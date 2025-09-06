יום שבת, 06.09.2025 שעה 22:53
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
31-31צפון אירלנד1
30-21סלובקיה2
03-11לוקסמבורג3
02-01גרמניה4
 בית 2 
30-41שווייץ1
12-21סלובניה2
12-21שבדיה3
04-01קוסובו4
 בית 3 
31-51יוון1
10-01דנמרק2
10-01סקוטלנד3
05-11בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
30-31ספרד1
32-31טורקיה2
03-21גיאורגיה3
03-01בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
00-00הונגריה2
00-00אירלנד3
05-01ארמניה4
 בית 7 
71-113הולנד1
73-54פולין2
75-54פינלנד3
34-34ליטא4
212-15מלטה5

ניהל את גמר האלופות: השופט בישראל - איטליה

הנבחרת של בן שמעון תפגוש את האזורי כשסלבקו וינצ'יץ' וישפוט במשחק. בעברו ניהל שני משחקי נבחרת שהסתיימו ב-1:1. תומר חבז, שליח ONE לקישינב

|
סלבקו וינצ'יץ' לצד ויניסיוס בגמר ליגת האלופות (IMAGO)
סלבקו וינצ'יץ' לצד ויניסיוס בגמר ליגת האלופות (IMAGO)

נבחרת ישראל תעלה ביום שני לכר הדשא באצטדיון “הביתי” שבדברצן למשחק מול נבחרת איטליה, כשהחבורה של רן בן שמעון תרצה לצאת לפחות עם נקודה ולשמור על המקום השני בשלב הבתים של מוקדמות המונדיאל.

אלא שרגע לפני, התברר כי האיש שינהל מחרתיים את המשחק הוא השופט הבכיר, הסלובני סלבקו וינצ’יץ’. האחרון, מהשופטים הבכירים באירופה, שפט את גמר ליגת האלופות לפני שנה וחצי בין ריאל מדריד לבורוסיה דורטמונד וגם את גמר הליגה האירופית בין איינטרכט פרנקפורט לריינג’רס, בעונת 2021-2022.

זה יהיה המשחק השלישי בו הסלובני ישפוט את ישראל: המשחק הראשון היה בהאמפדן פארק בסקוטלנד, שם הנבחרת סיימה ב-1:1 בחוץ מול הנבחרת המקומית במשחק הבכורה של ווילי רוטנשטיינר על הקווים. המשחק השני היה ממש לפני שנתיים, ב-9.9, מול רומניה בבוקרשט שגם הוא הסתיים ב-1:1.

סלבקו וינצסלבקו וינצ'יץ' (IMAGO)

בנוסף, הוא שפט גם את מכבי חיפה במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות לפני מספר עונות, אז נוצחה 3:0 ע”י יאנג בויז, כאשר במדי הירוקים שיחק אז שחקן הנבחרת הישראלית כיום, ענאן חלאילי.

את האיטלקים, הוא שפט חמש פעמים, כשהנתון המעודד הוא שכבר שלושה משחקים הם לא ניצחו תחתיו: ביורו 2024 הם הפסידו לספרד 1:0, בליגת האומות הפסידו לצרפת 3:1 ועוד קודם לכן הפסידו שוב לספרד. בעבר, ניצחו תחת הסלובני עם המשרוקית פעמיים את בולגריה ובלגיה.

משחקו האחרון של מי ששופט באופן קבוע בליגת האלופות בדרגים הגבוהים ושפט לאחרונה שני משחקים באליפות העולם למועדונים בארה”ב, היה גומלין שלב הפלייאוף של ליגת האלופות בין בנפיקה לפנרבחצ’ה, אז הרחיק את טאליסקה מפנר באותו משחק שהוביל לפיטוריו של ז’וז’ה מוריניו כמה ימים לאחר מכן.

סלבקו וינצסלבקו וינצ'יץ' שולף את הכרטיס האדום (IMAGO)

סיפור מעניין סביב הסלובני היה כשסעד באחת המסעדות בשוגג, כאשר באותו מקום נעצרו סוחרי סמים והשופט עצמו, למרות שלא היה קשור לאירוע, נלקח לתשאול. לבסוף, הוא שוחרר כמובן.

