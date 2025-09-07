מיהו כוכב לה ליגה שהתחדש ב-BMW M3 חדשה?

אם תשאלו את אוהדי יונייטד על מצעד הפלופים הכי גדולים שהיו שם בשנים האחרונות, כנראה ששמו של אנטוני הברזילאי יעלה דיי מהר. כזכור, הוא נקנה מאייאקס תמורת כ-100 מיליון אירו, ולא ממש הצליח להטביע את חותמו בקבוצה בשתי העונות וחצי בהן שיחק בה.

למי שפספס, באמצע העונה שחלפה הוא עבר לבטיס בהשאלה, ושם כבר הדברים נראו אחרת לחלוטין: בליגה הוא כבש 5 פעמים ובישל עוד פעמיים ב-17 הופעות ליגה, ובקונפרנס ליג הוא הוביל את הקבוצה לגמר מול צ’לסי, כאשר בחצי הגמר מול פיורנטינה הוא כבש ובישל במשחק הגומלין (בסך הכול במפעל 4 שערים ו-3 בישולים ב-9 הופעות בלבד).

כעת, לאחר שמשך תשומת לב מלא מעט קבוצות, כולל מבאיירן מינכן, הוא חתם בקבוצה מסביליה באופן קבוע לחמש שנים, ובין רגע משך גם את תשומת הלב מחוץ למגרש: ימים ספורים בלבד לאחר שנחת בחצי האי האיברי וקיבל קבלת פנים חמה במיוחד, הוא כבר הציג לעולם את הצעצוע החדש שלו: מכונית ב.מ.וו M3 חדשה, אותה קיבל במתנה מהסוכנות הרשמית בעיר, סן פבלו מוטור.

מקבל את הרכב בסוכנות (אינסטגרם)

נתחיל בכך שה־BMW M3 שאנטוני קיבל הוא דגם “בנזין טהור” – הוא מצויד במנוע 3.0 ליטר שישה צילינדרים טורבו, ללא שום מערכת הנעה היברידית או חשמלית. זה גם מה שהופך אותו לייחודי לעומת רכבי הב.מ.וו ההיברידיים או החשמליים שמקבלים שחקני ריאל מדריד במסגרת החסות של המועדון (חלק מהדגמים שבחרו הבלאנקוס נחשבים אגב ל”חזקים” יותר מהדגם של אנטוני).

במקרה של אנטוני מדובר בסדאן ספורטיבית בעלת מנוע בנזין שישה צילינדרים בנפח 3.0 ליטר (טורבו כפול). המנוע מייצר 510 כוחות סוס ו־66.3 קג"מ מומנט מרבי. מערכת ההנעה היא אחורית או כפולה (xDrive), בהתאם לגרסה, וכוללת תיבת הילוכים אוטומטית בעלת שמונה מהירויות.

מבחינת מבנה המכונית, ה־M3 היא מכונית ארבע דלתות עם חמישה מקומות ישיבה. בסיס הגלגלים שלו הוא 2.85 מטר, האורך הכולל כ־4.79 מטר, ותא המטען מציע נפח אחסון של כ־480 ליטר. בכל הקשור לביצועים ה־M3 מאיצה מ־0 ל־100 קמ"ש ב־3.9 שניות ומגיעה למהירות מרבית מוגבלת אלקטרונית של 250 קמ"ש.

BMW M3 (מתוך האתר הרשמי)

הדגם מצויד במערכות שלדת M ייחודיות (ה-M מתייחס לחטיבת הביצועים הספורטיביים של ב.מ.וו) הכוללות מתלים ספורטיביים מתכווננים, בלמי M Compound כסטנדרט, עם אופציה לבלמים קרמיים, והיגוי משתנה M Servotronic. מערכת ההנעה יכולה להיות עם דיפרנציאל M Active המאפשר חלוקת כוח מדויקת בין הגלגלים.

צריכת הדלק המוצהרת עומדת על כ־10–10.5 ליטר ל־100 ק"מ בנסיעה משולבת לפי תקן WLTP, (תקן בינלאומי שמטרתו למדוד בצורה אחידה ואמינה את צריכת הדלק ואת פליטת המזהמים של רכבים חדשים), כאשר המיכל עצמו מכיל 59 ליטר דלק.

בשווקים האירופיים, מחיר ה־BMW M3 מתחיל בכ־127,200 אירו, כאשר המחיר משתנה בהתאם לגרסה (הנעה אחורית או כפולה) ולאבזור הנוסף. אגב, גם אם אנטוני היה צריך לשלם עליה, זה לא היה מזיז לו יותר מדיי עם שכר מוערך של 30 מיליון אירו לחמש שנים אצל הירוקים לבנים מסביליה.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

