רבע 1, 01:17: יוון - ישראל 17:23

במשחק של להיות או לחדול בטורניר הנוכחי, נבחרת ישראל פוגשת בשעה זו את נבחרת יוון, במסגרת שמינית גמר היורובאסקט, כשהמנצחת תעלה לרבע הגמר שם כבר מחכה נבחרת ליטא. אין ספק כי מדובר ברגע האמת – מה ייכתב בסיום הערב (ראשון) בדפי ההיסטוריה של הספורט הישראלי?

הכחולים-לבנים הצליחו לעמוד בציפיות ולהעפיל לשלב 16 האחרונות באליפות אירופה, עם ניצחון גדול על צרפת ועוד ניצחונות על איסלנד ובלגיה, לצד הפסדים לפולין ולסלובניה, שמיקמו את הנבחרת במקום הרביעי בבית ד’.

למרות משחק שיא של דני אבדיה במסגרת המחזור שנעל את שלב הבתים, בו סיים עם 34 נקודות, החבורה של אריאל בית הלחמי לא הצליחה לעצור את לוקה דונצ’יץ’, שסיים מרחק נגיעה מטריפל-דאבל, בדרך לניצחון על ישראל שהוביל את סלובניה לעקוף אותנו בטבלה.

מנגד, הנבחרת היוונית הצליחה לרשום לעצמה הישג גדול, כשהדיחה בשלב הבתים את נבחרת ספרד, כשלמרות משחק צמוד בעיקר ברבע האחרון בו הספרדים חזרו למאבק, ספאנוליס וחניכיו יצאו עם ידם על העליונה. כעת, יאניס אנטטקומפו, טיילר דורסי ושאר חבריהם לנבחרת, רוצים לעשות צעד נוסף אל עבר הפודיום, מקום בו לא דרכו מאז 2009.

רבע ראשון:

חמישיית נבחרת יוון: טיילר דורסי, קוסטאס סלוקאס, קוסטאס פאפאניקולאו, יאניס אנטטקומפו ודינוס מיטוגלו.

חמישיית נבחרת ישראל: איתי שגב, דני אבדיה, ים מדר, תומר גינת וגיא פלטין.

ישראל זכתה בג’אמפ בול, אך דני אבדיה החטיא את הזריקה הראשונה במשחק. קוסטאס סלוקאס הביא שתי נקודות ראשונות ליוונים וים מדר ענה עם שתיים משלו. במהלך היווני הבא, יאניס אנטטקומפו דייק מחצי מרחק – וזו רק ההתחלה מול הכוכב הזה. עבירה של מדר שלחה את סלוקאס לקו, והאחרון פספס את הזריקה השנייה, ישראל ניצלה זאת כראוי עם סל יפה מהצבע של מדר עצמו. מהלך גדול של תומר גינת בסוף שעון הביא שתי נקודות לנבחרת, אבדיה החטיא מרחוק וגם הזריקה החופשית של מדר אחרי ריבאונד לא נכנסה.

אחרי פסק זמן, אריאל בית הלחמי העלה לחמישייה את בר טימור, יובל זוסמן ורומן סורקין, אך גם זה לא הועיל מול יאניס הענק שפשוט חדר לצבע באין מפריע כדי להשיג סל ועבירה – הנבחרת בפיגור דו ספרתי של 10 נקודות. אבדיה התעורר עם שתי נקודות בעזרת הלוח.