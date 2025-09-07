יום ראשון, 07.09.2025 שעה 12:23
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
12438-5446טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
11472-5196ליטא2
10492-5186פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
9354-4325יוון1
9333-3965איטליה 2
8401-4015בוסניה3
7386-3675גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
9391-4615צרפת1
8387-4005פולין2
8452-4695סלובניה3
8401-4175ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

ב'ווינר' בטוחים: נבחרת ישראל אנדרדוג מול יוון

לניצחון של יאניס וחבריו בפער של מעל 8 נקודות ב-21:45 יש יחס של פי 1.8, ומה היחס לניצחון של הנבחרת? וגם: סינר - אלקראס בגמר ארה"ב ונבחרת ספרד

|
נבחרת ישראל בכדורסל (FIBA)
נבחרת ישראל בכדורסל (FIBA)

אמנם אנחנו בפגרה, אך עדיין מחכה לנו יום גדוש בספורט הערב (ראשון), כאשר המשחק הפיקנטי הוא של נבחרת ישראל בכדורסל, כאשר היא תפגוש ב-21:45 את יוון במסגרת שמינית גמר היורובאסקט. בנוסף, גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה בין יאניק סינר לבין קרלוס אלקראס, כשגם בכדורגל מצפה לנו מפגש בין ספרד לטורקיה.

על פי ה’ווינר’, נבחרת ישראל היא אנדרדוג בהתמודדות, כאשר החבורה של אריאל בית הלחמי קיבלה יתרון של שמונה נקודות. אם יוון תנצח ביותר מ-8 נקודות, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 1.80, בעוד שהיחס לניצחון מפתיע של ישראל או הפסד של פחות מ-8 נקודות, עומד על 1.90. היחס לניצחון יווני ב-8 נקודות בדיוק, עומד על 9.00.

בטניס יתרחש הגמר בין השניים הטובים ביותר, כאשר סינר הוא זה שקיבל את היתרון במשחקונים, כשאם הוא ינצח ביותר מ-1.5 בסה”כ, המהמרים יגרפו יחס של פי 1.7. במקרה שהספרדי ינצח או יפסיד עד 1.5 הפרש, היחס עומד על 1.60.

אלקראס וסינר (רויטרס)אלקראס וסינר (רויטרס)

בנוסף, מוקדמות המונדיאל ימשיך עם משחקים מרתקים, כאשר ספרד תקווה לרשום ניצחון שני ברציפות וקיבלה יחס של פי 1.50 במקרה של ניצחון, כשאם טורקיה תפתיע, המהמרים יגרפו יחס של פי 4.20. ומה במקרה של תיקו? היחס עומד על פי 3.65.

