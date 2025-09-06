שבוע שלישי ברציפות: הפועל באר שבע בפסגה

בעוד הנוער ונערים א' – על בפגרת נבחרות, הרי ששחקני שנתון 2010 ממשיכים לשחק כדורגל. כבר אתמול (שישי) החל לו המחזור השלישית בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשנתון הצעיר.

הפועל באר שבע מושלמת שבוע נוסף. בני יהודה ניצחה 1:2 את הפועל תל אביב בדרבי הקטן. הפועל ירושלים נהנתה מ-0:6 על הפועל קריית שמונה והשיגה לה נקודה שישית העונה. הפועל ראשון לציון והפועל רמץ גן נפרדו ב-2:2. הפועל פתח תקווה ומ.ס. אשדוד נפרדו ב-1:1.

הפועל באר שבע – הפועל חדרה 0:1

שחקניו של בר הרוש ממשיכים להיות מושלמים שבוע שלישי ברציפות. הפעם, 0:1 קטן משער של אופיר בלזר, הבאר שבעי הצעיר, שהעניק את הנקודה התשיעית לעונה זו. היות והמשחק בין מכבי נתניה למכבי תל אביב טרם נקבע – הרי שהפועל באר שבע היא הקבוצה היחידה בליגה(!) לה תשע נקודות וכרגע ניצבת היא במקום הראשון לבדה. הפועל חדרה עם שלושה הפסדים רצופים וללא שער זכות עד כה.

אופיר בלזר (צילום יוסי איטח וואלה שבע)

הפועל ירושלים – הפועל קריית שמונה 0:6

הפסד ליגה ראשון העונה לשחקניו הצעירים של אילן עזריה. אחרי ניצחון ותוצאת תיקו, הגיעה הפועל ירושלים, יחד עם בר כהן, ועשה סדר במגרשה הביתי, אבו גוש. בתוך 34 דקות זה כבר היה 0:3 משערים של ראד קומבר, איתי צמח וערן אייל. במחצית השנייה, השלימו החגיגה, יהונתן ג'מו, אוראל קוזוחין ויפת דאויד. אורי לאקוי ראה אדום בדקה ה-77 והשאיר את הירושלמים ב-10 שחקנים.

הפועל ראשון לציון – הפועל רמת גן 2:2

משחק מסחרר היה לנו היום בסופרלנד ראשון לציון. בתוך תשע דקות משחק, איתמר לוי קבע 0:1 להפועל רמת גן. בדקות ה-30 וה-32 המקומיים הפכו התוצאה בזכות צמד שערים של יאיר שברו, שמככב במועדון מזה שלוש עונות רצופות. במחצית השנייה, איתמר לוי השלים צמד משלו, כשהבקיע מהנקודה הלבנה מול עידן אלקין. רמת גן טרם ניצחה העונה בליגה, ראשון ציון עם ניצחון, תיקו והפסד.

שחקני ראשון לציון ורמת גן (באדיבות המדיה של הפועל ראשון לציון)

הפועל תל אביב – בני יהודה ת"א 2:1

הקבוצה של אביב ריין הפתיעה את כולם הערב, כשמנגד הקבוצה של אופיר אמסטרדמר לא הצליחה להתאושש מההפסד 2:1 למכבי תל אביב. שער של דניאל סידון, שהגיע ממחלקת הנוער של הפועל רמת גן, לא הספיק לה. הכתומים, משכונת התקווה, קבוצתו של אביב ריין, טרם הפסידו העונה וכבר עם ניצחון שני ברציפות מבחינתם, בזכות צמד שערים של מוסא מוסראתי, שגדל ברמלה.

הפועל פתח תקווה – מ.ס. אשדוד 1:1

הכחולים מפתח תקווה קיוו להשיגכ ניצחון שני העונה בזכות שער של אלון קינדלר, שעלה מהספסל של גיא רוזנצוויג, אלא שבמחצית השנייה אשדוד התעשתה והשיגה העונה נקודה ראשונה מבחינתה, אחרי שני הפסדים רצופים, בזכות שער של יוסף רפאלוב. אגב, קינדלר גדל במחלקת הנוער הצפונית, מרכז קהילתי גולן קצרין, במשך שנתיים, משם עבר למכבי פתח תקווה והעונה שחקנה של הפועל. הדר ישראל ראה צהוב שני בצד האשדודי וקיבל אדום בדקה ה-85.

שאר משחקי המחזור:

בית"ר ירושלים – הפועל רעננה (07/09, בית וגן תחתון 1 ירושלים, 19:30).

מ.כ. נהלל יזרעאל – מכבי פתח תקווה (07/09, נהלל, 20:00).

הפועל ניר רמת השרון – מכבי חיפה (09/09, הסינתטי רמת השרון, 19:30).

מכבי נתניה – מכבי תל אביב (16/09, טרם נקבעו מיקום ושעה).