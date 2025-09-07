בן שמעון לכתב איטלקי: רוצה לשמח את החיילים

לאחר הניצחון 0:4 על מולדובה, נבחרת ישראל תמשיך את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 מחר (שני, 21:45) במשחק ביתי מול איטליה, שניצחה במקביל 0:5 את אסטוניה ויצאה לדרך חדשה תחת המאמן ג’נארו גאטוזו. הערב (ראשון), מאמן הנבחרת רן בן שמעון, וכוכב הנבחרת מנור סולומון, דיברו במסיבת העיתונאים לקראת המשחק.

בן שמעון נשאל שאלה פוליטית על ידי כתב ‘לה סטמפה’ האיטלקי לגבי הדיון באיטליה האם צריך לשחק נגד ישראל, לנוכח המלחמה בעזה, וענה: “קודם כל, הדרך שבה שאלת את השאלה מראה את הצד שלך. אני מאמין שאני מאמן כדורגל שבא לשחק משחק כדורגל מול נבחרת איטליה. אני בכדורגל מאז גיל ארבע, ולקח לי הרבה מאוד שנים להגיע למקום שבו אני נמצא, אני רוצה להגיד לך דבר אחד: אני בטוח שיש לנו מדינה נהדרת, הומנית, ואני סומך על האנשים והחיילים שלנו, אני רוצה לתת להם רגעים של שמחה ואהבה וזה כל מה שיש לי להגיד לך”.

האם הנבחרת הנוכחית של ישראל טובה יותר מהנבחרת ששיחקה מול איטליה לפני שנה בליגת האומות: “אני רוצה לחשוב שאנחנו נמצאים בהתקדמות טובה, אנחנו במצב מאוד מסובך ולא פשוט בישראל וננסה להוציא את הטוב ביותר בנסיבות האלה. יש לנו בחורים מדהימים בנבחרת ישראל שרוצים ללמוד, להתקדם, לא משנה מה יקרה בהמשך הדרך, יהיו קשיים ומכשולים, אין לי ספק שמחר ניתן מאבק של ממש מול נבחרת איטליה”.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

מה נותן לו את האופטימיות שסוף סוף נעמוד בתוצאה במשחק בפרופיל כל כך גבוה: “מקור האנרגיה שלי זה החבר’ה. אנחנו רואים את התהליך שהם עושים, כמה הם רוצים, אנחנו רואים ומבינים שגם אם יהיו קשיים בדרך ונפילות, אנחנו ממשיכים הלאה. יש לנו מטרות רחוקות אבל גם מאוד קרובות. הבנתי כל חיי שלהיות על הצד החיובי עוזר לי הרבה יותר מלהיות על הצד השלישי, אני כל הזמן מנסה להביא את האנרגיות האלה לנבחרת. יש שותפות טובה ואנחנו רוצים לחבר אותה לתוצאות. בתוך הבית שלנו, מאוד מאוד מקפידים על דרך טובה, המשך לימוד, תהליך טוב, אבל אנחנו רוצים להביא תוצאה טובה מחר”.

על האתגר הגדול: “אני כל חיי עושה קשר אדיר בין הכנה לתוצאה, אבל אנחנו עושים את זה כל משחק. נבחרת זה אימון משימתי, אנחנו עושים את הדבר הטוב ביותר שאנחנו חושבים שצריך לקרות במשחק הזה. אין סיכוי שאני אוסיף עוד לחץ על הכתפיים של החבר’ה, כי אני חושב שהלחץ הכי גדול שאנחנו מתמודדים איתו זה להביא קצת רגעי גאווה לעם הזה, אחרי כל מה שאנחנו עוברים. אנחנו מדברים בארוחות על המצב שלנו, באסיפות, אנחנו חלק מהחברה הישראלית, חשוב לנו מאוד להיות מחוברים לחברה הזאת ואני חושב שאנחנו עושים את זה טוב עד עכשיו”.

איך הוא משדר לשחקנים מצד אחד לבוא עם הרבה ביטחון, ומצד שני שאפשר לעשות את זה: “זה שלב שאסור להסתכל על הטבלה. זה משחק מול יריבה ישירה שלנו, איטליה כרגע בקבוצת הדירוג הטובה יותר. אנחנו רוצים להביא תוצאות ברמות האלה, כי אם אנחנו מעלים את הלחץ על עצמנו, אנחנו צריכים לעמוד בזה, כי ברמות האלה צריך להתמודד עם לחצים ואני סומך על השחקנים שלי”.

שחקני נבחרת ישראך (ראובן שוורץ)

האם הוא הגיע לנחלה בנבחרת: “אין נחלות בעולם. בכל מקום שאנחנו נמצאים אנחנו רוצים להיות הכי תחרותיים שיש. אבל כל תחנה נותנת לך כלים כדי להתמודד עם סיטואציות יותר מורכבות. היום זה זמן טוב להתמודד עם סיטואציות יותר מורכבות, יש לנו כלים לעשות את זה, ויש לי צוות נהדר שעושה את זה יחד איתי”.

על הדרך שבה מתכוננים למשחק מול נבחרת כה חזקה כמו איטליה: “כעיקרון כשאתה בא למשחק כזה אתה מנתח מה הכלים הכי טובים שעומדים לרשותך שיתמודדו הכי טוב עם הנבחרת ממול. מול איטליה, ברור שאתה צריך יותר גובה ויותר אגרסיביות. אנחנו ננסה להאיר את היתרונות שלנו, זו מהות הכדורגל, לכסות על החסרונות ולהאיר את היתרונות. לכל נבחרת יש את מחסן הנשקים שלה. אנחנו מנסים לא להתמקד רק בחוזקות של איטליה, אלא מה אנחנו יכולים להביא למשחק הזה, איך להיות דומיננטיים, איך ללחוץ, וגם לנו יש תוכנית למשחק”.

מנור סולומון: “כמובן שמחר איטליה תהיה הפייבוריטית, אבל יש לנו נבחרת חזקה. אנחנו נתכונן בצורה הטובה ביותר כדי שנוכל להשתוות אליהם, לתת להם אתגר רציני וקרב של ממש”.

על כמה בנבחרת מודעים לחשיבות המשחק והאם ניצחון אפשרי: “אנחנו מודעים לזה שאם אנחנו רוצים לסיים איפה שאנחנו רוצים לסיים אז מחר זו הזדמנות נהדרת, זו משימה מאוד קשה אבל אנחנו מאמינים ביכולת שלנו. הוכחנו שאנחנו נבחרת חזקה, גם במשחק הקודם מול איטליה עשינו להם חיים קשים והצלחנו להשתוות אליהם לאורך חלקים במשחק, אם נעשה את זה לאורך 90 דקות, יש לנו סיכוי לנצח”.

מה יכול לתת את הביטחון והאופטימיות לנצח במשחק גדול: “מה שיכול לתת לנו את הביטחון זה המשחקים האחרונים וגם זה שנפגשנו מול איטליה לא מזמן פה בדברצן והיה לנו משחק טוב מאוד. אמנם הפסדנו, אבל השתווינו להם בחלק מהדקות, אני חושב שמאז השתפרנו ואנחנו נבחרת יותר חזקה עכשיו. יש בנבחרת הזאת משהו מיוחד, יש דור חדש עם שחקנים מוכשרים, יש נבחרת מאוד חזקה ואיכותית ואני מקווה שנראה את זה מחר”.

מנור סולומון (ראובן שוורץ)

על החתימה בוויאריאל: “בשנים האחרונות אני משחק באירופה כבר שבע שנים, ליגת האלופות, פרמייר ליג, אני תמיד מנסה להיות הכי טוב שאני יכול ואני מקווה שאראה גם מחר שאני שייך לרמות האלה”.

על כך שהנבחרת משחקת בחוץ ועדיין אוהדים מגיעים ו-2300 כרטיסים נמכרו: “כן אנחנו כבר שנתיים לא מארחים בישראל ואני יכול להגיד שאני מתגעגע לזה בטירוף, זה הרבה מאוד זמן, מקווה מאוד שבקרוב נחזור הביתה, אני מקווה שיהיו כמה שיותר ישראלים ביציע, זה תמיד מחמם את הלב לראות ישראלים שבאים מהארץ ותומכים בנו. מקווה שנוכל לשמח אותם”.