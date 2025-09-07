יום שלישי, 09.09.2025 שעה 11:46
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
31-31הפועל עראבה1
31-21מכבי נווה שאנן2
30-11מכבי אחי נצרת3
11-11בני מוסמוס4
11-11עירוני נשר5
10-01הפועל מגדל-העמק6
10-01הפועל ב.א.גרבייה7
10-01הפועל כרמיאל8
10-01מכבי אתא ביאליק9
00-00הפועל בית שאן10
00-00צעירי טמרה11
00-00מ.ס. צעירי כפר קנא12
00-00צעירי אום אל פאחם13
02-11מ.ס. טירה14
01-01הפועל א.א. פאחם15
03-11מ.כ. צעירי טירה16
03-11מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
30-51מכבי קרית מלאכי1
30-51מכבי קרית גת2
31-31בית"ר יבנה3
31-21מ.כ. ירושלים4
31-21מכבי עירוני אשדוד5
30-11בית"ר נורדיה ירושלים6
11-11הפועל הרצליה7
11-11מ.כ. כפ"ס8
10-01הפועל אזור9
10-01מ.כ. ירמיהו חולון10
02-11הפועל מרמורק11
02-11מכבי יבנה12
01-01שמשון תל אביב13
05-01מ.ס. דימונה14
05-01הפועל ניר רמה"ש15

"החומר האנושי היה חשוב בבחירת השחקנים"

מ.כ ירושלים ודיוויד ברמן פתחו עונה ברגל ימין עם 1:2 על מרמורק. המאמן, שעבד קשה בקיץ, הרחק מאור הזרקורים, אמר: "לא כמו שרצינו, אך עם 3 נק'"

|
דיוויד ברמן (יונתן גינזבורג)
דיוויד ברמן (יונתן גינזבורג)

בסוף השבוע האחרון הגיעו דיוויד ברמן ומתי עשור, מאמן הכושר, למגרש הסינתטי 'וייסגל' ברחובות. הם מכירים את המגרש היטב, שכן עבדו יחד בהפועל מרמורק בתחילת עונת 2023/24, עד שנאלצו לעזוב בעקבות התוצאות הפחות טובות שהשיגו ככל שהעונה התקדמה. הפעם, במדי מ.כ ירושלים, הם חזרו הביתה עם שלוש נקודות לאחר ניצחון 1:2 על המקומיים.

"פתחנו לא כמו שרצינו, פתחנו עם שלוש נקודות, אבל הדרך שלנו עוד ארוכה", אמר דיוויד ברמן ל-ONE. זו העונה השנייה ברציפות שמ.כ ירושלים משחקת בליגה א' דרום, הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. בשנת 2019 החליט לוראנט לוי, המיליארדר הצרפתי-ישראלי, להוציא לאור את ה"בייבי" שלו ולהתחיל לשחק, כאשר כדורגל ותורת הקבלה הם חיבור משמיים.

לקבוצה הבוגרת הצטרפו בקיץ ירין אברהם ואביהו עזר, שהעפילו לליגה הלאומית יחד עם עירוני מודיעין, מתן שורץ, אחד הכובשים של בית"ר נורדיה ירושלים שסיימה במקום השני ואף הגיעה לשלב שמינית גמר גביע המדינה, דניאל גרץ, שרוב הליגה רדפה אחריו, תומר הרן, שוער ששיחק מעבר לים במשך מספר שנים, ואחרים טובים לא פחות שגיבשו סגל איכותי.

מ.כ. ירושלים (יונתן גינזבורג)מ.כ. ירושלים (יונתן גינזבורג)

"החומר האנושי היה הדבר הכי חשוב בבחירה של השחקנים שלנו", המשיך ברמן. לא פלא שברמן העדיף שלא לדבר עם התקשורת במהלך הקיץ האחרון ובנה את סגלו פרט-פרט כדי להגיע לשלמות שתוביל את מ.כ ירושלים לעונה שנייה ברציפות בחלקה העליון של טבלת ליגה א' דרום.

במסגרת המחזור השני בליגה א' דרום, מ.כ ירושלים תארח בביתה בעיר הבירה את העולה החדשה לליגה, בית"ר יבנה, אותה מאמן שמעון אלקבץ. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות לאחר ניצחונות. אם הירושלמים יידעו לנטרל את דניאל שניאור, הרכש הנוצץ של יבנה, הם עשויים להשיג ניצחון שני ברציפות ולהאמין שהם יכולים להוות תיגר על הליגה השנה.

דיויד ברמן מאמן מ.כ ירושלים מסכם
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */