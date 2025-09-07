מי תקבל הכי הרבה כסף בכדורגל ובכדורסל?

משרד התרבות והספורט יחלק השנה 105,118,669 שקלים לאגודות ברחבי הארץ. כמדי שנה, המדינה מחלקת במסגרת "מבחן איגודים-אגודות" כספים רבים במטרה לתמוך בפעילותן של הקבוצות מהענפים השונים, ולאחר שהמשרד סקר את כל פעילות האגודות והקבוצות שנלוות אליהן, השנה הוא צפוי לתמוך לכל הפחות ב-829 אגודות.

כידוע, אגודה היא זו שמאגדת כמה קבוצות תחתיה. זו יכולה להיות אגודה שפועלת רק בענף מסוים כמו כדורגל, אגודה רב-ענפית, או אגודה עירונית שתחתיה יש קבוצות שונות מענפים שונים. המבחן של משרד התרבות והספורט, לפיו מחושב סכום התמיכה שמגיע לכל אגודה שכזאת, מתחשב בכמות הספורטאים הפעילים באגודה, ההישגיות שלה, המעטפת המקצועית שהיא מספקת על פי קריטריונים ברורים, עוסק בשאלה האם היא פועלת כדי להעסיק ולקדם מאמנים, האם היא מקדמת נשים והאם היא משתתפת בטורנירים באירופה.

התוכנית "שיחת היום" חושפת: מי האגודה שמקבלת הכי הרבה בכדורגל? מי הקבוצה שתזכה לתמיכה הגבוהה ביותר מבין המובילות בכדורסל הישראלי? ומי האגודה הכי גדולה בארץ? ONE מביא את הנתונים המעניינים מתוך הכספים שיחולקו לקבוצות בספורט הישראלי עד לסוף שנת 2025.

השר מיקי זוהר (רדאד ג'בארה)

בראש ובראשונה בכדורגל: הפועל ירושלים

בכדורגל, עבור הקבוצות הגדולות מדובר בסכומים קטנים כמובן, אבל הן לא יוותרו על תקציבי הממשלה מן הסתם. השנה, אלופת המדינה, מכבי תל אביב, תזכה לתמיכה בגובה של 357,399 ש"ח. לעומתה, הפועל באר שבע תסתפק ב-225,886 ש"ח ומכבי חיפה תזכה לסכום של 294,914 ש"ח מהמדינה.

אלא שיש אגודות שיקבלו יותר מהקבוצות המובילות בליגת העל. המרוויחה הגדולה מכולן בכדורגל היא בכלל הפועל ירושלים, שתקבל השנה 775,109 ש"ח ממשרד התרבות והספורט. גם הפועל תל אביב עם תמיכה גבוהה יחסית של 597,527 ש"ח. בנוסף, בית"ר ירושלים תזכה לתמיכה גבוהה יחסית בגובה של 452,334 ש"ח.

שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

כמו כן, עירוני טבריה תזכה ל-343,438 ש"ח השנה. עירוני קרית שמונה תקבל מהמדינה תקציב של 297,646 ש"ח על פעילותה. הפועל חדרה שירדה ליגה זכתה לכספי תמיכה של 297,218 ש"ח. הפועל חיפה, בני סכנין ומכבי פתח תקווה יקבלו סכום זהה של 284,802 ש"ח כל אחת. בני ריינה עם 264,699 ש"ח. מכבי נתניה תקבל תמיכה בגובה של 245,712 ש"ח השנה. מ.ס אשדוד והפועל פתח תקווה יקבלו 220,582 ש"ח כל אחת.

בכדורסל: הפועל ת"א תקבל יותר כספי תמיכה ממכבי

מה קורה בכדורסל? מכבי ת"א תזכה לתקציב גבוה יחסית של 478,561 ש"ח על פעילות הקבוצה הבוגרת ועל הפעילות במחלקת הנוער הרחבה שבנתה. יריבתה העירונית, הפועל ת"א, תקבל תקציב גבוה יותר של 631,785 ש"ח. הפועל ירושלים תכניס מהמדינה 384,628 ש"ח, שזה קצת פחות מכספי התמיכה שתזכה להן אגודת הכדורסל של נס ציונה שתכניס 503,209 ש"ח באופן די מפתיע.

תומר גינת מול ג'יילן הורד (רועי כפיר)

החזקה בישראל: האגודה הרב-ענפית של מכבי ת"א

מי האגודות הגדולות והחזקות ביותר בישראל שיכניסו הכי הרבה כסף מהמדינה השנה? האגודה שתקבל את הסכום הגבוה ביותר ממשרד התרבות והספורט היא אגודת מכבי ת"א רב-ענפי (שמאגדת בתוכה פעילות כדורעף, כדוריד, התעמלות, אתלטיקה, ג'ודו, טריאתלון וכו') והיא תזכה בסכום של 2,086,025 ש"ח. הגבוה ביותר מבין כל האגודות.

אחריה יש את מכבי חיפה כרמל (פעילה בעיקר בכדורעף, כדורסל, שחייה, ג'ודו, התעמלות, כדורמים וכו') עם הכנסה של 1,875,914 ש"ח. אס"א ת”א, שגם היא הייתה פעילה בכמה ענפים שונים, תקבל מהמשרד 1,336,566 ש"ח. המרכז לחינוך וספורט רמת השרון (שמפעיל קבוצות כדורגל, התעמלות, כדורסל, כדוריד וכו') יכניס השנה 1,105,970 ש"ח.

בנוסף, בני הרצליה תקבל 961,178 ש"ח, עמותת איל"ן 908,556 ש"ח, עמק חפר עם 908,441 ש"ח, ומכבי אשדוד (שפעילה בכדורגל, כדורסל, כדורעף וכו') תכניס לקופתה 802,625 ש"ח.