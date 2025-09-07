"לאמין ימאל מול ארדה גולר - ערב של גאונים"

באוקטובר 2009, נבחרת ספרד שיחקה בפעם האחרונה בטורקיה. זה היה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2010 בדרום אפריקה, בתקופה שבה ארדה גולר היה רק ילד בן ארבע ולאמין ימאל היה בן שנתיים וחודשיים בלבד. הערב (ראשון, 21:45), על כר הדשא בעיר קוניה, הנבחרות ייפגשו שוב - והפעם אותם ילדים מפעם הם אלו שיובילו את ספרד וטורקיה.

לאמין ימאל סחב פציעה בגבו מהמשחק מול בולגריה בסופיה, אבל הוא התאמן כרגיל וכל הסימנים מראים שישחק מול טורקיה. בספרד כבר מתלהבים מהמפגש המסקרן בין שחקני ברצלונה וריאל מדריד, וב’מארקה’ נכתב: “ערב של גאונים – לאמין ימאל וארדה גולר יובילו את ספרד וטורקיה בקרב על קוניה".

לאמין ימאל וגולר רוצים לשחק בפעם הראשונה בקריירה במונדיאל, וביורו האחרון הם כבר הראו לעולם מה יש להם להציע. גולר הוביל את טורקיה עד רבע הגמר, שם נכנעה להולנד, והוכיח שהוא הרבה יותר מסמל תרבות מקומי. אבל ההצגה האמיתית הגיעה מצד לאמין ימאל, שהגיע ליורו כשהוא רק בן 16 וסיים אותו בגיל 17 ככוכב הגדול של הטורניר. עם שער ענק מול צרפת, דריבלים שוברי שוויון ובישול בגמר – לאמין ימאל הפך לתופעה גלובלית.

לאמין ימאל באימון ספרד (IMAGO)

הערב זה יהיה המפגש הראשון ביניהם במדי הנבחרות, אך הם כבר נפגשו פעמיים בקלאסיקו: פעם אחת בגמר גביע המלך ופעם נוספת במשחק ליגה סוער במונז'ואיק – ופעמיים היה זה כוכב בארסה שיצא כשידו על העליונה. מעבר להישגים על הדשא, השניים חולקים תכונה משותפת: הם משגעים את הקהל בכל מקום שבו הם משחקים. בעוד שבספרד חולצות עם המספר 19 של לאמין ימאל נמכרות כמו לחמניות חמות, בטורקיה גולר הוא אייקון לאומי של ממש, ורק עצם זה שמיעט לשחק תחת קרלו אנצ'לוטי בתחילת עונת הבכורה שלו בריאל, הפכה את המאמן האיטלקי כמעט לאויב העם בטורקיה.

לאמין ימאל שכבר עתה מועמד רציני לזכייה בכדור הזהב, כמעט היה יכול לשתף פעולה עם גולר. בקיץ 2023, ברצלונה כבר הייתה קרובה לצרף את גולר מפנרבחצ'ה, אך ריאל הקדימה את הקטלונים וסגרה את העסקה. באותו זמן, לאמין ימאל כבר הפך לחלק מהסגל הבכיר של ברצלונה ובחר לייצג את ספרד על פני מרוקו - החלטה שעשויה להשפיע על פני הכדורגל הספרדי לדורות.

גולר עצמו, על אף שלא קיבל הרבה הזדמנויות בקבוצתו, התבסס במהירות כנכס אסטרטגי בנבחרת טורקיה. מאז הופעת הבכורה שלו ב-2022 מול צ'כיה, הוא תפס מקום קבוע בהרכב ואף קיבל את החולצה עם המספר 8. המאמן הלאומי, וינצ'נזו מונטלה, שיבח את ההתבגרות המקצועית והאישיותית שלו, ואילו אגדת הכדורגל הטורקי, פתיח טרים, לא היסס לומר: "יש לו כישרון לזכות בכדור הזהב - אני אומר את זה בלי פחד".

כעת, כשהם שניים מהכישרונות הגדולים של דורם וצועדים יחד לעבר מונדיאל ראשון, המפגש ביניהם הופך הרבה יותר מסתם משחק מוקדמות. זה קרב על ההווה - וגם על העתיד.