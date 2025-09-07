יום ראשון, 07.09.2025 שעה 08:40
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
12438-5446טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
11472-5196ליטא2
10492-5186פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
9354-4325יוון1
9333-3965איטליה 2
8401-4015בוסניה3
7386-3675גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
9391-4615צרפת1
8387-4005פולין2
8452-4695סלובניה3
8401-4175ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"גניבה של השופט, עונש לשחקן הטוב בעולם"

כעס בסרביה על הטכנית שספג יוקיץ' והלם מההדחה. פשיץ': "מדליה? אולי זה לא היה ריאלי". דובריץ': "אין מתיחות". וגם: הפרובוקציה של הכישרון הפיני

|
ניקולה יוקיץ' (IMAGO)
ניקולה יוקיץ' (IMAGO)

נבחרת סרביה הייתה הפייבוריטית לזכייה ביורובאסקט, אבל פינלנד הדהימה אותה עם ניצחון 86:92 אמש (שבת). סוללת הכוכבים בראשות ניקולה יוקיץ’ הולכת הביתה כבר בשמינית הגמר והסרבים פשוט בהלם. השחקנים ירדו חפויי ראש מהפרקט ומעטים הסכימו לדבר עם התקשורת אחרי ההדחה הסנסציונית.

יוקיץ קלע 33 נקודות והתעמת גם עם השופט כשלא נשרקה עבירה ברורה לטובתו. הוא צעק לעבר השופט: "שרוק פא**** עבירה", וספג טכנית. “יוקיץ’ זעם על ה’גניבה’ של השופט", נכתב ב’מונדו הסרבי’, “הייתה טעות גדולה של השופט נגד סרביה ואז הוא העניש את השחקן הכי טוב בעולם על המחאה".

מאמן סרביה, סבטיסלב פשיץ', פתח את מסיבת העיתונאים כשאמר: "מה אמרתי לשחקנים בחדר ההלבשה? כלום. מה אתם חושבים שהיה צריך להגיד? המשחק נגמר". הוא החמיא לפינלנד ("נבחרת נהדרת"), אך סימן את הבעיה העיקרית של נבחרתו: "פיזית, לא היינו ברמה של טורניר כזה. שיחקנו עם פציעות, חלק חולים, יוביץ' לא התאמן בכלל עד בוקר המשחק. אלו דברים שקורים, אבל לא היינו מוכנים ברמה הזו".

פשיץ' הוסיף באכזבה: "שוב הפסדנו - וכולם שואלים 'איך אפשר להפסיד לפינלנד?' - אז הנה, זה קורה. שיחקנו עם כל הלב, אבל היו יותר מדי טעויות. הפסד לא קורה בגלל דבר אחד - תמיד יש כמה סיבות. ציפו מאיתנו למדליה, אבל אולי הציפיות לא היו ריאליות. לא זלזלנו באף יריבה, אבל צריך להיות כנים: לא היינו מספיק טובים".

שחקני סרביה יורדים מהפרקט (IMAGO)שחקני סרביה יורדים מהפרקט (IMAGO)

אלכסה אברמוביץ' שבקושי שיחק במחצית השנייה בשל פציעה, היה בין הבודדים שדיברו אחרי המשחק: "אני גאה בכל אחד מהחברים שלי. עברנו הרבה ב-72 השעות האחרונות. אין תירוצים - כל מי שעלה למגרש נתן הכול. היריבה שלנו משחקת ביחד כבר שנים, כל הכבוד לה. נרים את עצמנו ונשמח את האוהדים בהמשך".

גם אוגניין דובריץ', שנפצע במהלך המשחק אך חזר לשחק, ביקר את ההופעה הקבוצתית: "שיחקנו מתחת לרמה - במיוחד בהגנה. ידענו מאיפה תבוא הסכנה, והם עדיין קלעו מתי שרצו. ההגנה היא הבסיס - ושם נפלנו. אין תירוץ. אני מצטער בפני כולם. פשוט לא הופענו".

דובריץ' הבהיר שהאווירה בתוך הקבוצה לא הייתה הבעיה: "אין שום מתיחות. זו אותה נבחרת שמשחקת יחד כבר שנים. כולנו נהנינו פה. אבל בפועל - שום דבר לא עבד". הוא אישר שגם שיחק עם בעיות בגב: "הרבה מאיתנו שיחקו עם זריקות. זה חלק מהמשחק, לא תירוץ. היינו צריכים להיראות אחרת".

על האפשרות שזהו סוף דור הזהב של סרביה, אמר דובריץ': "קשה לדעת. מבחינת הגילים - יש לנו עוד מה לתת. אם נהיה בריאים, ננסה שוב. אנחנו חייבים מדליה באליפות אירופה - וזה כבר הטורניר השני ברציפות שאנחנו עפים בשמינית הגמר".

אלכסה אברמוביץאלכסה אברמוביץ' (IMAGO)

ומה עם בוגדן בוגדנוביץ'? הקפטן שנעדר מהטורניר בשל פציעה, פרסם תמונה של הנבחרת לפני האליפות עם לב אדום. זו הייתה דרכו להראות תמיכה, אחרי ההבטחה שפרסם לפני מספר ימים: "נתראה בגמר" - שלא התגשמה.

מעבר לאכזבה הסרבית, ב’מונדו’ דווח גם על תקרית לא ספורטיבית מצד הכוכב הצעיר של פינלנד, מיקה מורינן בן ה-18. במהלך המשחק הוא התגרה פיזית במרקו גודוריץ' ואף בעט בו ללא כדור, אך לא נענש. הסרבים דרשו ענישה, אך השופטים התעלמו. בהמשך קלע גודוריץ' שלשה מיד אחרי, ויוקיץ' הוסיף סל עם עבירה, אך זה לא הספיק. מורינן, שהספיק לקלוע 9 נקודות כולל שתי שלשות, סיים את המשחק מוקדם בעקבות איבוד ריכוז, וירד לספסל.

סאסו סאלין הפיני לא חסך חיוכים: "לא היה עלינו לחץ. בסדרה של שבעה משחקים כנראה שהם היו מנצחים, אבל הפעם שיחקנו עם אנרגיה והאמנו. זו לא סנסציה מבחינתנו - זו פשוט ניצחון גדול. התקשורת אולי מופתעת, אנחנו לא".

על מורינן אמר סאלין: "כן, הוא עשה את זה בכוונה. ניסיתי להרגיע אותו שלא יקבל טכנית. הוא מביא אנרגיה, זה חלק מהמשחק שלו".

