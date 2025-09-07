הנבחרת תמריא לדברצן, התלבטות לבן שמעון

לאחר שהות של שישה ימים במולדובה, נבחרת ישראל תמריא הבוקר (ראשון) מהבירה קישינב לדברצן, הונגריה, לקראת המשחק החשוב מחר מול נבחרת איטליה. הנבחרת תערוך בערב את האימון המסכם ואת מסיבת העיתונאים.

נכון לרגע זה, הצפי הוא ל-200 אוהדים של הנבחרת, בדומה לכמות שהייתה באצטדיון "זימברו", כאשר מתוכם 50 אוהדים ישתייכו לארגון האולטראס של הנבחרת, שיחלקו דגלונים לקהל. ההערכה היא שבשל הפופולריות של הנבחרת האיטלקית, יגיעו גם למעלה מ-1,000 הונגרים.

אתמול ערכו המחליפים אימון שחרור, כאשר השחקנים שפתחו ערכו אימון שחרור במלון, כשבערב נערכה לשחקנים אסיפה שניתחה את המשחק מול מולדובה ובהמשך נגעה גם ביריבה איטליה. מחר, תיערך לשחקנים אסיפה נוספת.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

בנבחרת גם עושים ככל הניתן כדי לשמור על בריאות השחקנים, בטח לאור העומס: כך לדוגמא, באימון השחרור, רצה הקשר איתן אזולאי להשתתף עם חבריו בבעיטות לשער, כאשר בן שמעון הבהיר לו שלא יעשה זאת, לאחר מנוחה של כמה דקות, כדי לא לגרום לפגיעה אפשרית בשריר.

מבחינת ההרכב, בן שמעון רמז על כך שייתכן שהנבחרת תשחק בקו 5 במשחק מול איטליה, כאשר מי שנמצא בתמונת ההרכב הוא שגיב יחזקאל. כזכור, הנבחרת פתחה במערך התקפי מול המולדבים, ומול האיטלקים בן שמעון צפוי לשחק במערך מעט יותר אחראי.

לאחר מספר ימים שמשיים במיוחד בעיר ההונגרית, דווקא ביום שני, על פי התחזיות, צפוי מעין מהפך במזג האוויר. על פי ההערכות, נכון לרגע זה צפוי להתחיל גשם בעיר בדיוק ביום שני אחה"צ, בשעות שלפני המשחק והוא צפוי להמשיך גם בשעת המשחק.