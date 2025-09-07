יום ראשון, 07.09.2025 שעה 13:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

הצטרפו לשידור החי של תוכנית "שיחת היום"

כל הנושאים החמים בשידור חי באתר ובערוץ ONE מראשון עד חמישי. והפעם: התגמול של מכבי לשחקניה, מדוע אבו פאני לא חזר לחיפה, ועסקת בוסקילה להפועל

|
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

נבחרת הכדורסל של ישראל פוגשת את יוון ביורובאסקט, נבחרת הכדורגל מתכוננת למשחק מול איטליה, וקרלוס אלקראס ויאניק סינר ייפגשו בגמר אליפות ארה”ב, כך שיש הרבה על מה לדבר. התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום” שמשודרת מדי יום ראשון עד חמישי החל מהשעה 13:00 בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, משודרת גם כעת. התוכנית בחסות “ישראייר”.

אנחנו שמחים ונרגשים לארח אתכם בתוכנית, שבמהלכה נביא לכם את כל החדשות והנושאים הבוערים שעל סדר היום. חשוב לנו לשתף גם אתכם הצופות והצופים ולכן ביום חמישי נקדיש לכם זמן מיוחד בתוכנית. נשמח לקבל מכם פידבקים, לשמוע על נושאים שחשובים לכם, על עוולות שקרו לכם במגרשים, או בעיות שנתקלתם בהן. אנחנו כאן בשבילכם.

ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורט
