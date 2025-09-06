צפו בנאום של דניאל פרץ: יש לנו פה משהו מיוחד

נבחרת ישראל רשמה אמש (שישי) את אחד מהמשחקים המרשימים שלה בשנים האחרונות שהביסה 0:4 בחוץ את מולדובה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. היום, ההתאחדות לכדורגל פרסמה את הנאום המרגש שנאם שוער הנבחרת, דניאל פרץ, לחבריו בחדר ההלבשה טרם היציאה לדשא. צפו בנאום:

הנאום של דניאל פרץ לשחקנים

פרץ אמר: “הגעתי פה היום לאצטדיון, יצאתי לדשא והייתה לי צמרמורת שהרבה זמן לא הייתה לי. הרגשתי הרגשה מיוחדת, שיש לנו פה בקמפיין הזה, בנבחרת, בקבוצה הזאת, באנרגיה, באנשים שיש לנו כאן, יש לי הרגשה חזקה ממש שיש לנו פה משהו מיוחד שלא היה הרבה מאוד שנים.

“בכל פעם שאני בא לנבחרת אני נהנה ומתרגש כמו שכבר שנים לא נהניתי להגיע לשום התכנסות. אני נהנה מחדר ההלבשה, מהרמה שיש לנו, מהחיבור שיש בינינו, מהאנרגיה שיש לנו ואני בטוח שאנחנו יכולים לעשות דברים מדהימים ביחד. זה מתחיל היום ונגמר עוד יותר משנה מהיום, אני באמת מרגיש את זה בעצמות שלי ובטוח שאנחנו יכולים לעשות את זה ביחד. יאללה!”