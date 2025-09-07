לא (ת)שברו אותו: המספרים של חלוץ ראשון לציון

העולה החדשה לליגת נערים ב' - על, הפועל ראשון לציון, פתחה את עונת 2025/26 עם ארבע נקודות. ניצחון, תיקו והפסד. אתמול (שבת) הקבוצה שיחקה בביתה מול הפועל רמת גן והשיגה נקודה בזכות צמד שערים של חלוצה הצעיר, יאיר שברו, שגדל בכלל במחלקת הנוער של מ.כ ירמיהו חולון ובשלוש העונות האחרונות – שייך לכתומים מהשפלה שמגדלים אותו בבטחה.

העונה, שלושה משחקים מאחורי קבוצת נערים ב' של הפועל ראשון לציון, שחזרה לקדמת הבמה, הרי שעלתה בעונה החולפת ליגה, ויאיר שברו הצעיר, עם שלוש הופעות וארבעה שערים מבחינתו. בכל אחד ממשחקיו, בין אם בהפסד מול הפועל פתח תקווה, בניצחון על מ.ס אשדוד ובתיקו, כאמור, מול הפועל רמת גן, כבש, לכל הפחות, שער אחד פר משחק.

לאחר 27 הופעות תחת הדרכתו של רועי גוטפריד, מאמנה של מ.כ ירמיהו חולון (ילדים ב') בעונת המשחקים 2022/23, עזב את מחלקת הנוער הצנועה והמתפתחת של החולונים ועבר למחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון, שם נמצא כבר שלוש עונות רצופות. בעונתו הראשונה במועדון הכתום סגר 24 הופעות הן בקבוצת ילדים א' והן בקבוצת נערים ג', יחד עם תשעה שערי ליגה.

שחקני הפועל ר'ג במרדף אחר יאיר שברו (באדיבות המדיה של הפועל ראשון לציון)

בעונה החולפת? היה בורג מרכזי במדי קבוצת נערים ג' של המועדון, קבוצה שהעפילה מליגת נערים ג' ארצית דרום לליגת נערים ג' - על. סיים עונה עם 26 שערי ליגה ב-37 משחקים (40 הופעות סה"כ). סגר 2,710 דקות משחק, כשהיה בין שישה שחקנים שראו הכי הרבה דקות בעונה החולפת ובין 11 שחקני סגל שהופיעו הכי הרבה במדי הקבוצה, בליגה.

מאחוריו, עד כה, ב-70 הופעות במחלקת הנוער של הפועל ראשון לציון, 39 שערים, כלומר כ-0.55 שערים, בממוצע, פר משחק. אז נכון, הוא רק בן 15 (בינואר יחגוג 16), אבל אין ספק שבהפועל ראשון לציון תפסו לעצמם שחקן צעיר ואיכותי שיכול להמשיך במועדון שנים קדימה ולהביא לדור חדש במועדון לו קבוצת בוגרים בליגה הלאומית, לה שנים בליגת העל בעבר הרחוק.

רועי גוטפריד, מאמנה לשעבר של מ.כ ירמיהו חולון (ילדים ב'), התייחס בדבריו ל-ONE לשחקן הצעיר שפורח בהפועל ראשון לציון: "יאיר הגיע אליי בתחילת עונת 22/23, אחרי שהבאתי אותו מבית ספר לכדורגל של הפועל תל אביב. כבר מהאימונים והמשחקים הראשונים ראיתי בו פוטנציאל.

“האמנתי בו ונתתי לו את כל הביטחון שאפשר לתת לשחקן. באותה עונה הוא סיים עם 40 גולים ולקח את הקבוצה לידיים שלו וסיימנו את העונה בתור סגנית אלופה בפער נקודה מהמקום הראשון. בסוף העונה הוא קיבל ממני את ברכת הדרך לצאת ולהצליח במועדון ראשון לציון. אני שמח וגאה להיות חלק מההצלחה שלו. מאחל לו הרבה הצלחה בהמשך”.