"רפאלוב היה צריך לטוס וללחוץ על אבו פאני"

בזמן שהפגרה בשיאה ולאחר שליאור רפאלוב ומכבי חיפה הודיעו על כך שהגעת מוחמד אבו פאני לירוקים לא תתאפשר כרגע, הפרשן ניסן קניאס עלה היום (ראשון) לתכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ עם גידי ליפקין ואסי ממן ודיבר על מצב הקבוצה ועל הקשר האחורי.

הפכו אותך למומחה אבו פאני, היית בטוח שהוא יגיע.

”מה זה בטוח? אני ראיתי היתכנות לעסקה. חיפה מחפשת קשר 6 מאז שנטע לביא עזב והם נכשלו עם כל מי שהם הביאו: שואו, גוני נאור, זה לא צלח. זו הייתה נראית כמו עסקה הגיונית ובמקרה הזה אני לא מאשים את חיפה. השחקן רוצה למצות את עצמו עוד באירופה”.

כן, רפאלוב אמר ככה, זו ההחלטה שלו וצריך לכבד אותה.

“בין הסכומים שהוא משתכר למה שהציעו, אין הבדל, זה יוצא אותו הדבר. אם אני מבודד את ההוצאות של שחקן שגר בחו”ל לעומת פה, זה פחות או יותר אותו הדבר, זה לא כלכלי. יש לו חלום להרוויח יותר ולהתקדם”.

ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה. השניים שקובעים במכבי חיפה (עמרי שטיין)

לדעתך חיפה באמת רצתה אותו? רק השבוע רפאלוב דיבר ושמעתי שלא כולם היו סגורים.

”יש שניים שקובעים, (איציק) עובדיה ורפאלוב, מבחינה מקצועית, אני בטוח שיענקל’ה גם היה לוקח את אבו פאני בלי צל של ספק, הוא פשוט צריך לרצות לחזור”.

היו לבטים, מצד ההנהלה בחיפה לא כולם היו סגורים להחזיר אותו לשלוש שנים.

”אם יענקל’ה היה מנהל את המו”מ כמו בעבר אז היה סיכוי יותר גבוה, אבל אולי באמת עדיף לחכות”.

לאיפה הוא יגיע עכשיו?

”הוא יישאר שם עד ינואר וינסה לשחק את הדקות בליגה, הוא נתן שנתיים טובות שם”.

יעקב שחר. אם היה מנהל את המו"מ זה היה נראה אחרת (עמרי שטיין)

אתה דיברת איתו?

”האמת שבימים האחרונים לא דיברתי איתו”.

התאכזבת שזה לא קרה? אצילי לא הגיע, התיווכים שלך לא הגיעו.

”הלוואי זה היה תלוי בי ולעשות יותר אינטנסיבי ממה שאחרים עושים”.

איך צריך לעשות את זה אחרת?

”צריך לחדור למגע יותר חזק, כמו ג’ורדי קרויף. הוא היה מתעקש וכשהוא רוצה מישהו הוא היה משיג”.

ג'ורדי קרויף. מכבי חיפה צריכה ללמוד ממנו (רויטרס)

רפאלוב היה צריך לטוס להונגריה ולפגוש אותו?

”חד משמעית, היה צריך לטוס, להיפגש איתו, להפעיל הרבה יותר לחץ ובלי שיקול של רוצה לחזור או לא, זה נותן הרגשה שהשחקן צריך להתחנן כדי לחזור, אבל לא, אתה כמכבי חיפה צריך לגרום לו להתנדנד לכיוון שלך”.

זה מזכיר את המקרה של אצילי.

”זו לא דוגמה טובה”.

כשאתה רוצה מישהו אתה צריך להראות לו שאתה רוצה, מכבי תל אביב החזירה את דור פרץ וישבה עליו.

”הוא גם לא היה שלם ואבי נמני אמר שיש לו הצעות מליגה שנייה באנגליה, אבל הם אכלו לו את הראש וגרמו לו לחזור”.

דור פרץ. מקרה דומה לאבו פאני שנגמר אחרת (חגי מיכאלי)

אולי בונים על קורנו שיהיה ישראלי ויביאו שני זרים.

”הוא חזר לארץ בגלל אהבה שיש לו לישראלית, הוא לא היה מוותר על לשחק באירופה אם לא. אני לא זוכר מתי למכבי חיפה היה רק שחקן אחד בסגל הנבחרת. אין לה שלד ישראלי וזה חבל מאוד, אם יצרפו זרים נוספים, אין לי בעיה שיהיו 11 שחקנים זרים בהרכב”.

אבל צריך את המנהיג הישראלי הזה.

”גם בליגת האלופות מכבי חיפה הייתה עם 8 זרים ומתאזרחים, זה פחות נורא, אבל לפחות שיהיו ברמה גבוהה, וכרגע זה גם לא קורה, כי אם היו זרים ברמה של (צ’ירון) שרי אף אחד לא היה מתלונן”.

איתן אזולאי זומן במקום ג’אבר אגב, בסגל המקורי לא היה שחקן אחד.

”כן הוא שחקן משלים וזה עצוב. מכבי חיפה צריכה לחשוב על הזהות, ושחקנים שהתנדנדו כמו נטע לביא או אבו פאני, היה צריך להתעקש להחזיר אותם, אולי שון וייסמן במקום יובאנוביץ’, כשאתה מנהל מועדון גדול כזה צריך לחשוב על כל התרחישים”.