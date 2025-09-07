אנתוני, הווארד ו'נבחרת הגאולה' בהיכל התהילה

בזמן שכל העיניים באירופה נשואות אל עבר היורובאסקט, בארצות הברית התמקדו הלילה (בין שבת לראשון) במחזור החדש של היכל התהילה שהוכרז כבר לפני מספר חודשים, אך כעת הוצג באופן רשמי. בין השמות שנכללו ניתן למצוא את שחקני העבר כרמלו אנתוני ודווייט הווארד, השחקניות סו בירד, מאיה מור, סילביה פוולס, המאמן בילי דונובן והנבחרת האגדית של ארצות הברית בשנת 2008.

הנבחרת, שיצרה את אחד הרגעים הספורטיביים הגדולים ביותר לאמריקאים, ואולי גם לחובבי הספורט בכלל, התאחדה בטקס הכניסה כשפרט לאנתוני והווארד, גם לברון ג’יימס, כריס פול, ג’ייסון קיד, קרלוס בוזר, כריס בוש, טיישוואן פרינס, מייקל רד, דוויין ווייד, דרון וויליאמס, המאמן מייק קרישבסקי והעוזרים שלו ג’ים בוהיים ומייק ד’אנתוני, כולל המנהל הטכני ג’רי קולאנג’לו נכחו כולם בטקס.

לברון ג’יימס, שיחד עם כריס פול נכנסו להיכל התהילה עוד כשחקנים פעילים כחלק מאותה נבחרת, דיבר על מה הוא הרגיש כששמע על כניסתו של קובי ברייאנט לאותה אליפות: “הוא היה החלק החסר שהיינו צריכים כדי להשיב את הדומיננטיות של נבחרת ארצות הברית. הוא הוסיף רצינות לנבחרת. הוא גרם לנו להינעל על המטרה.

קובי ברייאנט. היה החלק החסר (רויטרס)

“ידענו שברגע שהוא הצטרף לא יכולנו לזייף. קובי לא בא בשביל זה. הוא גרם לי, לכריס פול, לדווין ווייד, כרמלו אנתוני, לעבוד יותר קשה כי רצינו להראות לו שאנחנו יכולים להגיע לרמה הזו גם כן. זה היה כבוד ענק להיות שם לצידו. הייתי בן 23 על הפרקט איתו. הוא כבר זכה באליפויות לפני כן. רצינו להגיע לרמה שלו ולגרום לו להתגאות. בסוף הטורניר זכינו במדליית זהב. בטוח שגרמנו לו להיות גאה”.