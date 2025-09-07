יום ראשון, 07.09.2025 שעה 15:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

עזו יקבל 10% ממכירה עתידית, ברומניה התעניינו

חוזהו של הקשר קובע מענק חתימה, מענק שחרור ואחוזים ממכירה, הוא טען בתצהיר: "הייתי מבודד ממכבי ת"א". וגם: הדרך בה הצהובים מתגמלים את שחקניהם

|
אורי עזו (באדיבות המועדון)
אורי עזו (באדיבות המועדון)

חשיפת “שיחת היום”: קשר מכבי ת"א, אורי עזו, הגיש תצהיר לבית המשפט במסגרת בקשת השחרור שלו מהקבוצה, שהגיש באמצעות עו"ד שי אליאס, ובו הוא מתאר פגיעה חמורה מצד המועדון. לטענתו, ב-19 ביולי 2025, כחצי שעה לפני אימון הערב, נקרא לשיחה עם מנהל פיתוח השחקנים, ישראל קקון, ועם המנכ"ל בן מנספורד. בשיחה, כך הוא טוען, נאמר לו כי אינו חלק מתוכניות הקבוצה לעונה הקרובה וכי הוא לא ישחק ולא יתאמן עם הסגל, וכי נותרה בפניו האפשרות להיות מושאל לקבוצה בדרג נמוך דוגמת הפועל רמת השרון. "בקליפת אגוז", כתב עזו, "אני קורבן להתעמרות חמורה שגרמה לי מפח נפש ותסכול".

לדבריו, במסגרת נידויו הוכרח להגיע לאימונים בשעות חריגות, לעיתים בשיא החום ולעתים מוקדם בבוקר - בשעה 7:00, כאשר הוא מתגורר בבית שמש. נאסר עליו להיכנס למתחם קבוצת הבוגרים, להתקלח עם השחקנים או לשהות בחדר ההלבשה. במקום זאת, הוא נדרש לרוץ ללא הפסקה וללא תוכנית אימונים מקצועית. "נותרתי בבידוד מקצועי ואישי מוחלט, ללא אינטגרציה עם הסגל ותוך פגיעה יומיומית בכבודי כשחקן", כתב.

סוכנו רונן קצב ציין כי פנה מספר פעמים למועדון בבקשה לאפשר לעזו השאלה הולמת או שחרור בסעיף מוסכם, אך לדבריו המועדון סירב לנקוב בסכום, למעט הצעה מקבוצה ברומניה - הצעה שהשחקן לא הרגיש בשל אליה. "מדיניות 'הישארות ללא שילוב' אינה מקצועית ואף אינה מסחרית, היא פוגעת בשחקן מבלי להועיל למועדון", טען קצב. לדבריו, "אין מנוס אלא לשחרר את אורי לאלתר, אחרת ייגרם לו נזק בלתי הפיך לקריירה".

מה יהיה הסוף? עזו ולאזטיץמה יהיה הסוף? עזו ולאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

פרטי החוזה המלאים

החוזה בין עזו למכבי תל אביב נחתם ב-14 באפריל, 2024, לשלוש עונות (2024/25-2026/27) עם אופציה להארכה עד 2029. אלו פרטיו:

מענק חתימה: 62,500 ש"ח ברוטו (50 אלף ש"ח נטו) בכל אחת משלוש העונות הראשונות, שישולם עד 9 ביולי.

שכר בסיס: 5,300 ש"ח ברוטו בחודש, שיעלה ל-8,500 ש"ח לאחר סיום שירותו הצבאי.

במימוש אופציה: 17 אלף ש"ח ברוטו בחודש, בכפוף להשתתפות בעשרה משחקים רשמיים.

מענק שחרור: 35 אלף ש"ח ברוטו אם יהיה שחקן סגל בעת שחרורו מהצבא או שלוש שנים מגיוסו.

אחוזי מכירה: עזו זכאי ל-10% מהתמורה נטו שתתקבל ממכירת כרטיס השחקן.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

מענקי ליגה: הקבוצה חילקה את 36 מחזורי הליגה, לתשעה סיבובים של 4 משחקים כל אחד. אם הקבוצה תסיים סיבוב במקום הראשון, מגיע לכל שחקן עד 15 אלף ש"ח למשחק בהרכב, 10,000 שקל כמחליף ו-5,000 שקל כרשום בסגל. במקומות 2-3, מענקים נמוכים יותר: (7,500, 5,000 ו-2,500 בהתאמה.

מענקי אליפות: 3,000 ש"ח לכל משחק בהרכב, 2,000 כמחליף, 1,000 כרשום בטופס.

גביע המדינה: מענק זכייה של 13,500 ש"ח, בתוספת 3,000 ש"ח לכל משחק בו היה רשום בסגל.

מפעלים אירופיים: גובה המענקים ייקבע בהסכמה בין הנהלת הקבוצה לנציגי השחקנים.

השאלות: לפי החוזה, זהות הקבוצה השואלת נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי ת”א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
למי ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?נגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */