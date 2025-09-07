יום ראשון, 07.09.2025 שעה 15:08
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

"ההר" מ"משחקי הכס" שבר את שיא העולם שלו

הוא לא אנושי: האפטור ביורנסון האיסלנדי הדהים עם לא פחות מ-510 ק"ג בדדליפט ושבר את השיא שלו בפעם השלישית. רק ביולי הרים 505 ק"ג ולפני כן 501

|
האפטור ביורנסון וארנולד שוורצנגר (IMAGO)
האפטור ביורנסון וארנולד שוורצנגר (IMAGO)

האפטור ביורנסון האיסלנדי פרץ לתודעה העולמית בתור "ההר" (גרגור קלגיין) מסדרת הלהיט "משחקי הכס", והרבה אחרי שהסתיימה הוא שוב בכותרות. הסיבה: שיא עולם ששבר אמש (שבת) בדדליפט עם לא פחות מ-510 ק"מ – למעשה זו הפעם השלישית שהוא שובר את השיא של עצמו.

הר האדם האיסלנדי שמתנשא לגובה של 2.06 מטרים ושוקל כ-180 ק"ג, הפך בשנים האחרונות לאייקון עולמי - גם כשחקן, אך בעיקר בשל עוצמתו. את השיא הקודם שלו – 505 ק"ג - קבע ביורנסון רק בחודש יולי האחרון, ואת הרף ההתחלתי של 501 ק"ג הציב עוד בשנת 2020. כעת, הוא הצליח לדחוף את גבולות הבלתי אפשרי עוד צעד קדימה.

מה שהדהים לא פחות מהשיא הטרי עצמו הייתה הקלות בה הרים את המשקל: הצופים תיארו את ההרמה כאילו הוא מרים "שק תפוחי אדמה". עבור כל אדם אחר על פני כדור הארץ - מדובר בבלתי אפשרי, אבל עבור ביורנסון זה פשוט עוד יום עבודה.

ביורנסון שובר את השיא (צילום מסך)ביורנסון שובר את השיא (צילום מסך)

מעבר לקריירת הספורט המרשימה שלו, במהלכה זכה בין היתר בתואר "האדם החזק בעולם" בשנת 2018 ובשלוש זכיות רצופות בטורניר “Arnold Strongman Classic (2018–2020)”, ביורנסון גם ניסה את מזלו בזירה אחרת – האגרוף.

ביורנסון רשם הופעת בכורה בתחרות “האדם החזק בעולם” כבר ב-2011 ומאז הספיק לעלות על הפודיום שמונה פעמים - הישג מרשים מאין כמותו. אך גם בקריירה עתירת השיאים שלו - ההרמה הזו של 510 ק"ג תיזכר כאחד הרגעים הגדולים ביותר שלו. ומי יודע אם גם השיא הזה לא יישבר.

