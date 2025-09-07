יום ראשון, 07.09.2025 שעה 15:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

"בוסקילה? תמיד יש משקולת בהפועל תל אביב"

יובל נעים על הרכש של האדומים ב"שיחת היום": "הוא וטוריאל? יכול לעבוד. בהפועל בנו קבוצה טובה, אם היא לא תסיים בפלייאוף העליון זו תהיה אכזבה"

|
מור בוסקילה עם הכדור (באדיבות המועדון)
מור בוסקילה עם הכדור (באדיבות המועדון)

אחת הסאגות הארוכות בכדורגל הישראלי, בטח בשנים האחרונות, הגיעה לסיומה אתמול (שבת) עם החתימה של מור בוסקילה בהפועל תל אביב, זאת לאחר שבתחילה היה נראה כי לאחר שהעסקה הראשונה בוטלה, השחקן יעבור לאשדוד, אך כאמור בסוף חתם רשמית במדי האדומים. יובל נעים שפך אור על הסיפור בראיון לתוכנית “שיחת היום”.

איך אתה רואה את המעבר הזה?
”מור בוסקילה שחקן מצוין, יעזור מאוד להפועל בכנף שמאל, הוא עשה דברים מדהימים בשנה שעברה, יש לו אחד על אחד מצוין, מי שיש לו מהירות ודריבל טוב אז הרבה יותר קל לו בליגת העל מאשר בלאומית, הוא יצליח שם”.

הם הולכים על שני כנפיים שהיו בלאומית, זה מעניין מאוד מה שברדה בונה, טוריאל ובוסקילה, אתה חושב שזה יכול לעבוד?
”זה כן יכול לעבוד, יש להם חלק טוב, גם עם דאפה, ויש ניסיון לצרף חלוץ זר. בנו קבוצה טובה, זה לא קל לקבוצה שעולה ליגה וצריכה להחליף הרבה שחקנים. בעבודה שקטה עושים דברים טובים, שמעתי שיש גם ניסיון לצרף את דסה”.

אני חושב שדסה לא יחזור לפה, הוא לא רוצה לחזור לארץ. נחזור לבוסקילה, מה אתה חושב על הסאגה הזאת איתו?
”זה היה ברור שהוא ישחק בהפועל, הוא רצה לשחק שם, הוא הרגיש שהם רוצים אותו ושהם רוצים שזה ייגמר. הפועל חשבה אולי שזה ייגמר בפחות כסף או בלי כסף, אבל טוב לכולם שזה נגמר”.

יובל נעים (לילך וויס-רוזנברג)יובל נעים (לילך וויס-רוזנברג)

לא תהיה משקולת עליו עכשיו?
”תמיד בתור שחקן צעיר בהפועל יש משקולת, צריך התאקלמות. גם דאפה לא חשבו שהוא יגיע להפועל והוא הפך לשחקן מוביל, תמיד אומרים שלוקח זמן, אצל דאפה זה לא היה ומדברים עליו כחלוץ מוביל בהפועל, גם אם יגיע חלוץ זר הוא ישחק. כשאתה מגיע כשחקן צעיר אתה צריך להוכיח, הוא כישרוני ואני מאמין בו”.

הוא יהפוך לשחקן הרכב? זה מה שברדה מייעד לו?
”כרגע זה יהיה עם רוטמן, חלוקה ביניהם, ומי שיותר טוב אז הוא ישחק”.

לסיום, איפה אתה רואה את הפועל מסיימת בליגה כזאת עם הגדולות?
”אם היא לא תסיים בפלייאוף העליון זו אכזבה, ברור שהיא לא בנויה לתארים, אולי בהמשך, אבל העונה עם הקהל שדוחף, אין סיבה שהיא לא תסיים בחמשת-ששת המקומות הראשונים ואני לא רואה את זה לא קורה”.

