הנתון בו רונאלדו עקף את מסי, והשיא שמתקרב

כריסטיאנו רונאלדו ממשיך לשבור שיאים: הכוכב הפורטוגלי כבש צמד ב-0:5 מול ארמניה בפתיחת קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 והעלה את מאזנו ל־140 שערים במדי נבחרת פורטוגל, מספר שהופך אותו למלך השערים הבינלאומי בכל הזמנים.

עבור רונאלדו היו אלה שערים מספר 37 ו־38 במסגרת מוקדמות המונדיאל, נתון שהציב אותו מעל ליאו מסי (36). כעת, רק שחקן אחד כבש יותר ממנו במפעל זה: קרלוס רואיס, חלוץ העבר האגדי של גואטמלה, שכבש 39 שערים במוקדמות אך לא הצליח להוביל את נבחרתו להעפלה לטורניר הגמר.

אגב, זה עם הצמד הזה, רונאלדו מגיע ל-942 שערים בכל הקריירה, כאשר הוא רחוק סה”כ 58 שערים מהמטרה המיוחלת – 1000 שערים בקריירה. החלוקה: 450 בריאל מדריד, 145 במנצ’סטר יונייטד, 101 ביובנטוס, 95 באל נאסר, 5 בספורטינג ליסבון, 140 בנבחרת פורטוגל ועוד 6 בנבחרות הצעירות של הסלסאו.

עוד שיא על הכוונת

רואיס, שפרש ב־2016, נחשב לסמל הכדורגל הגואטמלי ורשם 133 הופעות ו־68 שערים במדים הלאומיים. אך כעת, בגיל 39, רונאלדו נמצא במרחק שער אחד בלבד מהשוואת שיאו, ולפורטוגל נותרו עוד חמישה משחקים לפחות בקמפיין.

בכושרו הנוכחי, קשה להמר נגד רונאלדו: נראה שהוא בדרכו לשבור גם את השיא הזה, ולהוסיף עוד שורה מפוארת לקריירה הגדולה שלו.