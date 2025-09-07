יום ראשון, 07.09.2025 שעה 22:03
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
33-52גיאורגיה2
32-31טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
106-115ווילס2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

"לא התכוונתי לצאת נגד ישראל, זו נבחרת חזקה"

ג’נארו גאטוזו נשאל ע"י כתב ONE לגבי ההתבטאות והבהיר: "לא הובנתי נכון". על המשחק: "ישראל יכולה לגרום להרבה קשיים". תומר חבז, שליח ONE לדברצן

|
ג'נארו גאטוזו במסיבת העיתונאים של נבחרת איטליה (IMAGO)
ג'נארו גאטוזו במסיבת העיתונאים של נבחרת איטליה (IMAGO)

לאחר הניצחון 0:5 על אסטוניה, נבחרת איטליה תמשיך את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 מחר (שני, 21:45) במשחק חוץ מול ישראל, שכזכור החבורה של רן בן שמעון ניצחה במקביל 0:4 את מולדובה. הנבחרת מארץ המגף יצאה לדרך חדשה תחת המאמן ג’נארו גאטוזו, זאת לאחר שאמר לפני מספר ימים כי “אנחנו חסרי מזל שנבחרת ישראל בבית שלנו” ויצר סערה.

ג'נארו גאטוזו נשאל על ידי כתב ONE בנוגע להתבטאות והבהיר: “זה חבל שההתבטאות שלי לא הובנה נכון. מה שהתכוונתי זה שחבל שאנחנו צריכים לשחק מול נבחרת חזקה כמו ישראל. כמובן שהדברים הקשים שקורים בעולם מצערים, אבל לא התכוונתי לומר דבר נגד ישראל”.

בנוגע לשאלה האם התכונן לשחקן ישראלי ספציפי: “לא התכוננו, כששואלים שאלה כזו אולי מתייחסים לסולומון, אבל לא, אנחנו מתייחסים לכל נבחרת ישראל ויש לנו כבוד לכל הנבחרת. ישראל יכולה לגרום לנו להרבה קשיים, היא לא חזקה פיזית אבל מאוד טובה טכנית וטקטית”.

"לא התכוונתי לצאת נגד ישראל, נבחרת חזקה"

סנדרו טונאלי, קשרה של ניוקאסל, גם כן דיבר: “אנחנו שמחים מהניצחון ויודעים שהמשחק כבר נגמר וצריכים להיערך למשחק הבא. זה יהיה משחק שונה לגמרי, ואנחנו מוכנים להתמודד עם האתגר הזה”.

האם היה מעדיף לשחק בדברצן מול 3,000 צופים או בישראל מול 30,000 צופים: “אני חושב שאנחנו מסוגלים לשחק בכל אצטדיון, אני מרוכז במה שאני אמור לעשות וזה לא משנה אם אנחנו אמורים לשחק מול 8,000 צופים או 80,000 צופים. נכבד ב-100% את היריבה וננסה לשחק במיטבנו”.

סנדרו טונאלי, "נכבד ב-100% את היריבה" (IMAGO)סנדרו טונאלי, "נכבד ב-100% את היריבה" (IMAGO)

טונאלי המשיך: “אנחנו רוצים לחזור ליהנות על המגרש, קיבלנו את זה חזרה במשחק מול אסטוניה. עשינו התקדמות, מצאנו את האחדות שלנו שוב והיא חזקה מלפני כן. אחרי כ-60 דקות קשות המשכנו לעשות את מה שתכננו מההתחלה, ובסוף זה הצליח”.

