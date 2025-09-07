ב'ווינר' בטוחים: נבחרת ישראל אנדרדוג מול יוון

אמנם אנחנו בפגרה, אך עדיין מחכה לנו יום גדוש בספורט הערב (ראשון), כאשר המשחק הפיקנטי הוא של נבחרת ישראל בכדורסל, כאשר היא תפגוש ב-21:45 את יוון במסגרת שמינית גמר היורובאסקט. בנוסף, גמר אליפות ארצות הברית הפתוחה בין יאניק סינר לבין קרלוס אלקראס, כשגם בכדורגל מצפה לנו מפגש בין ספרד לטורקיה.

על פי ה’ווינר’, נבחרת ישראל היא אנדרדוג בהתמודדות, כאשר החבורה של אריאל בית הלחמי קיבלה יתרון של שמונה נקודות. אם יוון תנצח ביותר מ-8 נקודות, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 1.80, בעוד שהיחס לניצחון מפתיע של ישראל או הפסד של פחות מ-8 נקודות, עומד על 1.90. היחס לניצחון יווני ב-8 נקודות בדיוק, עומד על 9.00.

בטניס יתרחש הגמר בין השניים הטובים ביותר, כאשר סינר הוא זה שקיבל את היתרון במשחקונים, כשאם הוא ינצח ביותר מ-1.5 בסה”כ, המהמרים יגרפו יחס של פי 1.7. במקרה שהספרדי ינצח או יפסיד עד 1.5 הפרש, היחס עומד על 1.60.

אלקראס וסינר (רויטרס)

בנוסף, מוקדמות המונדיאל ימשיך עם משחקים מרתקים, כאשר ספרד תקווה לרשום ניצחון שני ברציפות וקיבלה יחס של פי 1.50 במקרה של ניצחון, כשאם טורקיה תפתיע, המהמרים יגרפו יחס של פי 4.20. ומה במקרה של תיקו? היחס עומד על פי 3.65.