יום ראשון, 07.09.2025 שעה 06:50
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה

הנבחרת תמריא לדברצן, התלבטות לבן שמעון

המאמן שוקל לשנות מערך והבהיר זאת לשחקנים, שגיב יחזקאל בתמונה. ניסיון למנוע פציעות. וגם: צפי הקהל ומזג האוויר. תומר חבז, שליח ONE לדברצן

|
רן בן שמעון באימון (ראובן שוורץ)
רן בן שמעון באימון (ראובן שוורץ)

לאחר שהות של שישה ימים במולדובה, נבחרת ישראל תמריא הבוקר (ראשון) מהבירה קישינב לדברצן, הונגריה, לקראת המשחק החשוב מחר מול נבחרת איטליה. הנבחרת תערוך בערב את האימון המסכם ואת מסיבת העיתונאים.

נכון לרגע זה, הצפי הוא ל-200 אוהדים של הנבחרת, בדומה לכמות שהייתה באצטדיון "זימברו", כאשר מתוכם 50 אוהדים ישתייכו לארגון האולטראס של הנבחרת, שיחלקו דגלונים לקהל. ההערכה היא שבשל הפופולריות של הנבחרת האיטלקית, יגיעו גם למעלה מ-1,000 הונגרים.

אתמול ערכו המחליפים אימון שחרור, כאשר השחקנים שפתחו ערכו אימון שחרור במלון, כשבערב נערכה לשחקנים אסיפה שניתחה את המשחק מול מולדובה ובהמשך נגעה גם ביריבה איטליה. מחר, תיערך לשחקנים אסיפה נוספת.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

בנבחרת גם עושים ככל הניתן כדי לשמור על בריאות השחקנים, בטח לאור העומס: כך לדוגמא, באימון השחרור, רצה הקשר איתן אזולאי להשתתף עם חבריו בבעיטות לשער, כאשר בן שמעון הבהיר לו שלא יעשה זאת, לאחר מנוחה של כמה דקות, כדי לא לגרום לפגיעה אפשרית בשריר.

מבחינת ההרכב, בן שמעון רמז על כך שייתכן שהנבחרת תשחק בקו 5 במשחק מול איטליה, כאשר מי שנמצא בתמונת ההרכב הוא שגיב יחזקאל. כזכור, הנבחרת פתחה במערך התקפי מול המולדבים, ומול האיטלקים בן שמעון צפוי לשחק במערך מעט יותר אחראי.

לאחר מספר ימים שמשיים במיוחד בעיר ההונגרית, דווקא ביום שני, על פי התחזיות, צפוי מעין מהפך במזג האוויר. על פי ההערכות, נכון לרגע זה צפוי להתחיל גשם בעיר בדיוק ביום שני אחה"צ, בשעות שלפני המשחק והוא צפוי להמשיך גם בשעת המשחק.

נבחרת ישראל בהכנות לאיטליה
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */