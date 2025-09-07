"יש פה את כל מה שצריך בשביל להתקדם"

אף לא משחק הכנה אחד ניצחה בית"ר יבנה בקיץ החולף. נדמה היה כי שמעון אלקבץ, יחד עם בעלי המועדון, אשר שטרית, יצטרכו להוציא מים מן הסלע בכדי לצלוח את עונת 2025/26 בליגה א' דרום. בסוף השבוע, במשחק הליגה הראשון העונה, לאחר התבוסה 3:0 למכבי יבנה במסגרת גביע המדינה בכדורגל, בית"ר יבנה גברה 1:3 על מ.כ צעירי טירה.

"כמו שציפינו וכמו שהתכוננו", סיפר שמעון אלקבץ ל-ONE. אבל זה לא רק כמו שהם ציפו וכמו שהם התכוננו, הרי שרגע לפני סגירת הסגלים, במועדון הצליחו להביא לידיהם את לא אחר מאשר דניאל שניאור, שחקן הקישור, שהגיע מהפועל הרצליה. במשחק מול טירה היה בכל מקום על המגרש ורשם 90 דקות מלאות. "שניאור פה - כי בורא עולם החליט", המשיך אלקבץ בדבריו.

חשוב לזכור כי בית"ר יבנה היא לא אחת מאריות הליגה העונה. לא צפויה, לפחות, להוות תיגר למועדונים כדוגמת מכבי קריית גת, מ.כ כפר סבא ואף יריבתה מבית - מכבי יבנה. הסיבה? העירייה לא תומכת במיליונים ומרבית הכסף מגיע מכיסם של צמד האנשים החזקים במועדון - אשר שטרית ואשר שטרית, בני הדודים, הקרויים על אותו סבא רבא בייחוס המשפחתי.

שמעון אלקבץ מאמן בית''ר יבנה

במועדון רוצים לתקוע יתד העונה ומבחינתם, מקום 10 יהיה כמו אליפות, עד כדי כך. ברור ששמעון אלקבץ ינסה להוביל הקבוצה גבוה יותר, אבל נכון לכרגע, עם הסגל הקיים, כאמור, זה לא יספיק עד תום העונה. מה גם שייתכן וטירה הגיעה להתמודדות לא מוכנה מספיק, אבל זה לא תירוץ והניצחון לא צריך לסנוור את המערכת.

במסגרת המחזור השני בליגה א' דרום, תעלה בית"ר יבנה לעיר הבירה, שם תפגוש את מ.כ ירושלים של דיוויד ברמן, שפתחה עונה ברגל ימין, בדומה ליבנה, לאחר שניצחה, בחוץ, את הפועל מרמורק, בתוצאה 1:2 מצמד שערים של מתן שוורץ, שאת העונה החולפת סיים עם 15 שערים בכל המסגרות במדי בית"ר נורדיה ירושלים, מהמקום השני (מי שהעפילה גם לשמינית גמר הגביע).

שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)