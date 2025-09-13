חופשי זה לגמרי לבד: הכוכבים שבלי חוזה ופנויים

חלון ההעברות ברוב הליגות הגדולות באירופה תם לו, אבל זה ממש לא אומר שאי אפשר עדיין להתחזק ולהמשיך לעבות את הסגל. בזמן שלא מעט שחקנים עברו קבוצות וחתמו על חוזים, יש כאלו שנותרו ללא חוזה וללא אף קבוצה, ועדיין נמצאים על המדף, ואנחנו ב-ONE ריכזנו את מיטב השחקנים שפנויים לחתום אצל מי שתרצה אותן, ואצל מי שהם ירצו לחתום אצלן.

טקהירו טומיאסו (26) – מגן ימני

היפני שוחרר מארסנל אחרי תקופה רוויית פציעות, בה נעדר מ-101 משחקים בארבע עונות. הופעתו האחרונה הייתה באוקטובר 2024, והוא צפוי לחזור לכשירות מלאה באוקטובר הקרוב.

טקהירו טומיאסו חוגג (רויטרס)

ג’וש בראונהיל (28) – קשר

הקשר האנגלי, ששיחק בעונה החולפת בברנלי בליגת המשנה, כבש 18 שערים ובישל שישה נוספים. עם תג מחיר מוערך של 14 מיליון אירו, הוא אחד השמות הכי מפתיעים שעדיין פנויים.

סרחיו רגילון (28) – מגן שמאלי

המוצר של מחלקת הנוער של ריאל מדריד סיים את חוזהו בטוטנהאם, לאחר חמש עונות שכללו שלוש השאלות (אתלטיקו, מנצ’סטר יונייטד, ברנטפורד). עונתו האחרונה הבולטת הייתה ב-2021/22.

סרחיו רגילון (רויטרס)

חכים זייש (31) – קיצוני ימני

המרוקאי שזכה בצ'מפיונס עם צ’לסי וסייע לנבחרתו להגיע לחצי גמר המונדיאל ב-2022, שוחרר מאל-דוחייל הקטארית. יכול להוות תוספת מעניינת לקבוצות שיחפשו ניסיון ואיכות. כזכור, בשנים האחרונות הביע לא פעם את דעתו השלילית על ישראל.

חכים זייש (רויטרס)

ריק קארסדורפ (30) – מגן ימני

המגן ההולנדי סיים קדנציה לא יציבה ברומא, אך מגיע עם רזומה שכולל שתי אליפויות הולנד וזכייה בקונפרנס ליג. שיאו היה לפני כעשור כשבישל 10 שערים בעונת פריצה בפיינורד.

פאקו אלקאסר (31) – חלוץ

אמנם שיחק בשנים האחרונות בליגה באיחוד האמירויות, אך הקריירה האירופית שלו כללה תחנות כמו ברצלונה, דורטמונד ו-ויאריאל. בין התארים: אליפות ספרד עם בארסה וליגה אירופית עם הצוללת הצהובה.

פאקו אלקאסר (La Liga)

אלכס אוקסלייד-צ’מברלין (32) – קשר

אקס ליברפול וארסנל סיים את חוזהו בבשיקטאש הטורקית. עם זכיות בליגת האלופות ובליגה האנגלית, מדובר בשחקן בעל ניסיון עשיר, שעדיין יכול לתרום רבות.

חואן ברנאט (32) – מגן שמאלי

אחרי שנים בבאיירן ופאריס, שיחק לאחרונה בוויאריאל, חטאפה ובנפיקה, אך סבל מפציעות רבות. בעל רזומה מרשים של ארבע אליפויות בגרמניה וארבע בצרפת, וגם הופעות בנבחרת ספרד.

ברנאט כובש (רויטרס)

מיראלם פיאניץ’ (35) – קשר

הקשר הבוסני, שסיים עונה חזקה ב-CSKA מוסקבה, שיחק בעבר ביובנטוס (4 אליפויות), ברצלונה, רומא וליון. שחקן בעל ניסיון עצום במרכז השדה, ומנהיגות מוכחת.