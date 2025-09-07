יום ראשון, 07.09.2025 שעה 22:03
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
33-52גיאורגיה2
32-31טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
106-115ווילס2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

דקה 17: טורקיה - ספרד 1:0

מוקדמות המונדיאל, מחזור 6: פדרי כבש שער נהדר והעלה את לה רוחה ליתרון כבר בדקה השישית. במקביל: גרמניה - צפון אירלנד 0:1, בלגיה - קזחסטן 0:0

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

משחקי מוקדמות מונדיאל 2026 ממשיכים גם הערב (ראשון), כאשר יש חמישה מפגשים מרתקים בשעה זו. במוקד – נבחרת ספרד מתארחת אצל טורקיה, גרמניה מארחת את צפון אירלנד. בנוסף, בלגיה פוגשת את קזחסטן, פולין מול פינלנד וסלובקיה מתארחת אצל לוקסמבורג.

טורקיה – ספרד 1:0

מפגש בין שתי הנבחרות שניצחו במחזור הקודם, כאשר טורקיה גברה 2:3 על גיאורגיה וכעת מחפשת הפתעה מול האורחת, כשכזכור יש ארבע נבחרות בסה”כ בבית ה’. בצד השני, לה רוחה מגיעים אחרי 0:3 קליל על בולגריה ומחפשים שלוש נקודות נוספות.

דקה 6, שער! ספרד עלתה ל-0:1: פדרי קיבל כדור 20 מטר מהשער, ביצע הטעיה יפה ושלח בעיטה חדה לפינה ולרשת. שער נהדר של הקשר המוכשר.

גרמניה – צפון אירלנד 0:1

אמנם יש רק ארבע קבוצות בבית א’, אך אפשר לקרוא למשחק הערב “מפגש קצוות”, כשהראשונה פוגשת את האחרונה. בזמן האחרון היה נשמע שגרמניה בפסגה והיא פוגשת את האחרונה, אך במחזור הקודם המנשפאט ספגו 2:0 מסלובקיה וכעת רוצים לרשום ניצחון בכורה במפעל, כשמנגד האורחת אחרי 1:3 על לוקסמבורג ורוצה לברוח בפסגה.

דקה 7, שער! גרמניה עלתה ל-0:1: טעות בהגנה האירית הובילה את הכדור לגנאברי שדהר מחצי מגרש עד השער ומקרוב גלגל פנימה.

בלגיה – קזחסטן 0:0

להבדיל מהמשחקים שלמעלה, פה מדובר על בית של חמש קבוצות ושנמצא כבר בשיאו. המארחת נמצאת במקום השלישי, אך עם שבע נקודות ומגיע אחרי 3:4 גדול על ויילס ושואפת לרשום ניצחון שיעלה אותה למקום הראשון. האורחת מנגד במקום הרביעי ובמחזור הקודם הפסידה 1:0 לצפון מקדוניה.

פולין – פינלנד 0:0

משחק נוסף מעניין בין שתי נבחרות צמודות במסגרת בית ז’, כשהן אף נפגשו לפני שלושה חודשים, שם פינלנד ניצחה 1:2 בבית. הערב, המארחת מגיעה אחרי 1:1 עם הולנד, וכששתיהן עם שבע נקודות, כל אחת רוצה להשיג שלוש נקודות במטרה לברוח לשנייה.

תוצאות נוספות

לוקסמבורג – סלובקיה 0:0

