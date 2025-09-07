יום ראשון, 07.09.2025 שעה 11:42
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
63-52עירוני מודיעין1
40-32הפועל ראשל"צ2
43-52הפועל ר"ג3
40-22מכבי פ"ת4
42-32הפועל כפר שלם5
31-12מכבי הרצליה6
33-22הפועל כפ"ס7
34-12הפועל רעננה8
21-62מ.ס קריית ים9
23-32מ.ס כפר קאסם10
22-22הפועל עכו11
15-42הפועל חדרה12
13-22בני יהודה13
04-22הפועל נוף הגליל14
06-32מכבי יפו15
04-02הפועל עפולה16

רוצה עלייה: אלמוג בוזגלו במו"מ עם מכבי יבנה

הקשר ההתקפי בן ה-32, שחקנה של בני יהודה בעונה החולפת, עשוי לחבור לסגל של סתיו אלימלך ולשחק לצד דובב גבאי. גורם: "מקווים שייסגר בשבוע הקרוב"

|
אלמוג בוזגלו (ראובן שוורץ)
אלמוג בוזגלו (ראובן שוורץ)

מכבי יבנה תלך על כל הקופה העונה? רגע לפני המשחק הערב (ראשון) בין מכבי עירוני אשדוד למכבי יבנה (הסינתטיקו אשדוד, 20:00), ל-ONE נודע כי מתקיימים שיחות בימים האחרונים בין ראשי מכבי יבנה לאוהד בוזגלו (32), הקשר ההתקפי של בני יהודה תל אביב מהעונה החולפת, מי שהניף עמה את גביע המדינה בעונת המשחקים 2016/17.

לשחקן עבר עשיר בליגת העל ובליגה הלאומית כשמאחוריו כבר למעלה מ-300 הופעות בכל המסגרות בליגות הבכירות בכדורגל הישראלי. מעבר לכך, רשם מעל 60 שערים בכל המסגרות באותן ליגות. רק לציין כי דרכו החלה בכלל בליגה א' דרום, כשהיה בין השנים 2010 ל-2013 שחקנה של מכבי עירוני עמישב פתח תקווה. בינואר 2013 חבר למכבי יפו, עוד כששיחקה בליגה א' דרום.

את עונת 2024/25, החולפת, סיים עם 16 הופעות בליגה הלאומית, במדי בני יהודה תל אביב. סגר עונה עם שער במסגרת הליגה ושער במסגרת גביע המדינה. במרבית משחקיו עלה מן הספסל. באם המשא ומתן מול מכבי יבנה יבשיל לכדי חתימה, הרי שיבנה תהיה קבוצת ליגה א' השלישית בקריירה שלו וצפוי הוא לשחק לצד דובב גבאי, גם לו קריירה עשירה בליגת העל ובלאומית.

שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

מכבי יבנה רוצה ללכת על האליפות העונה בכל הכוח. בעונה החולפת זה לא צלח, אבל כן הגיעה הקבוצה אל הפלייאוף העליון, שם הפסידה 2:1 לבית"ר נורדיה ירושלים. "מקווים שייסגר כבר השבוע", מציין גורם המעורה בפרטים מאחורי הקלעים. "זה השם הכי גדול שיכול לחתום במועדון ובליגה א' כולה. לא נראה כי מישהו יכול להגיד לו 'לא'", סיכם אותו גורם.

הערב מכבי יבנה וסתיו אלימלך ייצאו לאשדוד, שם יפגשו את מכבי עירוני אשדוד, יחד עם דניאל טולמסוב, כשרוח חדשה שוררת שם ומרגיש כי השחקנים הצעירים שהביאו עשויים להתחבר ולהוביל הקבוצה אל מקום טוב בצמרת. המשחק בין השתיים יתקיים בשעה 20:00 במגרש הסינתטי באשדוד, המוכר כ"סינתטיקו".

סתיו אלימלך. יעלה את מכבי יבנה ללאומית? (יונתן גינזבורג)סתיו אלימלך. יעלה את מכבי יבנה ללאומית? (יונתן גינזבורג)

אבא של אלמוג הוא יעקב בוזגלו, כדורגלן העבר ואחיו הם מאור, אסי ואוהד, אף הם שחקני כדורגל בעבר. מלבד הופעותיו בליגת העל ובליגה הלאומית, וכך גם מספריו מול שערי היריבות, היה שותף בתוכנית "הבוזגלוס" משנת 2017, שעקבה מקרוב אחרי המשפחה, כולל אלמוג עצמו, המתגורר בשפלה, בראשון לציון.

