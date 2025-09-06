מכבי פ"ת עם 3 ניצחונות ו-0 ספיגות עד כה

הליגה הבכירה בשנתון 2011 ממשיכה לספק את הסחורה. אתמול (שישי) החל המחזור השלישי בליגת נערים ג' – על, כאשר מכבי תל אביב ניצחה 1:4 את הפועל קריית שמונה. היום (שבת) התקיימו מרבית משחקי המחזור, בהם מכבי פתח תקווה ניצחה 0:4 את בני סכנין, הפועל כפר סבא ניצחה 1:3 את בית"ר ירושלים, נתניה הנחילה הפסד שני העונה למכבי חיפה, חדרה ניצחה 1:2 את רעננה והפועל תל אביב ניצחה 0:3 את הפועל ירושלים.

מכבי תל אביב – הפועל קריית שמונה 1:4

ניצחון שלישי ברציפות לשחקניו של עידן ביטון, שעושה איתם עבודה שקטה וטובה עד כה. קריית שמונה עלתה ליתרון 0:1 משער של איתי בן טל, אך מכבי תל אביב חזרה מהר עם שער של עומר דכה ל-1:1 במחצית הראשונה. במחצית השנייה התל אביבים השתלטו על המשחק והשלימו עם שלושה שערים נוספים של יהלי נסים, אסף להב ורון לוינסון ל-1:4.

הפועל חדרה – הפועל רעננה 1:2

ניצחון ליגה ראשון לחדרה העונה, בעוד רעננה רושמת הפסד ליגה ראשון. שחקניו של עידו ג'אן רצו יותר והשאירו את הנקודות בבית בזכות שערים של אביאם גטה ועומר סעת, שקבעו ניצחון בדקה האחרונה. חדרה נשארת עם מאזן שלילי של 8:4, בעוד איתי פוקס צימק לרעננה, שעדיין ללא ניצחון בשלושה משחקים.

הפועל חדרה נערים ג' (באדיבות המועדון)

בני סכנין – מכבי פתח תקווה 4:0

הקבוצה היחידה בליגה שטרם מצאה את הרשת מול הקבוצה היחידה שטרם ספגה שער. הקבוצה של ירין תלמיד חזרה מסכנין עם ניצחון שלישי ברציפות בזכות שערים של אורי אליאסי, אליאב אוליאל, אדר נוני ואביב גולן. אליאסי, כוכב העונה הקודמת בראשון לציון, עושה זאת הפעם בפתח תקווה. מאזן שערים חיובי של פתח תקווה עומד על 0:12, בעוד בני סכנין שוהה בתחתית ללא שער זכות.

הפועל תל אביב – הפועל ירושלים 0:3

רני מגל, ירדן קינן (לפי השופט, ירדן אלקבץ, יקיר אבן חן הבקיע שער עצמי) ועמית רצון העניקו לאדומים ממתחם וולפסון ניצחון לשחקניו של אסף גרנשטיין. זהו ניצחון שני העונה לאדומים מתל אביב לצד הפסד אחד. הירושלמים, לעומת זאת, לאחר שני ניצחונות, רושמים הפסד ראשון בליגה. גרנשטיין ימשיך לאמן עד שאיתי עוזרי ישלים שעות אימון חסרות ויחזור ליציע.

הפועל תל אביב נערים ג' (באדיבות המועדון)

מ.כ נוה יוסף – מ.ס. אשדוד 1:1

חלוקת נקודות. האשדודים של ז'אק צבניה חוזרים הביתה מהצפון עם נקודה יקרה להמשך הדרך, לאחר ניצחון 0:1 על בני סכנין במחזור הקודם והפסד ליהלומים מנתניה במחזור הראשון. עמית פרץ וחניכיו עומדים על ארבע נקודות כעולה חדשה לליגה הבכירה. אורי מנדייק הבקיע עבור הקבוצה מעיר הנמל ואיוון ג'ריס הבקיע למקומיים. שתי הקבוצות עם ארבע נקודות כל אחת.

בית"ר ירושלים – הפועל כפר סבא 3:1

שחקניו של תומר קורן היו עדיפים בבית וגן וניצחו את הירושלמים בזכות שערים של אריאל בן שטרית, עידו דוד ועידו דניאלי. עידו דוד הגיע לכפר סבא ממחלקת הנוער של מכבי הרצליה ועידו דניאלי ממחלקת הנוער של הפועל תל אביב. כפר סבא נותרה בעשרה שחקנים מהדקה ה-73 בעקבות אדום לאלי קפלנסקי. מיכאל מזרחי צימק למקומיים, שגדל במחלקת הנוער של הפועל ירושלים. חניכיו של משה מור עם ארבע נקודות והפסד ליגה ראשון.

הפועל כפר סבא נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל ראשון לציון – הפועל פתח תקווה 1:1

מחצית אחת ודי. הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות, כשבדקה ה-27 ראשון לציון עלתה ליתרון משער של בן שושן, בעוד בדקה ה-35 אייל ברק הישווה. הכחולים של משה אשכנזי שיחקו מהדקה ה-19 בעשרה שחקנים בעקבות כרטיס אדום למוחמד אבו פאני. הכחולים טרם הפסידו העונה, בעוד ראשון לציון טרם ניצחה.

המשחק של הפועל באר שבע מול בני יהודה ת"א יתקיים מחר (07/09, וסרמיל 1 באר שבע, 18:45).