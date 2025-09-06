יום ראשון, 07.09.2025 שעה 00:44
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21אירלנד2
12-21הונגריה3
05-01ארמניה4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
96-114ישראל2
63-73איטליה3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
74-113בלגיה3
35-34קזחסטן4
014-04ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
126-115צ'כיה1
91-133קרואטיה2
65-44מונטנגרו3
35-34איי פארו4
016-24גיברלטר5

0:1 לאוסטריה על קפריסין, אירלנד סחטה תיקו

פנדל של סאביצר העניק לראנגניק ניצחון, שער של אידה בתוספת הזמן השיג לאירים 2:2 מול הונגריה. בוסניה הביסה 0:6 את סן מרינו, 0:1 לסרביה על לטביה

|
מרסל סאביצר ודויד אלאבה חוגגים (רויטרס)
מרסל סאביצר ודויד אלאבה חוגגים (רויטרס)

משחקי מוקדמות מונדיאל 2026 המשיכו הערב (שבת) וסיפקו כדורגל נהדר. אוסטריה גברה 0:1 בביתה על קפריסין, אירלנד סחטה נקודה עם 2:2 דרמטי מול הונגריה, בוסניה הביסה 0:6 את סן מרינו וסרביה ניצחה 0:1 את לטביה בחוץ.

אוסטריה – קפריסין 0:1

רבים ציפו שאוסטריה תטייל במשחקה הביתי מול קפריסין, אך החבורה של ראלף ראנגניק ירקה דם בדרך לשלוש נקודות, שהותירו אותה עם מאזן מושלם אחרי שלושה משחקים ומרחק שלוש נקודות מבוסניה המוליכה, ששיחקה משחק אחד יותר. מרסל סאביצר הכריע את ההתמודדות עם פנדל מדויק בדקה ה-54.

אירלנד – הונגריה 2:2

הונגריה כבר ראתה את עצמה בדרך לניצחון חוץ חשוב ויקר במחזור הראשון בבית שלה מול היריבה העיקרית שלה למקום השני על הנייר. ברנבאס וארגה העלה אותה ליתרון אחרי שתי דקות ורולאנד סלאי הכפיל בדקה ה-15, אך אוון פרגוסון צימק בדקה ה-49, סלאי כובש השער השני ראה כרטיס אדום ישיר והותיר את ההונגרים בעשרה שחקנים, ואדם אידה קבע שוויון דרמטי עם שער בדקה ה-93.

נתן קולינס בטירוף (רויטרס)נתן קולינס בטירוף (רויטרס)

סן מרינו – בוסניה 6:0

בסיבוב הראשון בוסניה ניצחה בביתה רק 0:1 את סן מרינו, אך הפעם זו הייתה אופרה אחרת. אלסנדרו גולינוצ’י ראה כרטיס אדום ישיר והותיר את הנבחרת הצנועה בעשרה שחקנים כבר לאחר 16 דקות של כדורגל והבוסנים, שבמקום הראשון בבית חגגו עם שערים של בנג’מין טהירוביץ’ (21’), אדין דז’קו (70’, 72’), סאמד בזדאר (81’), קרים אלג’בגוביץ’ (85’) וניהאד מוג’קיץ’ (90’). 

שחקני בוסניה חוגגים (רויטרס)שחקני בוסניה חוגגים (רויטרס)

לטביה – סרביה 1:0

שער בודד של חלוצה של יובנטוס, דושאן ולאחוביץ’, בדקה ה-12, הכריע את ההתמודדות. הסרבים נמצאים במקום השני של הבית עם שבע נקודות בשלושה משחקים, מרחק חמש נקודות מאנגליה הראשונה ושתי נקודות מאלבניה השלישית, כששתיהן עם משחק יותר. הלטבים במקום הרביעי עם ארבע נקודות, גם הם עם משחק אחד יותר מסרביה.

דושאן ולאחוביץדושאן ולאחוביץ' חוגג (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
