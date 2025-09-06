"יהיה לי קשה מאוד לחלוף על פני סינר ואלקראס"

נובאק ג׳וקוביץ׳ נתן את כל כולו השנה בטורנירי גראנד סלאם, אך לאכזבתו הגרסה האיכותית אך המתבגרת שלו פשוט לא הספיקה מול שני כוכבי העל של הדור הנוכחי, יאניק סינר וקרלוס אלקראס.

השניים הללו עצרו את גדול הטניסאים בכל הזמנים פעם אחר פעם בשלב חצי הגמר והפכו את חלום המייג׳ור 25 שלו לכמעט בלתי אפשרי. בטורניר הנוכחי בארצות הברית נובאק בכלל לא שיחק רע מול קרלוס שצעיר ממנו ב-16 שנה, אך זה היה רחוק מאוד מלהספיק עם 3:0 מהדהד במערכות.

קצת אחרי שנרגע והוריד דופק, ג׳וקוביץ׳ בן ה-38 התפנה לדבר גם על עתידו ואולי גם רמז על הבאות כשנשאל על עונת המשחקים הבאה.

“2026? מה שבטוח יהיה לי קשה מאוד לחלוף על פני משוכות כמו סינר ואלקראס״, הודה בכנות הסרבי שכבר השיג הכל מהכל בקריירה, כולל את הזהב האולימפי - האחרון שהיה חסר לו.

אז האם בקרוב נולה יתלה את המחבט? ייתכן מאוד שכן? אך לנו עד אז נותר רק ליהנות מכל רגע שלו על המשטח, בתקווה שיהיו כאלה גם בהמשך השנה הנוכחית.