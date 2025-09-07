"לא התכוונתי לצאת נגד ישראל, זו נבחרת חזקה"

לאחר הניצחון 0:5 על אסטוניה, נבחרת איטליה תמשיך את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 מחר (שני, 21:45) במשחק חוץ מול ישראל, שכזכור החבורה של רן בן שמעון ניצחה במקביל 0:4 את מולדובה. הנבחרת מארץ המגף יצאה לדרך חדשה תחת המאמן ג’נארו גאטוזו, זאת לאחר שאמר לפני מספר ימים כי “אנחנו חסרי מזל שנבחרת ישראל בבית שלנו” ויצר סערה.

ג'נארו גאטוזו נשאל על ידי כתב ONE בנוגע להתבטאות והבהיר: “זה חבל שההתבטאות שלי לא הובנה נכון. מה שהתכוונתי זה שחבל שאנחנו צריכים לשחק מול נבחרת חזקה כמו ישראל. כמובן שהדברים הקשים שקורים בעולם מצערים, אבל לא התכוונתי לומר דבר נגד ישראל”.

בנוגע לשאלה האם התכונן לשחקן ישראלי ספציפי: “לא התכוננו, כששואלים שאלה כזו אולי מתייחסים לסולומון, אבל לא, אנחנו מתייחסים לכל נבחרת ישראל ויש לנו כבוד לכל הנבחרת. ישראל יכולה לגרום לנו להרבה קשיים, היא לא חזקה פיזית אבל מאוד טובה טכנית וטקטית”.

"לא התכוונתי לצאת נגד ישראל, נבחרת חזקה"

סנדרו טונאלי, קשרה של ניוקאסל, גם כן דיבר: “אנחנו שמחים מהניצחון ויודעים שהמשחק כבר נגמר וצריכים להיערך למשחק הבא. זה יהיה משחק שונה לגמרי, ואנחנו מוכנים להתמודד עם האתגר הזה”.

האם היה מעדיף לשחק בדברצן מול 3,000 צופים או בישראל מול 30,000 צופים: “אני חושב שאנחנו מסוגלים לשחק בכל אצטדיון, אני מרוכז במה שאני אמור לעשות וזה לא משנה אם אנחנו אמורים לשחק מול 8,000 צופים או 80,000 צופים. נכבד ב-100% את היריבה וננסה לשחק במיטבנו”.

סנדרו טונאלי, "נכבד ב-100% את היריבה" (IMAGO)

טונאלי המשיך: “אנחנו רוצים לחזור ליהנות על המגרש, קיבלנו את זה חזרה במשחק מול אסטוניה. עשינו התקדמות, מצאנו את האחדות שלנו שוב והיא חזקה מלפני כן. אחרי כ-60 דקות קשות המשכנו לעשות את מה שתכננו מההתחלה, ובסוף זה הצליח”.