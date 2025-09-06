ניהל את גמר האלופות: השופט בישראל - איטליה

נבחרת ישראל תעלה ביום שני לכר הדשא באצטדיון “הביתי” שבדברצן למשחק מול נבחרת איטליה, כשהחבורה של רן בן שמעון תרצה לצאת לפחות עם נקודה ולשמור על המקום השני בשלב הבתים של מוקדמות המונדיאל.

אלא שרגע לפני, התברר כי האיש שינהל מחרתיים את המשחק הוא השופט הבכיר, הסלובני סלבקו וינצ’יץ’. האחרון, מהשופטים הבכירים באירופה, שפט את גמר ליגת האלופות לפני שנה וחצי בין ריאל מדריד לבורוסיה דורטמונד וגם את גמר הליגה האירופית בין איינטרכט פרנקפורט לריינג’רס, בעונת 2021-2022.

זה יהיה המשחק השלישי בו הסלובני ישפוט את ישראל: המשחק הראשון היה בהאמפדן פארק בסקוטלנד, שם הנבחרת סיימה ב-1:1 בחוץ מול הנבחרת המקומית במשחק הבכורה של ווילי רוטנשטיינר על הקווים. המשחק השני היה ממש לפני שנתיים, ב-9.9, מול רומניה בבוקרשט שגם הוא הסתיים ב-1:1.

סלבקו וינצ'יץ' (IMAGO)

בנוסף, הוא שפט גם את מכבי חיפה במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות לפני מספר עונות, אז נוצחה 3:0 ע”י יאנג בויז, כאשר במדי הירוקים שיחק אז שחקן הנבחרת הישראלית כיום, ענאן חלאילי.

את האיטלקים, הוא שפט חמש פעמים, כשהנתון המעודד הוא שכבר שלושה משחקים הם לא ניצחו תחתיו: ביורו 2024 הם הפסידו לספרד 1:0, בליגת האומות הפסידו לצרפת 3:1 ועוד קודם לכן הפסידו שוב לספרד. בעבר, ניצחו תחת הסלובני עם המשרוקית פעמיים את בולגריה ובלגיה.

משחקו האחרון של מי ששופט באופן קבוע בליגת האלופות בדרגים הגבוהים ושפט לאחרונה שני משחקים באליפות העולם למועדונים בארה”ב, היה גומלין שלב הפלייאוף של ליגת האלופות בין בנפיקה לפנרבחצ’ה, אז הרחיק את טאליסקה מפנר באותו משחק שהוביל לפיטוריו של ז’וז’ה מוריניו כמה ימים לאחר מכן.

סלבקו וינצ'יץ' שולף את הכרטיס האדום (IMAGO)

סיפור מעניין סביב הסלובני היה כשסעד באחת המסעדות בשוגג, כאשר באותו מקום נעצרו סוחרי סמים והשופט עצמו, למרות שלא היה קשור לאירוע, נלקח לתשאול. לבסוף, הוא שוחרר כמובן.