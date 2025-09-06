יום שני, 08.09.2025 שעה 22:59
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

הנתון בו רונאלדו עקף את מסי, והשיא שמתקרב

עם הצמד ב-0:5 על ארמניה בפתיחת מוקדמות המונדיאל, הפנומן הפורטוגלי השאיר מאחור את מסי במספר שערי המוקדמות, ובדרך לשבור את השיא. כל המספרים

|
כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו חוגג (IMAGO)

כריסטיאנו רונאלדו ממשיך לשבור שיאים: הכוכב הפורטוגלי כבש צמד ב-0:5 מול ארמניה בפתיחת קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 והעלה את מאזנו ל־140 שערים במדי נבחרת פורטוגל, מספר שהופך אותו למלך השערים הבינלאומי בכל הזמנים.

עבור רונאלדו היו אלה שערים מספר 37 ו־38 במסגרת מוקדמות המונדיאל, נתון שהציב אותו מעל ליאו מסי (36). כעת, רק שחקן אחד כבש יותר ממנו במפעל זה: קרלוס רואיס, חלוץ העבר האגדי של גואטמלה, שכבש 39 שערים במוקדמות אך לא הצליח להוביל את נבחרתו להעפלה לטורניר הגמר.

אגב, זה עם הצמד הזה, רונאלדו מגיע ל-942 שערים בכל הקריירה, כאשר הוא רחוק סה”כ 58 שערים מהמטרה המיוחלת – 1000 שערים בקריירה. החלוקה: 450 בריאל מדריד, 145 במנצ’סטר יונייטד, 101 ביובנטוס, 95 באל נאסר, 5 בספורטינג ליסבון, 140 בנבחרת פורטוגל ועוד 6 בנבחרות הצעירות של הסלסאו. 

עוד שיא על הכוונת

רואיס, שפרש ב־2016, נחשב לסמל הכדורגל הגואטמלי ורשם 133 הופעות ו־68 שערים במדים הלאומיים. אך כעת, בגיל 39, רונאלדו נמצא במרחק שער אחד בלבד מהשוואת שיאו, ולפורטוגל נותרו עוד חמישה משחקים לפחות בקמפיין.

בכושרו הנוכחי, קשה להמר נגד רונאלדו: נראה שהוא בדרכו לשבור גם את השיא הזה, ולהוסיף עוד שורה מפוארת לקריירה הגדולה שלו.

