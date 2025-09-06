0:1 לאוסטריה על קפריסין, אירלנד סחטה תיקו

משחקי מוקדמות מונדיאל 2026 המשיכו הערב (שבת) וסיפקו כדורגל נהדר. אוסטריה גברה 0:1 בביתה על קפריסין, אירלנד סחטה נקודה עם 2:2 דרמטי מול הונגריה, בוסניה הביסה 0:6 את סן מרינו וסרביה ניצחה 0:1 את לטביה בחוץ.

אוסטריה – קפריסין 0:1

רבים ציפו שאוסטריה תטייל במשחקה הביתי מול קפריסין, אך החבורה של ראלף ראנגניק ירקה דם בדרך לשלוש נקודות, שהותירו אותה עם מאזן מושלם אחרי שלושה משחקים ומרחק שלוש נקודות מבוסניה המוליכה, ששיחקה משחק אחד יותר. מרסל סאביצר הכריע את ההתמודדות עם פנדל מדויק בדקה ה-54.

אירלנד – הונגריה 2:2

הונגריה כבר ראתה את עצמה בדרך לניצחון חוץ חשוב ויקר במחזור הראשון בבית שלה מול היריבה העיקרית שלה למקום השני על הנייר. ברנבאס וארגה העלה אותה ליתרון אחרי שתי דקות ורולאנד סלאי הכפיל בדקה ה-15, אך אוון פרגוסון צימק בדקה ה-49, סלאי כובש השער השני ראה כרטיס אדום ישיר והותיר את ההונגרים בעשרה שחקנים, ואדם אידה קבע שוויון דרמטי עם שער בדקה ה-93.

נתן קולינס בטירוף (רויטרס)

סן מרינו – בוסניה 6:0

בסיבוב הראשון בוסניה ניצחה בביתה רק 0:1 את סן מרינו, אך הפעם זו הייתה אופרה אחרת. אלסנדרו גולינוצ’י ראה כרטיס אדום ישיר והותיר את הנבחרת הצנועה בעשרה שחקנים כבר לאחר 16 דקות של כדורגל והבוסנים, שבמקום הראשון בבית חגגו עם שערים של בנג’מין טהירוביץ’ (21’), אדין דז’קו (70’, 72’), סאמד בזדאר (81’), קרים אלג’בגוביץ’ (85’) וניהאד מוג’קיץ’ (90’).

שחקני בוסניה חוגגים (רויטרס)

לטביה – סרביה 1:0

שער בודד של חלוצה של יובנטוס, דושאן ולאחוביץ’, בדקה ה-12, הכריע את ההתמודדות. הסרבים נמצאים במקום השני של הבית עם שבע נקודות בשלושה משחקים, מרחק חמש נקודות מאנגליה הראשונה ושתי נקודות מאלבניה השלישית, כששתיהן עם משחק יותר. הלטבים במקום הרביעי עם ארבע נקודות, גם הם עם משחק אחד יותר מסרביה.