"זו רעידת אדמה, טרגדיה מוחלטת, הם התרסקו"

הם היו הפייבוריטים על פי רבים ועל פי דירוג העוצמה בתחילת היורובאסקט, הם גם היו אמורים לקחת את האליפות, אך וסיליה מיציץ’, ניקולה יוקיץ’ ונבחרת סרביה הפסידו 92:86 לפינלנד, הודחו בהפתעה ענקית וסיימו את דרכם בטורניר כבר בשמינית הגמר, מוקדם הרבה יותר מהצפוי.

בתקשורת העולמית היו בהלם מההדחה ורשמו: “רעידת אדמה, פינלנד הדיחה את הפייבוריטית הגדולה”. ב-INFORMER כתבו: “הנבחרת התרסקה והודחה מוקדם”, ב-MONDO הוסיפו: “הנבחרת הפינית הייתה טובה יותר בדרך לסנסציה”.

גם מאמן העבר, ולאדה דורוביץ' ​​​​, היה תוקפני: “זאת טרגדיה. בוגדן בוגדאנוביץ’ אולי היה חסר באמת, אבל שחקן אחד לא יכול לשנות הכל, הייתי בטוח שננצח וטעיתי, אני מתנצל, לא האמנתי שנודח. אמרתי מתחילת הטורניר שאנחנו צריכים לחזור עם מדליה ושזו טרגדיה אם לא, ואני חוזר על זה, זה אסון, אין לי מילה אחרת”.

כמובן גם בארצות הברית היו בהלם מוחלט וכתבו: “הפתעה עצומה כשהפייבוריטית מודחת, הדחה מדהימה”, והחמיאו ללאורי מרקאנן: “איך הוא ביוטה? אין לו ניסיון בכלל בפלייאוף ה-NBA, זה הרגע הכי גדול שלו, הימם את יוקיץ’ והשיג את ניצחון חייו”.