יום ראשון, 07.09.2025 שעה 15:08
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

"זה לא דור הזהב באיטליה, צריך לנצל את זה"

כוכב העבר אבי נמני, דיבר ב"שיחת היום" לקראת המשחק של הנבחרת מחר (21:45): "יש לנו הזדמנות לצאת עם תוצאה טובה, אני מאמין בנבחרת". וגם: סולומון

|
דור פרץ ושחקני נבחרת ישראל חוגגים את שער היתרון (ראובן שוורץ)
דור פרץ ושחקני נבחרת ישראל חוגגים את שער היתרון (ראובן שוורץ)

אחרי הניצחון 0:4 הנהדר על מולדובה ביום שישי האחרון ורגע לפני המפגש המרתק מחר (שני, 21:45) מול נבחרת איטליה במסגרת מוקדמות המונדיאל, אבי נמני עלה לדבר על החבורה של רן בן שמעון בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ עם גידי ליפקין ואסי ממן.

אבי, בוא נדבר קודם על המשחק שראינו מול מולדובה, יכולת טובה של אוסקר גלוך, מנור סולומון, דור פרץ, תאי בריבו לפעמים. יהיה סיפור אחר מול איטליה.
”צריך לעשות הפרדה בין המשחקים. אני רואה את כל התגובות שמזלזלות בכל מה שנוגע לניצחון מול מולדובה. אוקיי, אז היה צפוי שנשיג ארבעה ניצחונות לפני הטורניר, אבל זה לא אמור להפחית את הערך של היכולת ביום שישי. הייתה יכולת טובה וזה נראה טוב, שיחקנו התקפי, יצרנו מצבים”.

גם טוב לבוא עם ביטחון למשחק מול האיטלקים.
”הנבחרת במומנטום טוב, צריך לדעת לנצל את זה. הקמפיין יתבטא באם נצליח להשיג תוצאות טובות מול הנבחרות שמעלינו או שלא, כמו הקמפיינים הקודמים. סולומון בכושר טוב”.

אבי נמני (שחר גרוס)אבי נמני (שחר גרוס)

זה הפתיע אותך שהוא בכושר כזה למרות שלא שיחק עוד ורק התאמן?
”כן, אבל אני חושב שהעונה הקודמת עשתה לו טוב, הוא בווייב של העונה הקודמת, יש לו שמחת חיים, המעבר לוויאריאל הוריד לו לחץ, זה מנור אחר, צריך לתת קרדיט לכולם, אבל הוא שובר שוויון”.

איציק אהרונוביץ’ אמר שאמרת שיהיה 0:4 ופגעת בול.
”לא צריך להיות גאון, אני לא גאון, עוד הרבה אנשים וגם אהרונוביץ’ חשב שזה משחק שייגמר 3-4 לטובת ישראל, אבל זה לא צריך להפחית מהיכולת, גם מול נבחרות פחות טובות צריך לשחק כמו שצריך”.

מה היית משנה לקראת המשחק מול איטליה? מבחינת שיטה, שלושה בלמים או צמד בלמים? מה הרכב?
”בסופו של דבר הכל זה מבחן התוצאה, אפשר לעלות עם שלושה בלמים, או אותו מערך, אבל צריך להביא תוצאות, ואם לא אז נרגיש שאנחנו במקום, זה מבחן מאוד גדול מחר ויש לי תחושה טובה מאוד, אפשר להוציא תוצאה טובה. איטליה ניצחה את אסטוניה, שהיא נבחרת חלשה ברמה של מולדובה, לא צריך להתרגש מזה. צריך לבוא עם ביטחון ואמונה שאנחנו מאוד מאמינים בעצמנו ולהוציא נקודות, אני מאמין שכן”.

מנור סולומון. בכושר טוב (ראובן שוורץ)מנור סולומון. בכושר טוב (ראובן שוורץ)

אתה היית בכמה משחקים גדולים בחייך. כשאתה רואה את נבחרת איטליה עם השחקנים הגדולים שלהם, איך מגיעים למשחק כזה ועושים משהו מפתיע?
”צריך לקחת בחשבון שגם בעבר שיחקנו נגד נבחרות טובות וניצחנו אותן, לא צריך לבוא בגישה פסימית ומראש להיות סוג של לוזרים, להפך, צריך להאמין. אני מאמין שזה אפשרי שיקרה, אני חושב שאם נשיג דגש על הדברים הקטנים, במפעלים הקטנים צריך לשים לב לזה, על הריכוז, על המצבים הנייחים, על הדברים האלו שמכריעים משחקים ואנחנו בדרך כלל נופלים, אסור לנו ליפול בזה. על טעויות שעושים בליגה הישראלית לא תמיד משלמים ביוקר, פה ברמות הגבוהות אם אתה מאבד ריכוז לשנייה, אתה משלם ביוקר על הטעות הכי קטנה”.

זה היה לנו נגד מולדובה גם, היו לה כמה דקות טובות.
”אם היית עושה טעות מולם היית יכול לתקן, נגד איטליה לא”.

ההגנה אצל רן בן שמעון השתפרה, היא לא ספגה גול. ראינו את איטליה שלא פתחה טוב מול אסטוניה ובמחצית אמרו לי על זה, אני אמרתי שהם ינצחו ארבע, המאמן החדש הביא רוח חדשה.
”זו רוח שונה לגמרי ממה שהיה לפני כן, אין ספק, אבל צריך לזכור שזה לא דור הזהב של הכדורגל האיטלקי, צריך לנצל את זה. זו נבחרת שנבנית מחדש ויש לנו הזדמנות לצאת עם תוצאה טובה מאוד מחר, אסור לנו לבוא עם טעויות לא מתאימות לרמה הזו, אני מאמין בנבחרת”.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

ראית את מנור סולומון, אתה מכיר את הליגה הספרדית, איך הוא ישתלב?
”אני מעריך שבגלל שוויאריאל בנויה על אגפים, הוא יכול להצליח. שחקני ההגנה בספרד פחות טובים מהליגה האנגלית, זה עוד יותר מגביר את הסיכוי, צריך לתת לו להתאקלם. הוא הגיע בשלב הכי מאוחר, בשנייה האחרונה, הוא צריך להכיר את השחקנים והשיטה. יכול להיות שהחודש הראשון יהיה טיפה קשה, הוא יתאקלם, הוא ייכנס לעניינים”.

כשאמרת תוצאה טובה, למה אתה מתכוון?
”תוצאה טובה זה תיקו ומעלה”.

אתה עושה שינוי? מעלה מישהו אחר או ממשיך עם אותו הרכב?
”אני אהיה כן, מי שנמצא באימונים יודע יותר טוב מכולנו, הוא חש אותם וזה משחק עם סגנון שונה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מחויבים מבחינה הגנתית, סגירה טקטית וחזרה לעמדות, ואם נעשה את הדברים האלו, הסיכוי לתוצאה טובה יגדל”.

מוחמד אבו פאני במדי הנבחרת. יחסר בהרכב? (ראובן שוורץ)מוחמד אבו פאני במדי הנבחרת. יחסר בהרכב? (ראובן שוורץ)

אין את מוחמד אבו פאני ומחמוד ג’אבר.
”גם מול מולדובה לא היה וזה לא משנה, אנחנו לא בנויים על שחקן אחד”.

חסרים אבל שחקנים משמעותיים למשחק כזה.
”קמפיין קודם לא היה את מנור ואף אחד לא התלונן. צריך להוציא את המקסימום ממה שיש. אין פערים גדולים בעיניי בין שחקנים כאלה ואחרים, כולם אותה רמה, חוץ ממנור”.

איך זה ייגמר אז לדעתך?
”1:1 לדעתי”.

Hoספת תגובה




