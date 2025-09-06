בדקה האחרונה: 0:1 לנתניה על חיפה בנערים ג'

קבוצת נערים ג’ של מכבי נתניה משלימה ניצחון גדול בדקות הסיום, 0:1 על מכבי חיפה. היהלומים ששלטו בכדור לאורך רוב המשחק, כבשו את שער הניצחון בדקה האחרונה. מנגד, הירוקים מהכרמל שקיבלו כרטיס אדום, ממשיכים לאבד נקודות כשהם סופרים משחק שלישי ללא ניצחון מתחילת העונה.

המשחק נפתח עם הזדמנות דווקא של הירוקים, בדקה העשירית יוגב אוחיון הרים כדור לרחבה לאחר דריבל מוצלח, ליאם כיאל (בנו של חמודי כיאל), השתלט על הכדור ובעט מעל הרשת.

מכבי נתניה המשיכה לשלוט בקצב המשחק, אך ההזדמנויות המסוכנות היו דווקא של שחקני חיפה. בדקה ה-28 אופיר הראל הגביה כדור מדויק בבעיטה חופשית, שמצא ראש ירוק ברחבה. הכדור ננגח אל הרשת אך השער נפסל בטענת נבדל.

ליאם כיאל המשיך להיות השחקן המסוכן על המגרש מבחינת הירוקים, כשהזדמנות נוספת שלו בדקה ה-32 הסתיימה מעל המסגרת.

לאחר מחצית ראשונה פחות מסוכנת מצד שתי הקבוצות, המחצית השנייה נפתחה בסערה. 3 דקות לתוך החצי השני, ליאם כיאל נכנס בעוצמה ועם רגל גבוהה, ביוסף עוודי במרכז השדה. החלוץ הצעיר קיבל כרטיס אדום והותיר את הירוקים בעשרה שחקנים.

עם היתרון המספרי המומנטום שינה צד והשליטה עברה לרגליים הצהובות. מכבי חיפה כמעט שלא התקרבה אל השער של רון כודדה. כשמהעבר השני דביר בן שלוש, ליעד שרם ואיתי מטיאס הוסיפו לאיים על השער הירוק, אך מחוץ בבעיטות לא מדויקות.

דקה לפני הכניסה לתוספת הזמן, איתי מטיאס המסוכן ביותר על המגרש, מאז עלה במחצית, הגיע לכדור גובה שהוגבהה לרחבה ונגח נגיחה מדויקת אל הרשת, שער בכורה העונה – 1-0 צהוב. הירוקים, שנעלמו מאז הכרטיס האדום, עדיין מחפשים ניצחון ראשון העונה, לאחר תוצאת תיקו ו-2 הפסדים.

