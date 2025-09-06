סוף לסאגה: מור בוסקילה רשמית בהפועל ת"א

סוף לסאגה. אחרי שמור בוסקילה כבר החל להתאמן עם הפועל תל אביב, יצא עם המועדון למחנה האימונים ואף שותף במשחק הכנה, בסופו של דבר נקבע שהשחקן שייך לרמת גן ושהוא חייב לחזור אל הקבוצה מהלאומית. לבסוף, זה הגיע למצב ששני הצדדים צריכים להגיע להסכם, והדבר קרה היום (שבת) באופן רשמי.

הפועל תל אביב הכריזה רשמית שהמועדון הגיע לסיכום עם הפועל רמת גן על העברתו של מור בוסקילה, ואף האדומים רשמו שהשחקן המוכשר ישוב לאימונים של אליניב ברדה כבר החל ממחר. בנוסף, בהפועל כתבו: “אנו מודים לראש עיריית גבעתיים, מר רן קוניק, על הסיוע בהגעה לעמק השווה וליישור ההורים בין שני המועדונים”.

כזכור, לאחר שהפועל תל אביב כבר הודיעה על החתמת השחקן ללא הסכמת רמת גן, הצדדים הלכו למוסד לבוררות שקבע כי השחקן לא יכול להירשם בהפועל תל אביב. לאחרונה התנהל מו”מ בין רמת גן למ.ס אשדוד לגבי השחקן, אך לאחר שהוא הבהיר להם את רצונו לשחק רק בהפועל תל אביב, במועדון מעיר הנמל הודיעו כי הם יורדים מהעסקה.

מור בוסקילה במדי הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)

גורם בהפועל תל אביב אמר אחרי הסגירה מול הפועל רמת גן: "זה יכול היה להסתיים מוקדם יותר. בסוף הבחירה של מור בוסקילה הייתה מעל הכל, שמחים שזה מאחורינו ונוכל ליהנות ממנו". כעת, הסגל של ברדה קיבל עוד תוספת חשובה מבחינתו, אחרי לא מעט צירופים ושחרורים בקיץ הזה, והפנים של המועדון כבר למשחק הבא בליגה נגד בית”ר ירושלים.