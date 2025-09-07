יום שלישי, 09.09.2025 שעה 11:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

מצליח לו: חוזה בכורה לקשר בני יהודה נערים ב'

נועם מצליח (שנתון 2010), קפטן הכתומים משכונת התקווה, חתם על חוזה ראשון, ארוך טווח ל-3 שנים. בוגר האקדמיה של מבואות ים וגדל בנוער של עמק חפר

|
נועם מצליח ושניר בורג (באדיבות המועדון)
נועם מצליח ושניר בורג (באדיבות המועדון)

בני יהודה תל אביב, קבוצת נערים ב' של המועדון בשנתון 2010, כבר אחרי שלושה משחקים. במועדון החליטו להחתים את הקשר הצעיר נועם מצליח, בן ה-15, על חוזה ארוך טווח לשלוש השנים הקרובות. הוא חתם על חוזהו הראשון בנוכחות מאור בורג, המנהל המקצועי של המועדון.

מצליח הוא בוגר האקדמיה של מבואות ים ונחשב לאחד השחקנים המובילים בקבוצה הכתומה. העונה, הוא כבר שיחק בשלושה משחקים תחת הדרכתו של אביב ריין, בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2010.

נועם הגיע לבני יהודה בעונה החולפת, בה הוא שיחק ב-33 משחקים, ויצבר 2,259 דקות משחק. הוא היה בין שבעת השחקנים ששיחקו הכי הרבה במדי הקבוצה הצעירה ובין שמונת השחקנים שקיבלו הכי הרבה דקות משחק במדי הקבוצה שהגיעה לשמינית גמר גביע לנערים ג'.

במשך שלוש עונות רצופות שיחק במחלקת הנוער של מכבי עמק חפר, מאז עונת 2020/21. לאחר עונה שלישית מוצלחת, עבר בעונת 2023/24 למחלקת הנוער של הפועל תל אביב, ושיחק במדיה (ילדים א') במשך עונה אחת בלבד.

אתמול, נועם מצליח, כשחקן מספר 5 בסגל של אביב ריין ועם סרט הקפטן על הזרוע, שיחק 80 דקות מלאות בניצחון 2:1 על הפועל תל אביב במתחם וולפסון. מוסא מוסראתי כבש צמד והפך את התוצאה לאחר שער של דניאל סידון מהפועל תל אביב.

