מנהל היחידה לספורט הישגי יסיים את תפקידו

תקופה ארוכה ומפוארת בספורט הישראלי מגיעה לסיומה. מנהל היחידה לספורט הישגי, דני אורן, הודיע היום (ראשון) למכון וינגייט ולראשי הספורט הישראלי כי יסיים את תפקידו בסוף השנה, אחרי 11 שנים בהן הספורט האולימפי הגיע לשיאים חדשים.

דני אורן, מהדמויות המקצועיות ביותר והאהובות ביותר בספורט הישראלי, מתקרב לגיל פרישה והחליט לסיים את תפקידו בגיל 66. הוא מסר על כך הודעה למכון וינגייט במכתב פרישה ובו הודיע כי יסיים את תפקידו בקרוב. הודעה על כך מסר גם לעובדי היחידה בשיחה הבוקר.

דני אורן ליווה את משלחות ישראל בשש אולימפיאדות, החל משנת 2004 ועד 2024, והיה דמות מרכזית וחיובית בספורט האולימפי. לתפקיד ראש היחידה לספורט הישגי הוא מונה ב-2014, לאחר עזיבתו של גילי לוסטיג שהפך למנכ״ל הוועד האולימפי והיה שותף אמיתי לדרכו. ביחד הם עסקו בצד המקצועי של הספורט ההישגי בישראל במשך יותר מעשור, ובסך הכל אורן עבד ביחידה לספורט הישגי במשך 35 שנה.

דני אורן וגילי לוסטיג (שחר גרוס)

הפרידה מדני אורן עשויה להוביל להרבה עניין בנוגע למינוי יורשו, הרי שהוא דמות מקצועית ומוערכת ביותר. בעבר הוועד האולימפי היה ממנה את מנהלי היחידה וראה בה כ״זרוע המקצועית שלו״, אך החוק הלאים גם את היחידה והכניס אותה תחת אחריות מכון וינגייט ולכן הוא יהיה הגוף שאמון על מציאת המחליף.

במכון וינגייט עשויים להקים כעת ועדה מיוחדת שתבחן את המועמדים ותקבל החלטה, לפי ההערכות בעוד כחודשיים או לכל המאוחר עד לדצמבר. ייתכן כי יהיו כמה עובדים מתוך היחידה שירצו להתמודד על התפקיד, אך סביר להניח כי מנהל היחידה הבא יגיע דווקא מחוצה לה.