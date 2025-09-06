יום שבת, 06.09.2025 שעה 20:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

בדקה האחרונה: 0:1 לנתניה על חיפה בנערים ג'

אחרי שכיעל השאיר את הירוקים בעשרה שחקנים, היהלומים השתלטו על המשחק ועל סף הסיום, נהנו משער ניצחון של איתי מטיאס. הקבוצה מהכרמל ללא ניצחון

|
שחקני נערים ג' של מכבי נתניה חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני נערים ג' של מכבי נתניה חוגגים (חגי מיכאלי)

קבוצת נערים ג’ של מכבי נתניה משלימה ניצחון גדול בדקות הסיום, 0:1 על מכבי חיפה. היהלומים ששלטו בכדור לאורך רוב המשחק, כבשו את שער הניצחון בדקה האחרונה. מנגד, הירוקים מהכרמל שקיבלו כרטיס אדום, ממשיכים לאבד נקודות כשהם סופרים משחק שלישי ללא ניצחון מתחילת העונה. 

המשחק נפתח עם הזדמנות דווקא של הירוקים, בדקה העשירית יוגב אוחיון הרים כדור לרחבה לאחר דריבל מוצלח, ליאם כיאל (בנו של חמודי כיאל), השתלט על הכדור ובעט מעל הרשת. 

מכבי נתניה המשיכה לשלוט בקצב המשחק, אך ההזדמנויות המסוכנות היו דווקא של שחקני חיפה. בדקה ה-28 אופיר הראל הגביה כדור מדויק בבעיטה חופשית, שמצא ראש ירוק ברחבה. הכדור ננגח אל הרשת אך השער נפסל בטענת נבדל.

נערים גנערים ג' של מכבי חיפה נגד מכבי נתניה (חגי מיכאלי)
שחקני נערים גשחקני נערים ג' של מכבי נתניה (חגי מיכאלי)
שחקני נערים גשחקני נערים ג' של מכבי חיפה (חגי מיכאלי)

ליאם כיאל המשיך להיות השחקן המסוכן על המגרש מבחינת הירוקים, כשהזדמנות נוספת שלו בדקה ה-32 הסתיימה מעל המסגרת. 

לאחר מחצית ראשונה פחות מסוכנת מצד שתי הקבוצות, המחצית השנייה נפתחה בסערה. 3 דקות לתוך החצי השני, ליאם כיאל נכנס בעוצמה ועם רגל גבוהה, ביוסף עוודי במרכז השדה. החלוץ הצעיר קיבל כרטיס אדום והותיר את הירוקים בעשרה שחקנים. 

נערים גנערים ג' של מכבי חיפה נגד מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

עם היתרון המספרי המומנטום שינה צד והשליטה עברה לרגליים הצהובות. מכבי חיפה כמעט שלא התקרבה אל השער של רון כודדה.  כשמהעבר השני דביר בן שלוש, ליעד שרם ואיתי מטיאס הוסיפו לאיים על השער הירוק, אך מחוץ בבעיטות לא מדויקות.

נערים גנערים ג' של מכבי חיפה נגד מכבי נתניה (חגי מיכאלי)
נערים גנערים ג' של מכבי חיפה נגד מכבי נתניה (חגי מיכאלי)
נערים גנערים ג' של מכבי חיפה נגד מכבי נתניה (חגי מיכאלי)
שחקני נערים גשחקני נערים ג' של מכבי חיפה ומכבי נתניה (חגי מיכאלי)
נערים גנערים ג' של מכבי חיפה נגד מכבי נתניה (חגי מיכאלי)

דקה לפני הכניסה לתוספת הזמן, איתי מטיאס המסוכן ביותר על המגרש, מאז עלה במחצית, הגיע לכדור גובה שהוגבהה לרחבה ונגח נגיחה מדויקת אל הרשת, שער בכורה העונה – 1-0 צהוב. הירוקים, שנעלמו מאז הכרטיס האדום, עדיין מחפשים ניצחון ראשון העונה, לאחר תוצאת תיקו ו-2 הפסדים.

שחקני נערים גשחקני נערים ג' של מכבי נתניה חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני נערים גשחקני נערים ג' של מכבי נתניה בטירוף עם איתי מטיאס (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפינגןהחיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנד
החיים החדשים של סתיו למקין וזואי בהולנדנגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */