יום ראשון, 07.09.2025 שעה 22:00
ספורט אחר  >> טניס

חי מהגמר: יאניק סינר - קרלוס אלקראס 1:0

גמר אליפות ארה"ב: ניו יורק עוצרת את נשימתה, כששני הטניסאים הטובים בעולם רושמים עוד פרק ביריבות המפוארת שלהם עם גמר מייג'ור 3 ברצף. מי יחגוג?

|
קרלוס אלקראס (IMAGO)
קרלוס אלקראס (IMAGO)

רוג’ר פדרר פרש, רפאל נדאל הצטרף אליו, נובאק ג’וקוביץ’ עדיין כאן, אבל גם הוא מבין שיש כאן צמד חדש, שיכול להוות אתגר לשלישייה הגדולה ביותר שידעה הטניס, כשבשעה זו קרלוס אלקראס ויאניק סינר נפגשים לגמר באליפות ארצות הברית הפתוחה, בגמר שלישי רצוף בגראנד סלאם בין השניים.

סינר, המדורג 1 בעולם, מוביל על אלקראס 1:2 בזכיות בגראנד סלאם, זאת לאחר שגבר עליו לאחרונה בווימבלדון ובתחילת השנה, רגע לפני שהושעה למספר חודשים, הצליח לנצח את סשה זברב באוסטרליה. למעשה, הניצחון של האיטלקי על יריבו על אדמת אנגליה היה גם ההפסד הראשון של הספרדי בגמר גראנד סלאם.

מנגד, המפגש האחרון בין הצדדים הלך לכיוונו של המדורג 2 בעולם, אלקראס, שפגש את סינר בגמר המאסטרס בסינסינטי, שם הוביל 0:5 במשחקונים במערכה הראשונה, וצפה ביריבו מודיע על פרישה, ככל הנראה בעקבות החום ששרר. למעשה, הספרדי סיפק גם את הקאמבק, אולי הגדול בהיסטוריה, בגמר הרולאן גארוס, שם כמעט הפסיד 3:0 במערכות אך בהחלטה אחת ששינתה הכל, ניצח 2:3.

אם בתחילת הטורניר סינר היה נחשב לפייבוריט, שכן קל לו יותר על המשטח הקשה, דווקא המדורג 1 התקשה קצת יותר עד כה, בעוד שאלקראס עדיין לא איבד מערכה, כולל 0:3 חד וחלק על נובאק ג’וקוביץ’ בשלב חצי הגמר. אין לדעת מה תהיה התוצאה בסיום, אך שני הטניסאים הטובים ביותר כיום, בוודאות יספקו הצגה גדולה.

מערכה ראשונה

