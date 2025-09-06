יום שבת, 06.09.2025 שעה 21:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

סוף לסאגה: מור בוסקילה רשמית בהפועל ת"א

אחרי שכבר יצא למחנה של ברדה ובבוררות נקבע שהוא שייך וחוזר לר"ג, כעת העולה החדשה הכריזה על סיכום עם האורדונים. השחקן יחזור לאימונים כבר מחר

|
מור בוסקילה (באדיבות הפועל ת
מור בוסקילה (באדיבות הפועל ת"א)

סוף לסאגה. אחרי שמור בוסקילה כבר החל להתאמן עם הפועל תל אביב, יצא עם המועדון למחנה האימונים ואף שותף במשחק הכנה, בסופו של דבר נקבע שהשחקן שייך לרמת גן ושהוא חייב לחזור אל הקבוצה מהלאומית. לבסוף, זה הגיע למצב ששני הצדדים צריכים להגיע להסכם, והדבר קרה היום (שבת) באופן רשמי.

הפועל תל אביב הכריזה רשמית שהמועדון הגיע לסיכום עם הפועל רמת גן על העברתו של מור בוסקילה, ואף האדומים רשמו שהשחקן המוכשר ישוב לאימונים של אליניב ברדה כבר החל ממחר. בנוסף, בהפועל כתבו: “אנו מודים לראש עיריית גבעתיים, מר רן קוניק, על הסיוע בהגעה לעמק השווה וליישור ההורים בין שני המועדונים”.

כזכור, לאחר שהפועל תל אביב כבר הודיעה על החתמת השחקן ללא הסכמת רמת גן, הצדדים הלכו למוסד לבוררות שקבע כי השחקן לא יכול להירשם בהפועל תל אביב. לאחרונה התנהל מו”מ בין רמת גן למ.ס אשדוד לגבי השחקן, אך לאחר שהוא הבהיר להם את רצונו לשחק רק בהפועל תל אביב, במועדון מעיר הנמל הודיעו כי הם יורדים מהעסקה.

מור בוסקילה במדי הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)מור בוסקילה במדי הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)

גורם בהפועל תל אביב אמר אחרי הסגירה מול הפועל רמת גן: "זה יכול היה להסתיים מוקדם יותר. בסוף הבחירה של מור בוסקילה הייתה מעל הכל, שמחים שזה מאחורינו ונוכל ליהנות ממנו". כעת, הסגל של ברדה קיבל עוד תוספת חשובה מבחינתו, אחרי לא מעט צירופים ושחרורים בקיץ הזה, והפנים של המועדון כבר למשחק הבא בליגה נגד בית”ר ירושלים.

החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */