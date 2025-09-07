דקה 17: טורקיה - ספרד 1:0

משחקי מוקדמות מונדיאל 2026 ממשיכים גם הערב (ראשון), כאשר יש חמישה מפגשים מרתקים בשעה זו. במוקד – נבחרת ספרד מתארחת אצל טורקיה, גרמניה מארחת את צפון אירלנד. בנוסף, בלגיה פוגשת את קזחסטן, פולין מול פינלנד וסלובקיה מתארחת אצל לוקסמבורג.

טורקיה – ספרד 1:0

מפגש בין שתי הנבחרות שניצחו במחזור הקודם, כאשר טורקיה גברה 2:3 על גיאורגיה וכעת מחפשת הפתעה מול האורחת, כשכזכור יש ארבע נבחרות בסה”כ בבית ה’. בצד השני, לה רוחה מגיעים אחרי 0:3 קליל על בולגריה ומחפשים שלוש נקודות נוספות.

דקה 6, שער! ספרד עלתה ל-0:1: פדרי קיבל כדור 20 מטר מהשער, ביצע הטעיה יפה ושלח בעיטה חדה לפינה ולרשת. שער נהדר של הקשר המוכשר.

גרמניה – צפון אירלנד 0:1

אמנם יש רק ארבע קבוצות בבית א’, אך אפשר לקרוא למשחק הערב “מפגש קצוות”, כשהראשונה פוגשת את האחרונה. בזמן האחרון היה נשמע שגרמניה בפסגה והיא פוגשת את האחרונה, אך במחזור הקודם המנשפאט ספגו 2:0 מסלובקיה וכעת רוצים לרשום ניצחון בכורה במפעל, כשמנגד האורחת אחרי 1:3 על לוקסמבורג ורוצה לברוח בפסגה.

דקה 7, שער! גרמניה עלתה ל-0:1: טעות בהגנה האירית הובילה את הכדור לגנאברי שדהר מחצי מגרש עד השער ומקרוב גלגל פנימה.

בלגיה – קזחסטן 0:0

להבדיל מהמשחקים שלמעלה, פה מדובר על בית של חמש קבוצות ושנמצא כבר בשיאו. המארחת נמצאת במקום השלישי, אך עם שבע נקודות ומגיע אחרי 3:4 גדול על ויילס ושואפת לרשום ניצחון שיעלה אותה למקום הראשון. האורחת מנגד במקום הרביעי ובמחזור הקודם הפסידה 1:0 לצפון מקדוניה.

פולין – פינלנד 0:0

משחק נוסף מעניין בין שתי נבחרות צמודות במסגרת בית ז’, כשהן אף נפגשו לפני שלושה חודשים, שם פינלנד ניצחה 1:2 בבית. הערב, המארחת מגיעה אחרי 1:1 עם הולנד, וכששתיהן עם שבע נקודות, כל אחת רוצה להשיג שלוש נקודות במטרה לברוח לשנייה.

תוצאות נוספות

לוקסמבורג – סלובקיה 0:0