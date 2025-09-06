יום ראשון, 07.09.2025 שעה 00:04
נערים ג': אילת וכפר שלם ניצחו בצפון

שלוש קבוצות ניצחו הרחק מהבית במסגרת גביע המדינה: בני אילת ניצחה בפנדלים בכרמיאל, הפועל כפר שלם ניצחה בקרית אתא ומכבי הרצליה ניצחה בבאר שבע

|
שחקני בני אילת בתום המשחק (באדיבות הקבוצה)
היום הרביעי של משחקי גביע המדינה בשנתון נערים ג' הגיע לסיומו. שישה משחקים נערכו היום (שבת), אך מחזור הגביע רחוק מסיום ונראה שיגיע לסיומו במהלך חודש אוקטובר. גולת הכותרת של משחקי השבת - הקבוצות שניצחו הרחק מביתן ועליהן הזרקור בכתבה זו.

הפועל כרמיאל 2 - בני אילת 1:1 (4:2 לאחר דו קרב פנדלים)

הקבוצה הדרומית במדינה, שתשחק העונה במחוז דרום, עשתה דרך ארוכה של כ-450 קילומטרים וחזרה עם כל הקופה לעיר שלה אחרי ניצחון דרמטי בפנדלים על קבוצת המשנה של הפועל כרמיאל, שתשחק העונה בליגת צפון. אילת, שהגיע יממה קודם צפונה והתארחה באכסניית נוער בסביבה, גילתה נחישות רבה ובאה על שכרה עם ניצחון מתוק.

שער שכבש עמית בן הרוש (11’) העלה את המארחת ליתרון 0:1, אך שער שכבש עילאי אורפני (49’) קבע 1:1. בדו קרב הפנדלים בלט בהצטיינותו השוער האילתי, דניאל זרד, שהדף שתיים מארבע הבעיטות שנבעטו לשערו, ואפילו כבש את שער הניצחון לזכות קבוצתו. עוד כבשו לאילת: עילאי אורפני, נתנאל אוחיון ואוריאן סובח. כבשו לכרמיאל: מוחמד כיוואן ועמית בן הרוש.

שחקני אילת והמאמן תאמר (תותי) נופי אוכלים באכסניית הנוער (באדיבות הקבוצה)שחקני אילת והמאמן תאמר (תותי) נופי אוכלים באכסניית הנוער (באדיבות הקבוצה)

מכבי קרית אתא - הפועל כפר שלם 2:0

הקבוצה התל אביבית, שתשחק בליגת מרכז, נסעה כ-83 קילומטרים עד לעתלית, שם התארחה אצל מכבי קרית אתא, שתשחק בליגת צפון. שערים שכבשו איתן אסטופיניאן (14’) ויהלי עמר (29’) סללו את דרכה של האורחת לניצחון ולהעפלה לשלב הבא.

שחקני נערים גשחקני נערים ג' של כפר שלם (באדיבות הקבוצה)

מכבי באר שבע - מכבי הרצליה 3:2

מכבי הרצליה נסעה 120 קילומטרים, על מנת להתייצב למשחק החוץ מול קבוצת "צו פיוס" של מכבי באר שבע - משחק בין שתי קבוצות, שישחקו העונה במחוז הדרומי של הליגה הארצית. הרצליה שמטה יתרון פעמיים במשחק: בדקה ה-5 נדב יעקובי העלה את הקבוצה ליתרון 0:1, אך שער שכבש בבעיטת פנדל יהונתן ביטון (19) - קבע שוויון 1:1. בדקה ה-36 אורי ליפשיץ העלה את הרצליה ליתרון 1:2, אך כעבור דקה אחת יהלי חזן איזן את התוצאה וקבע 2:2. בדקה ה-70 ניב נחמיאס כבש את השער שובר השוויון, שקבע את תוצאת המשחק והעלה את הרצליה לשלב הבא.

שחקני נערים גשחקני נערים ג' של מכבי הרצליה (באדיבות הקבוצה)

יתר התוצאות:

הפועל טירת כרמל (מפרץ) - צעירי איכסאל (יזרעאל) 7:0
מ.כ כרמל (מפרץ) - הפועל נוף הגליל (ארצית צפון) 5:0
הפועל הוד השרון צפון (מרכז) - הפועל סכנין (צפון) 2:7

