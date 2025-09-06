נערים א': דרמטי בת"א, מהפכים בקרית ים

היום (שבת) נערך יום המשחקים השלישי במסגרת סיבוב א' של גביע המדינה לשנתון נערים א'. חמישה משחקים התקיימו, אחד מהם הסתיים בהארכה ושלושה בזמן משחק רגיל. בשני הימים הקרובים יתקיימו מרבית המשחקים, אך סיבוב א' יינעל רק לאחר השלמת המשחק בין הפועל דלית אל כרמל למ.כ נהלל יזרעאל, שמתוכנן לשמיני באוקטובר.

שמשון "פטזל" ת"א - הכח עמידר ר"ג 0:1

השמשונים, שזכו בעונה שעברה באליפות דרמטית של ליגת מרכז בשנתון נערים ב' תחת הדרכתו של אייל וקראט, החלו את העונה עם ניצחון מתוק על הסגולים - שעברו עונה שקטה במרכז טבלת ארצית דרום.

למרות שבדקה ה-54 נאלצה לשחק בעשרה שחקנים, בשל הרחקתו בכרטיס צהוב שני של תומר גרינגרוז, שמשון שמרה על היתרון וזכתה בניצחון דרמטי 0:1, בזכות שער שהבקיע בתוספת הזמן איתי לאור, שעלה כמחליף 20 דקות קודם לכן. ניצחון מתוק והעפלה לשלב הבא לקבוצה המודרכת על ידי רועי אמיד.

שמשון ת"א חוגגים (שמשון פזטל ת"א)

מ.ס קרית ים - מכבי כפר סבא 2:4

הקבוצה הצפונית, שבנתה סגל איכותי מאוד במטרה לזכות באליפות מחוז צפון ולהעפיל לליגה הארצית, אירחה את מכבי כפר סבא, ששואפת להיאבק על אליפות מחוז השרון ולהעפיל לליגה הארצית.

שער שכבש שליו מנטל העלה את המארחים ליתרון 0:1 בדקה ה-18, אך במחצית השנייה הצליחה האורחת מהשרון לחולל מהפך בזכות שערים שכבשו דניאל פנחס (43) ודניאל צידנר (73). היתרון של כפר סבא החזיק מעמד שלוש דקות, עד שבן אל שרפרז, שעלה שתי דקות קודם לכן לשדה המשחק, כבש שער שוויון 2:2, שכעבור כ-18 דקות הסתבר כשער שכפה הארכה, במהלכה צמד שערים שכבש יאן פסנקו חולל מהפך נוסף וסלל את דרכה של קרית ים לניצחון 2:4 ולהעפלה לשלב הבא.

יתר התוצאות:

עירוני נשר (ארצית צפון) - מ.ס רובי שפירא חיפה (יזרעאל) 0:10

כבשו לנשר: סולטן ח'יר אל דין, ניתאי פוני ודניאל אסולין - צמד כ"א, אחמד זערורה, איתי גל, אמיר מוסלח וינאי אדלר.

הפועל חיפה (ארצית צפון) - מכבי אחי נצרת (יזרעאל) 2:6

כבשו לחיפה: הוד בוזגלו - צמד, יהלי ויזמן, מייקל סוקולוב, עידן טיוב, ראם שיין.

כבשו לאחי נצרת: וואיל סחניני, יונס עלי סאלח.

מ.כ כרמל חיפה (יזרעאל) - בני אעבלין (ארצית צפון) 3:0

כבשו לזכות אעבלין: מוחמד סובח - צמד, מג'ד דיאב.