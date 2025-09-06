ארד למישינר באליפות אירופה עד גיל 21 בג'ודו

יולי מישינר זכתה במדליית הארד באליפות אירופה עד גיל 21. הג’ודאית עשתה זאת היום (שבת) בקטגוריית המשקל של מעל 78 ק"ג, בה היא מתחרה גם בבוגרות. בסך הכל הנבחרת הישראלית סיימה את התחרות עם 3 מדליות ארד, בהן זכו היא-לי זקרויסקי, כרם פרימו ויולי מישינר.

את יום הקרבות החלה מישינר בסיבוב השני עם ניצחון באיפון על פפה פלואיינרט הגרמנייה, תחילה זרקה בוואזרי ובהמשך השיגה ריתוק. בקרב רבע הגמר השיגה ניצחון מרשים באיפון בתוך 9 שניות על ג'ובאנה מרוולג'וויץ' ממונטנגרו. בשלב חצי הגמר נעצרה עם הפסד לליאוני מינקדה צ'אקואינאו הצרפתייה, סגנית אלופת העולם וסגנית אלופת אירופה לקדטיות בשנת 2024.

בעקבות ההפסד עברה להתמודדות בקרב על מדליית הארד, בו פגשה את נינה פליקורובה הסלובקית המקומית. שליטה של יולי לאורך הקרב הובילה לתרגיל שזיכה אותה בוואזרי, ובהמשך גם ריתקה את פליקורובה.

מאמן העל של נבחרת ישראל שני הרשקו סיכם: ״מדליה שלישית לנבחרת ישראל באליפות אירופה היא לא משהו מובן מאליה. יולי מראה יציבות תקופה ארוכה ובשנתיים האחרונות זכתה בשתי מדליות באליפות אירופה עד גיל 21 ובמדלית זהב באליפות אירופה עד גיל 23. נבחרת ישראל זוכה בשלוש מדליות באליפות אירופה עד גיל 21, זה לא דבר שבשגרה ולצד זה יש תחושת החמצה כי ללא ספק יכולנו גם יותר. הפנים עכשיו לקראת המשימות הבאות, אני גאה מאוד בצוות המקצועי ובספורטאים ובספורטאיות״.