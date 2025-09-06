ספאנוליס: התוכנית היא נגד ישראל, לא רק אבדיה

רגע האמת של נבחרת ישראל יגיע מחר (ראשון, 21:45). אחרי שעמדו במשימה והעפילו לשמינית הגמר, חניכיו של אריאל בית הלחמי ינסו לרשום הישג מדהים ולעלות גם לרבע הגמר של אליפות אירופה, ובכך לחולל הפתעה גדולה מול יוון של יאניס אנטטקומפו. המנצחת במפגש תפגוש את ליטא, שגברה על לטביה בשמינית הגמר בין השתיים.

בינתיים, מאמן יוון ואגדת המדינה ואסיליס ספאנוליס, שיתף ודווקא נשאל לגבי מה הכדורסל האירופי יכול לקחת מה-NBA: “אנחנו יכולים לשחק עם יותר פוזשנים, יותר קצב, אבל אי אפשר להשאיר את הטקטיקה של הכדורסל האירופי מאחור. אנחנו רוצים לשחק חכם, לא שב-NBA לא משחקים חכם, אבל לפעמים אין לנו את היכולות האתלטיות ואנחנו הולכים לכיוון קצת אחר.

לגבי המשחק נגד ישראל אמר: “אנחנו רוצים מחר לשלוט בקצב, בריבאונד, לעצור את המתפרצות. אין פייבוריטית, זה משחק של 50-50, ככה זה נוקאאוט, אנחנו מוכנים לשחק במשחק כזה. אכפת לנו רק מהמשחק נגד ישראל, דני אבדיה? הוא שחקן נהדר, הוא ביצע קפיצה גדולה בשנה האחרונה, יש לנו תוכנית נגד ישראל, לא נגד דני אבדיה”.

ואסיליס ספאנוליס (IMAGO)

מי שעוד דיבר הוא אח של יאניס אנטטקומפו, קוסטאס, דיבר ונשאל על כך שבישראל אמרו שהלחץ על יוון: “אני הייתי אומר שאין לחץ, נצא ונשחק כדורסל, אנחנו עושים משהו שאנחנו עושים מאז שאנחנו ילדים ואנחנו אוהבים. יהיה משחק טוב ונבוא מרוכזים. ישראל נבחרת מצוינת במתפרצות, צריכים להגביל את זה, יש להם גם שחקן מצוין בדמות אבדיה ונצטרך לעצור אותו”.

היווני נשאל גם על המפגש בין אבדיה ליאניס ועל המפגש שלו בצבע עם רומן סורקין: “יהיה מאצ’אפ טוב בין יאניס לאבדיה, כששחקנים עולים נגד יאניס הם רוצים להראות את הרמה הגבוהה ביותר שלהם, אני מקווה שיאניס ירשום משחק טוב. סורקין? הוא שחקן מצוין, מנוסה ביורוליג וקשוח, אנחנו מוכנים לו, נשחק הכי חזק שאנחנו יכולים”.