ללא הפתעות במשחקי הגביע בנערים ב'

היום השלישי של משחקי סיבוב א' במסגרת גביע המדינה של שנתון נערים ב' נערך אתמול (שבת). לא פחות מ-12 משחקים נערכו, ברובם הגדול הובקעו שערים רבים. כל המשחקים הוכרעו בזמן משחק רגיל. סינדרלות לא היו מנת חלקו של מחזור הגביע, שלעת עתה צפוי להגיע לסיומו בחודש הבא.

גדנ"ע ת"א - הפועל כפר סבא 2:0

משחק בין שתי קבוצות, שישחקו בעונה הקרובה בארצית דרום, אך בעונה שעברה בשנתון נערים ג' היו במגמות מנוגדות. כפר סבא סיימה במרכז טבלת ליגת העל וגדנ"ע נשרה לליגה המחוזית. העונה, בשל ירידת קבוצת שנתון 2009 של הפועל כפר סבא לליגה הארצית ובזכות הישארותה של קבוצת שנתון 2009 של גדנ"ע בליגת המשנה, ישחקו שתי הירוקות באותה ליגה. אחרי מחצית ראשונה מאופסת שערים שכבשו: דביר מעיין (53) וגיא ארבל (67) קבעו ניצחון 0:2 לזכות חניכיו של עמרי לייזר, שעלו לשלב הבא.

מכבי עמישב פ"ת - מ.ס קדימה צורן 0:3

משחק בין שתי קבוצות "צו פיוס", שנערך במוצאי השבת. הקבוצה המארחת, שעשתה עונה מצוינת במחוז הדרומי של הליגה הארצית בשנתון נערים ג', שואפת להמשכיות גם בליגה הארצית של שנתון נערים ב'. מנגד, האורחת שתשחק בליגת שרון, תתמקד מהשבוע הבא במשחקי הליגה. שערים שכבשו תום בר מאיר (32), גיא בן דקון (34) ויהונתן אסולין (68) קבעו את תוצאת המשחק. פתיחת עונה ברגל ימין לקבוצה המודרכת עונה שניה ברציפות ע"י אופיר חוברס.

הפועל באקה אל גרביה - מ.ס בני יפיע 2:3

במשחק בו אירחה קבוצה מליגת שרון קבוצה מליגת יזרעאל, התרחשו ב-21 הדקות אירועים, שמספיקים אפילו למשחק עם הארכה. כבר בדקה ה-3 יאזן אבו עוביד העלה את האורחים מיפיע ליתרון 0:1, אך צמד שערים שכבש מואייד קבהא (7 בפנדל, 11) חולל מהפך. שער שכבש בדקה ה-19 יוסף עותמאן העלה את באקה ליתרון 1:3. בדקה ה-21 יזאן אבו עוביד השלים צמד וקבע בשלב כה מוקדם את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות הפועל באקה אל גרביה, שעולה לשלב הבא.

עמישב נערים ב (באדיבות המועדון)

יתר התוצאות:

הפועל חיפה שלום - מ.ס כפר קאסם 0:7 (הבקיעו לחיפה: ענאן ג'דבאן עם שלושער, מוחמד מנה, מוחמד חילף, ראם כהן ואיתי שלם).

הפועל חדרה מחוזית - שמשון תל אביב מחוזית 0:10 (הבקיעו לחדרה: אורן כהן עם צמד, גיא חן ביטון עם צמד, מתן איילי, אוריאן טממה, דניאל חסון, הנרי שמנייב ולידור איסאקוב).

מכבי אחי איכסל - הפועל לב השרון 5:0 (הבקיעו ללב השרון: ג'וד טויל עם צמד, תבל חגג, גור פרסתנפלד ואריאל מינדל).

בני אילת - הפועל ע.ס אבו גוש מבשרת ציון "צו פיוס" 1:2 (הבקיע לאילת: ליאור מזרחי עם צמד; הבקיע לאבו גוש מבשרת ציון: שליו ברוש).

מכבי עין מאהל - הפועל הוד השרון 5:0 (הבקיעו להוד השרון: גיא אביטל, תומר קרצו, ניר אוחיון, גיא הדר ואדם צפריר).

מ.ס צעירי כפר כנא - מכבי הרצליה 10:1 (הבקיע לכפר כנא: עבד אלרחמאן דחלה; הבקיעו להרצליה: עמאד אבו אלפייה עם צמד, עומר עיסא עם צמד, נועם מור, אור כהן שכן טוב, יהלי מאירי מעלם, עומר תל מנדלוביץ', טום מקרו ויהונתן גואטה).

סקציה נס ציונה - הפועל כפר שלם 0:1 (הבקיע לנס ציונה: רום שוורצמן).

הפועל מטה אשר - שמשון תל אביב ארצית 6:1 (הבקיע למטה אשר: כנאן נבואני; הבקיעו לשמשון תל אביב: יהונתן חבורה עם צמד, אופיר בן אבי, עידן אביבי, טל מרקוס וג'רח סרסור).

מכבי יהוד מונסון - מ.ס. איחוד בני השרון "צו פיוס" 3:1 (הבקיע ליהוד: הראל בורשטיין; הבקיעו לדרום השרון: יהונתן פרוסטיג, עמית אפורי וליאל כביר).