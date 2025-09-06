יום שבת, 06.09.2025 שעה 22:12
 בית 1 
12438-5446טורקיה1
9368-4345סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
12423-6146גרמניה1
11472-5196ליטא2
8406-4265פינלנד3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
9354-4325יוון1
9333-3965איטליה 2
8401-4015בוסניה3
7386-3675גאורגיה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
9391-4615צרפת1
8387-4005פולין2
8452-4695סלובניה3
8401-4175ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

ספאנוליס: התוכנית היא נגד ישראל, לא רק אבדיה

מאמן יוון לקראת השמינית מול ישראל מחר ב-21:45: "זה 50-50, אין פייבוריטית". אח של יאניס: "הלחץ עלינו? לא". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
ואסיליס סאפנוליס (IMAGO)
ואסיליס סאפנוליס (IMAGO)

רגע האמת של נבחרת ישראל יגיע מחר (ראשון, 21:45). אחרי שעמדו במשימה והעפילו לשמינית הגמר, חניכיו של אריאל בית הלחמי ינסו לרשום הישג מדהים ולעלות גם לרבע הגמר של אליפות אירופה, ובכך לחולל הפתעה גדולה מול יוון של יאניס אנטטקומפו. המנצחת במפגש תפגוש את ליטא, שגברה על לטביה בשמינית הגמר בין השתיים.

בינתיים, מאמן יוון ואגדת המדינה ואסיליס ספאנוליס, שיתף ודווקא נשאל לגבי מה הכדורסל האירופי יכול לקחת מה-NBA: “אנחנו יכולים לשחק עם יותר פוזשנים, יותר קצב, אבל אי אפשר להשאיר את הטקטיקה של הכדורסל האירופי מאחור. אנחנו רוצים לשחק חכם, לא שב-NBA לא משחקים חכם, אבל לפעמים אין לנו את היכולות האתלטיות ואנחנו הולכים לכיוון קצת אחר.

לגבי המשחק נגד ישראל אמר: “אנחנו רוצים מחר לשלוט בקצב, בריבאונד, לעצור את המתפרצות. אין פייבוריטית, זה משחק של 50-50, ככה זה נוקאאוט, אנחנו מוכנים לשחק במשחק כזה. אכפת לנו רק מהמשחק נגד ישראל, דני אבדיה? הוא שחקן נהדר, הוא ביצע קפיצה גדולה בשנה האחרונה, יש לנו תוכנית נגד ישראל, לא נגד דני אבדיה”.

ואסיליס ספאנוליס (IMAGO)ואסיליס ספאנוליס (IMAGO)

מי שעוד דיבר הוא אח של יאניס אנטטקומפו, קוסטאס, דיבר ונשאל על כך שבישראל אמרו שהלחץ על יוון: “אני הייתי אומר שאין לחץ, נצא ונשחק כדורסל, אנחנו עושים משהו שאנחנו עושים מאז שאנחנו ילדים ואנחנו אוהבים. יהיה משחק טוב ונבוא מרוכזים. ישראל נבחרת מצוינת במתפרצות, צריכים להגביל את זה, יש להם גם שחקן מצוין בדמות אבדיה ונצטרך לעצור אותו”.

היווני נשאל גם על המפגש בין אבדיה ליאניס ועל המפגש שלו בצבע עם רומן סורקין: “יהיה מאצ’אפ טוב בין יאניס לאבדיה, כששחקנים עולים נגד יאניס הם רוצים להראות את הרמה הגבוהה ביותר שלהם, אני מקווה שיאניס ירשום משחק טוב. סורקין? הוא שחקן מצוין, מנוסה ביורוליג וקשוח, אנחנו מוכנים לו, נשחק הכי חזק שאנחנו יכולים”.

קוסטאס אנטטקומפו (IMAGO)קוסטאס אנטטקומפו (IMAGO)
