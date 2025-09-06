יום שבת, 06.09.2025 שעה 20:58
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

ברן חשף: ההודעה של איסאק לשחקני ניוקאסל

הקפטן גילה במסע"ת שהשבדי שלח הודעה בוואטסאפ של המגפייז: "כתב שהוא עוזב ושמח על הזיכרונות. לדעתי העזיבה חיזקה אותנו כקבוצה". וגם: האם ענו לו?

דן ברן ואלכסנדר איסאק (IMAGO)
דן ברן ואלכסנדר איסאק (IMAGO)

אחרי ההעברה הגדול ביותר בתולדות הפרמיירליג, אלכסנדר איסאק עזב את ניוקאסל ועבר לליברפול תמורת סכום עתק של 150 מיליון אירו, מגיע גם הצד האנושי של הסיפור. דן ברן, הקפטן של המגפייז, דיבר על הפרידה מהשחקן שהוביל את הקבוצה לזכייה ההיסטורית בגביע הליגה, וגם שיחק לצידו כמעט 100 פעמים בשלוש העונות האחרונות.

ברן, שנמצא כרגע עם נבחרת אנגליה, סיפר במסיבת עיתונאים: “הוא שלח הודעה בקבוצת הוואטסאפ, פשוט כתב שהוא עוזב ושמח על הזיכרונות. כולנו הגבנו. אני חושב שהוא קיבל את מה שרצה, ואנחנו צריכים עכשיו להתרכז במה שיש. למען האמת, זה אפילו חיזק אותנו כקבוצה”.

ברן גם התייחס לקושי הרגשי בפרידה: “הייתה עונה מדהימה, ואז זה קרה, וזה קצת מוריד מהתחושה הטובה. אני לא טיפש, אני מבין שקריירת כדורגל קצרה וששחקנים מנסים להוציא ממנה את המקסימום. אלכס חבר שלי, ואני לא כועס. רק מאחל לו הצלחה, חוץ מהמשחקים נגדנו”.

אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)אלכסנדר איסאק חותם (האתר הרשמי של ליברפול)

איסאק, מי שהביא לניוקאסל את התואר המקומי הראשון שלה אחרי 70 שנה, הפך לסמל בקיץ שבו עזיבתו השאירה חור גדול, גם מקצועי וגם רגשי. ברן מסכם את התחושות בקבוצה ובקרב האוהדים: “אין פה שנאה. אנחנו יודעים איך זה, כאוהדי ניוקאסל אנחנו מגוננים על המועדון והעיר. רוצים ששחקנים ירצו להיות כאן. אולי נאיבי לחשוב ככה, אבל ככה זה. אני מבין את האכזבה של הקהל”.

