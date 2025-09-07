יום ראשון, 07.09.2025 שעה 11:44
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
63-52עירוני מודיעין1
40-32הפועל ראשל"צ2
43-52הפועל ר"ג3
40-22מכבי פ"ת4
42-32הפועל כפר שלם5
31-12מכבי הרצליה6
33-22הפועל כפ"ס7
34-12הפועל רעננה8
21-62מ.ס קריית ים9
23-32מ.ס כפר קאסם10
22-22הפועל עכו11
15-42הפועל חדרה12
13-22בני יהודה13
04-22הפועל נוף הגליל14
06-32מכבי יפו15
04-02הפועל עפולה16

ביזאר: טראורה טס לסידורים וחתם בקבוצה אחרת

בהמשך לפרסום ב-ONE, שחקן הרכש של בני יהודה, קיבל אישור להמריא לסידורים אך התברר כי בכלל הצטרף למועדון אחר. בקבוצה ינקטו נגדו בהליכים משפטיים

מוסא קורסו-טארורה (באדיבות בני יהודה)
מוסא קורסו-טארורה (באדיבות בני יהודה)

בהמשך לפרסום ב-ONE על עזיבתו של קשר בני יהודה מוסה טראורה את ישראל, זעם גדול במועדון על השחקן. כזכור, השחקן שוחח עם המנהל המקצועי מאור בורג והבהיר שהמריא לסידורים אישיים ויחזור, אך בפועל, במועדון גילו כי חתם ב-48 השעות האחרונות במדי קבוצה אחרת.

בבני יהודה, קיים זעם גדול על השחקן ובמועדון מתכוונים לפעול נגדו ולמצות את כל ההליכים אשר עומדים לרשותם.  “מועדון הכדורגל בני יהודה תל אביב רואה בחומרה רבה את התנהלותו של השחקן, אשר עזב את הארץ ללא כל אישור מהמועדון, ורק לאחר מכן עדכן בדיעבד כי הוא ‘מסדיר עניינים אישיים’.

“אמש גילינו שהוא חתם בקבוצה אחרת למרות שהבטיח לאנשי המועדון כי יחזור לארץ היום, מדובר בהתנהגות חמורה וחסרת אחריות שאינה עולה בקנה אחד עם חובותיו המקצועיות והמוסריות כשחקן חתום תחת חוזה מחייב. המועדון ינקוט נגד השחקן הליכים משפטיים מיידיים על מנת למצות עמו את הדין, לרבות פנייה לערכאות הרלוונטיות בישראל ובפיפ”א, על מנת להגן על זכויות המועדון”, נמסר מהמועדון.

מסאי דגו (ראובן שוורץ)מסאי דגו (ראובן שוורץ)
