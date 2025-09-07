יום ראשון, 07.09.2025 שעה 03:51
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
12438-5446טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
11472-5196ליטא2
10492-5186פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
9354-4325יוון1
9333-3965איטליה 2
8401-4015בוסניה3
7386-3675גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
9391-4615צרפת1
8387-4005פולין2
8452-4695סלובניה3
8401-4175ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

"זו רעידת אדמה, טרגדיה מוחלטת, הם התרסקו"

ברחבי העולם הגיבו להפסד המפתיע של סרביה וההדחה לפינלנד בשמינית גמר היורובאסקט: "זה אסון, הפייבוריטית הודחה. מרקאנן הדהים את ניקולה יוקיץ'"

|
ניקולה יוקיץ' לא מאמין (IMAGO)
ניקולה יוקיץ' לא מאמין (IMAGO)

הם היו הפייבוריטים על פי רבים ועל פי דירוג העוצמה בתחילת היורובאסקט, הם גם היו אמורים לקחת את האליפות, אך וסיליה מיציץ’, ניקולה יוקיץ’ ונבחרת סרביה הפסידו 92:86 לפינלנד, הודחו בהפתעה ענקית וסיימו את דרכם בטורניר כבר בשמינית הגמר, מוקדם הרבה יותר מהצפוי.

בתקשורת העולמית היו בהלם מההדחה ורשמו: “רעידת אדמה, פינלנד הדיחה את הפייבוריטית הגדולה”. ב-INFORMER כתבו: “הנבחרת התרסקה והודחה מוקדם”, ב-MONDO הוסיפו: “הנבחרת הפינית הייתה טובה יותר בדרך לסנסציה”.

גם מאמן העבר, ולאדה דורוביץ' ​​​​, היה תוקפני: “זאת טרגדיה. בוגדן בוגדאנוביץ’ אולי היה חסר באמת, אבל שחקן אחד לא יכול לשנות הכל, הייתי בטוח שננצח וטעיתי, אני מתנצל, לא האמנתי שנודח. אמרתי מתחילת הטורניר שאנחנו צריכים לחזור עם מדליה ושזו טרגדיה אם לא, ואני חוזר על זה, זה אסון, אין לי מילה אחרת”.

כמובן גם בארצות הברית היו בהלם מוחלט וכתבו: “הפתעה עצומה כשהפייבוריטית מודחת, הדחה מדהימה”, והחמיאו ללאורי מרקאנן: “איך הוא ביוטה? אין לו ניסיון בכלל בפלייאוף ה-NBA, זה הרגע הכי גדול שלו, הימם את יוקיץ’ והשיג את ניצחון חייו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */