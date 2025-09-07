יום שלישי, 09.09.2025 שעה 11:47
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
31-21מכבי נווה שאנן2
30-11מכבי אחי נצרת3
11-11בני מוסמוס4
11-11עירוני נשר5
10-01הפועל מגדל-העמק6
10-01הפועל ב.א.גרבייה7
10-01הפועל כרמיאל8
10-01מכבי אתא ביאליק9
00-00הפועל בית שאן10
00-00צעירי טמרה11
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא12
00-00צעירי אום אל פאחם13
02-11מ.ס. טירה14
01-01הפועל א.א. פאחם15
03-11מ.כ. צעירי טירה16
03-11מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית מלאכי1
30-51מכבי קרית גת2
31-31בית"ר יבנה3
31-21מ.כ. ירושלים4
31-21מכבי עירוני אשדוד5
30-11בית"ר נורדיה ירושלים6
11-11הפועל הרצליה7
11-11מ.כ. כפ"ס8
10-01הפועל אזור9
10-01מ.כ. ירמיהו חולון10
02-11הפועל מרמורק11
02-11מכבי יבנה12
01-01שמשון תל אביב13
05-01מ.ס. דימונה14
05-01הפועל ניר רמה"ש15

"יש פה את כל מה שצריך בשביל להתקדם"

עוד טרם החלה העונה בליגה א' דרום, לא מעט הספידו את בית"ר יבנה כאחת מהמועמדות לירידת ליגה. בסופ"ש, שמעון אלקבץ ושחקניו רשמו 1:3 על צעירי טירה

|
בית'ר יבנה (יונתן גינזבורג)
בית'ר יבנה (יונתן גינזבורג)

אף לא משחק הכנה אחד ניצחה בית"ר יבנה בקיץ החולף. נדמה היה כי שמעון אלקבץ, יחד עם בעלי המועדון, אשר שטרית, יצטרכו להוציא מים מן הסלע בכדי לצלוח את עונת 2025/26 בליגה א' דרום. בסוף השבוע, במשחק הליגה הראשון העונה, לאחר התבוסה 3:0 למכבי יבנה במסגרת גביע המדינה בכדורגל, בית"ר יבנה גברה 1:3 על מ.כ צעירי טירה.

"כמו שציפינו וכמו שהתכוננו", סיפר שמעון אלקבץ ל-ONE. אבל זה לא רק כמו שהם ציפו וכמו שהם התכוננו, הרי שרגע לפני סגירת הסגלים, במועדון הצליחו להביא לידיהם את לא אחר מאשר דניאל שניאור, שחקן הקישור, שהגיע מהפועל הרצליה. במשחק מול טירה היה בכל מקום על המגרש ורשם 90 דקות מלאות. "שניאור פה - כי בורא עולם החליט", המשיך אלקבץ בדבריו.

חשוב לזכור כי בית"ר יבנה היא לא אחת מאריות הליגה העונה. לא צפויה, לפחות, להוות תיגר למועדונים כדוגמת מכבי קריית גת, מ.כ כפר סבא ואף יריבתה מבית - מכבי יבנה. הסיבה? העירייה לא תומכת במיליונים ומרבית הכסף מגיע מכיסם של צמד האנשים החזקים במועדון - אשר שטרית ואשר שטרית, בני הדודים, הקרויים על אותו סבא רבא בייחוס המשפחתי.

שמעון אלקבץ מאמן בית''ר יבנה

במועדון רוצים לתקוע יתד העונה ומבחינתם, מקום 10 יהיה כמו אליפות, עד כדי כך. ברור ששמעון אלקבץ ינסה להוביל הקבוצה גבוה יותר, אבל נכון לכרגע, עם הסגל הקיים, כאמור, זה לא יספיק עד תום העונה. מה גם שייתכן וטירה הגיעה להתמודדות לא מוכנה מספיק, אבל זה לא תירוץ והניצחון לא צריך לסנוור את המערכת.

במסגרת המחזור השני בליגה א' דרום, תעלה בית"ר יבנה לעיר הבירה, שם תפגוש את מ.כ ירושלים של דיוויד ברמן, שפתחה עונה ברגל ימין, בדומה ליבנה, לאחר שניצחה, בחוץ, את הפועל מרמורק, בתוצאה 1:2 מצמד שערים של מתן שוורץ, שאת העונה החולפת סיים עם 15 שערים בכל המסגרות במדי בית"ר נורדיה ירושלים, מהמקום השני (מי שהעפילה גם לשמינית גמר הגביע).

שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)
דניאל שניאור (יונתן גינזבורג)דניאל שניאור (יונתן גינזבורג)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */