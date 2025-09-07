יובל זוסמן: יודעים את החוזקות של יאניס

נבחרת ישראל תפגוש הערב (ראשון, 21:45) את נבחרתה הלאומית של יוון במסגרת אליפות אירופה לשנת 2025, שכאמור תהיה גם האחרונה מסוגה מהבחינה שמעתה, האליפויות ישוחקו אחת לארבע שנים. המשחק של היום יהיה גם משחק שמינית הגמר האחרון כלומר, הנבחרת שתודח היום תהיה האחרונה שמודחת בשלב 16 האחרונות וזאת כאשר אתמול הגיעה לה ההפתעה הראשונה (בערך) עם תצוגת תכלית לא פחות ממטורפת של נבחרת פינלנד שהביאה לסיום דרכה של סרביה.

בשעת לילה מאוחרת החלו בריגה לבדוק את סירנות המלחמה, אם כי בווליום נמוך יחסית, לא כזה שחודר קירות וחלונות ממוגנים, בכל זאת אנשים ישנים ואין היה מדובר בניסיון אחד כי אם במספר רב של ניסיונות. הכמות נשקה לכמות דו ספרתית ורחובותיה של ריגה ככל שהשחר התקרב להפציע המו, קולות הרכבים ומוזיקת המועדונים ניגנו ושאגו חזק במיוחד, אולי כהכנה ליום המשחקים השני בשלב שמינית הגמר של האליפות.

סיור לילי ברחובות ריגה הביא למספר תובנות. תחילה, מעבר להופעות או מיצגים של הירח ומאדים נמצאו שלושה פסלים של הקמע של האליפות, הרחובות כאמור היו מלאים באנשים: חלקם לטבים, חלקם ליטאים, חלקם פינים, ייתכן שהיו גם כמה סרבים אבל הם בטח שלא היו בין החוגגים. ככה זה כשמדובר באליפות אירופה, זה מאורע ספורטיבי שבשניות יכול להפוך מאירוע משמח במיוחד לכזה שניתן לתארו רק כטרגדיה ספורטיבית. גאווה לאומית לא בדיוק חסרה שם אך לבבות נשבים שם בשניות ואגדות ומורקי"ם מתהווים שם במהירות.

מיצג של הירח בריגה (משה ברדה)

קמע האליפות בריגה (משה ברדה)

ריגה (משה ברדה)

עוד לפני הסירנות ולפני הטרגדיות וההפתעות שתי נבחרות התאמנו להן, האחת אחר השנייה, ישראל ויוון שיפגשו היום בערב, התקשורת היוונית הגיעה כמשלחת אחת גדולה של הכחולים-לבנים כדי לשמוע מה יש למאמן הנבחרת אריאל בית הלחמי ששוחח עם התקשורת באחת הפעמים הבודדות לפני משחק, גם ואסיליס ספאנוליס מהצד היווני שוחח (אם כי קצרות) עם התקשורת היוונית והישראלית כאחד לקראת המשחק הערב, ותלוי עם מי מדברים ותלוי את מי שואלים על הדבר הזה שנקרא לחץ.

היוונים נעדרו ממעמד הפודיום ב-16 השנים האחרונות, יתרה מכך, לאחר אותו מקום שלישי הגיעו הדחות מרובות בשלב רבע הגמר. ישראל בכלל לא הייתה בשלב שמינית הגמר ב-10 השנים האחרונות ובפעם האחרונה שהייתה קיבלה שיעור או חוויה, אפשר אפילו לומר סטירה מצלצלת מאיטליה בדמות הפסד ב-30 הפרש בכדי לסיים את אותה האליפות. הפעם לשתי הקבוצות כוכבי על, שני גלדיאטורים של ממש, דני אבדיה ויאניס אנטטקומפו, שני שחקנים מהם מצפים לעשות את כל שביכולתם בכדי שהכחול (מי כהה יותר ומי בהיר יותר) לבן שלהם יהיה זה שימשיך לשלב הבא.

ספאנוליס ויאניס (IMAGO)

בישראל הרי דיברו על לחץ בצד היווני, בצד היווני לא באמת מכירים אותו, וכל אלו כלפי חוץ הרי יוון היא פייבוריטית אבסולוטית ומדובר בנבחרת שנמצאת לקראת תקופת מעבר, חילופי דורות, הרי אם האליפות הבאה בעוד 4 שנים ברור העניין שרוב הסיכויים הם שקוסטאס סלוקאס וקוסטאס פאפאניקולאו, שנעדרו ממשחק ההכנה מול נבחרת ישראל, כבר לא ילבשו את המדים הלאומיים. יתרה מכך, יאניס ה-'גריק פריק' כבר יהיה בגיל 34 ומתקרב בצעדי ענק ל-35 באליפות הבאה. כך שיש מי שבתקשורת היוונית מספר על לחץ מסוים הרי 16 שנים זה לא דבר של מה בכך, זו חתיכת תקופה, בטח כשמדובר במה שאמור להיות הריקוד האחרון של מספר שחקנים. בישראל אגב מודים ומכירים במציאות של יוון שכמו מול צרפת הם מגיעים מול נבחרת איכותית יותר. ברור שיש את מי שמאמין שאפשר לחולל סנסציה וברור שיש את מי שממש לא חושב כך, אך המסר ברור והוא שמוכנים למאבק בו ישאירו הכל על הפרקט.

יובל זוסמן שוחח אתמול עם התקשורת ופתח עם ברכה שמחממת את הלב: "לאמא שלי יש יום הולדת, אני רוצה להגיד לה מזל טוב. אני אוהב אותה מאוד ומתגעגע. היה לי יום שמח וכיף. תחושות טובות, ביום נתון המשחק יכול ללכת לכל כיוון, מן הסתם כשיש להם את יאניס, סלוקאס וספאנוליס כמאמן. אם נבוא צנועים ונעשה את העבודה שלנו, לא ניתן להם את כל הכבוד שגם מגיע להם, אבל על המגרש נילחם על כל שנייה, יכול להיות שהתוצאה תהיה לטובתנו.

“נצטרך להשאיר אותם על סקור נמוך, כשהגענו לזה היו לנו משחקים טובים יותר. נגד סלובניה היה לנו מאוד קשה, הם קלעו 106 נקודות. גם נגד בלגיה שזה לא היה אמור להיות משחק כזה, הם קלעו עלינו 87 וזה הקשה עלינו מאוד. אם נצליח לשמור אותם על אזור 70-80 נקודות, נחשוב על כל התקפה והגנה כרגע הכי חשוב במשחק, זה יכול להוביל למשחק צמוד ואולי גם לטובתנו. יאניס הוא קצת יותר גדול פיזית מלוקה, עמדות גדולות יותר. זה מאמץ קבוצתי, כל הקבוצה צריכה לעשות את זה ביחד. יודעים את החוזקות שלו, הוא יודע מה הוא יכול לתת. לא לעשות טראפים ברורים ושקופים לעין, לעבוד בצורה נכונה. בסוף אני מאמין שישרקו 25 עבירות פחות או יותר, אם נעשה 15, ישרקו 25, אם נעשה 45, ישרקו 25. צריך ללכת לכיוון הזה.

טיילור דורסי (IMAGO)

דורסי שחקן טוב מאוד. קלע אדיר. העבודה שלנו איתו צריכה לא לתת לו אור יום, מבטים פנויים. אם נעשה את זה בצורה טובה, יהיה לנו יותר קל. הוא קלע לדעתי מעל 50 אחוז בטורניר, זה בלתי רגיל. נקווה לעשות עליו עבודה טובה, יש לנו שומרים טובים שיעשו את העבודה הזאת. אני עושה מה שצריך, אני בא לתת את הכל, לא עושה פרצופים. לא הייתי כזה אף פעם, ולא אהיה כזה. מה שהמאמן רוצה אני אעשה, אם זה על הספסל או על המגרש. עושה את הדברים שבשליטתי. בשביל זה התכנסנו. עברנו את המשוכה הראשונה, להעפיל לשמינית הגמר, עכשיו כל משחק זה לנצח או ללכת. יש לנו שחקנים עם ניסיון והרבה ידע על המגרש, מקווים להביא את זה על המגרש”.

אריאל בית הלחמי הוסיף: “משחק גדול של הנבחרת, הרבה זמן שלא היינו במעמד שמינית הגמר. מעמד גדול, קבוצה מאוד טובה ואנחנו באים לתת את הכל ובאים עם הרבה אמונה. מהרבע האחרון במשחק נגד בלגיה קצת יצאנו מהסגנון שלנו ואנחנו צריכים היום לחזור לזה. לשחק הגנה מאוד טובה, חכמה, והכי חשוב קשוחה".

אריאל בית הלחמי שמח (FIBA)

תהיה שיטה שונה של הגנה מול יאניס ממה שהיה מול דונצ'יץ'?

“לא יודע אם אתם רואים את שאר המשחקים, אבל בשלב הזה הכדורסל הוא החלק הכי פחות חשוב. הקבוצות עברו לשחק מאוד קשוח ומאוד פיזי ובלי זה אנחנו לא יכולים למכור שום דבר”.

הניצחון על צרפת לא שינה דבר בשורה התחתונה אבל הוא הביא לאמונה גדולה, כמה זה משפיע עליכם לקראת המפגש מול נבחרת גדולה?

“אני לא מדבר על הדברים האלה, אבל אני בהחלט מאמין בשחקנים ובסגנון שלנו ברוח ו-בביחד שלנו”.