב שכן, אני חושב שהם שחקנים מצוינים, והם מחויבים, והראש שלהם טוב ובריא. אנחנו כבר 50 יום בתוך המסגרת, והם מוכנים ורוצים למשוך את זה עוד”.

אתה נהנה מהריקודים, מהשירים, מהרמקולים?

”מאוד. אני חושב שזה נותן חיים. זה מעיד על חיבור, אופי. אני אוהב את זה מאוד”.

שחקני נבחרת ישראל. מסוגלים לדברים גדולים? (IMAGO)

איך שוברים עוד תקרת זכוכית אחרי הניצחון על צרפת?

”אני לא יודע אם יש פה תקרת זכוכית. יוון נבחרת טובה, באה עם המון פאסון, עם שחקן אולי מהשלושה הכי טובים בעולם, אבל זו לא קבוצה שאי אפשר לנצח אותה, זו לא נבחרת ארצות הברית או משהו כזה. אני חושב שאנחנו צריכים לדעת להתמודד עם הפיזיות שלהם, לא להתקפל כשהם לוחצים אותנו ברמה הפיזית ואז מצבנו יהיה יותר טוב”.

הלוואי, אנחנו מקווים שנדבר איתך מחר בהכנות לרבע הגמר, מחזיקים אצבעות.

”אמן, אמן, תודה רבה”.