"החומר האנושי היה חשוב בבחירת השחקנים"

בסוף השבוע האחרון הגיעו דיוויד ברמן ומתי עשור, מאמן הכושר, למגרש הסינתטי 'וייסגל' ברחובות. הם מכירים את המגרש היטב, שכן עבדו יחד בהפועל מרמורק בתחילת עונת 2023/24, עד שנאלצו לעזוב בעקבות התוצאות הפחות טובות שהשיגו ככל שהעונה התקדמה. הפעם, במדי מ.כ ירושלים, הם חזרו הביתה עם שלוש נקודות לאחר ניצחון 1:2 על המקומיים.

"פתחנו לא כמו שרצינו, פתחנו עם שלוש נקודות, אבל הדרך שלנו עוד ארוכה", אמר דיוויד ברמן ל-ONE. זו העונה השנייה ברציפות שמ.כ ירושלים משחקת בליגה א' דרום, הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. בשנת 2019 החליט לוראנט לוי, המיליארדר הצרפתי-ישראלי, להוציא לאור את ה"בייבי" שלו ולהתחיל לשחק, כאשר כדורגל ותורת הקבלה הם חיבור משמיים.

לקבוצה הבוגרת הצטרפו בקיץ ירין אברהם ואביהו עזר, שהעפילו לליגה הלאומית יחד עם עירוני מודיעין, מתן שורץ, אחד הכובשים של בית"ר נורדיה ירושלים שסיימה במקום השני ואף הגיעה לשלב שמינית גמר גביע המדינה, דניאל גרץ, שרוב הליגה רדפה אחריו, תומר הרן, שוער ששיחק מעבר לים במשך מספר שנים, ואחרים טובים לא פחות שגיבשו סגל איכותי.

מ.כ. ירושלים (יונתן גינזבורג)

"החומר האנושי היה הדבר הכי חשוב בבחירה של השחקנים שלנו", המשיך ברמן. לא פלא שברמן העדיף שלא לדבר עם התקשורת במהלך הקיץ האחרון ובנה את סגלו פרט-פרט כדי להגיע לשלמות שתוביל את מ.כ ירושלים לעונה שנייה ברציפות בחלקה העליון של טבלת ליגה א' דרום.

במסגרת המחזור השני בליגה א' דרום, מ.כ ירושלים תארח בביתה בעיר הבירה את העולה החדשה לליגה, בית"ר יבנה, אותה מאמן שמעון אלקבץ. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות לאחר ניצחונות. אם הירושלמים יידעו לנטרל את דניאל שניאור, הרכש הנוצץ של יבנה, הם עשויים להשיג ניצחון שני ברציפות ולהאמין שהם יכולים להוות תיגר על הליגה השנה.